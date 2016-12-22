СМИ узнали о подготовке к покупке Qatar Airways доли во Внуково

Национальный перевозчик Катара авиакомпания Qatar Airways и аэропорт Внуково подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором оговорена возможность покупки авиаперевозчиком доли в аэропорту. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию МИД Катара.
Подписание меморандума является часть программы визита в Москву эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Он прибыл в Москву в воскресенье, 25 марта, с двухдневным рабочим визитом.
«Будет подписан меморандум о взаимопонимании между Qatar Airways и международным аэропортом Внуково для возможности покупки доли в аэропорту Внуково», — рассказал собеседник агентства.
В августе 2017 года Qatar Airways объявила, что отказалась от приобретения пакета акций американского авиаперевозчика American Airlines Group Inc. Такое решение компания приняла в связи с недавним «публичным раскрытием информации» American Airlines, говорилось в заявлении компании. Покупка акций «больше не отвечает нашим целям», пояснили в Qatar Airways.
В сообщении также говорилось, что катарская авиакомпания «продолжит изучать альтернативные возможности для инвестиций в США и в других странах».