Суд отказался смягчить наказание давшему показания на Тайчера бизнесмену

Бизнесмену из «лондонского списка» Дмитрию Зотову не заменили лишение свободы принудительными работами. Он осужден по двум уголовным делам о мошенничестве

Дмитрий Зотов (Фото: пресс-служба Тверского суда / РИА Новости)

Люблинский районный суд Москвы отказал осужденному за мошенничество экс-гендиректору лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрию Зотову в замене оставшейся части срока на принудительные работы. Бизнесмену, входившему в «лондонский список» бывшего уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, отказано в удовлетворении ходатайства, следует из судебного постановления, с которым ознакомился РБК.

Бывший топ-менеджер настаивал, что за время нахождения в заключении он «осознал опасность совершенного им преступления и искренне в нем раскаивается». В обосновании ходатайства Зотов указал на соблюдение внутреннего распорядка СИЗО-7, где он находится до вступления приговора в законную силу, а также на неоднократные поощрения от администрации учреждения и участие в культурных и спортивных мероприятиях. В частности, он становился победителем шахматного турнира среди заключенных в 2022 и 2023 годах. В изоляторе Зотов работает подсобным рабочим в хозяйственном отряде, имеет поощрения за добросовестный труд, не допускает нарушений и, по данным администрации изолятора, корректно ведет себя с сотрудниками и другими заключенными, говорится в ходатайстве бизнесмена.

Зотов отметил, что направляет почти весь заработок на возмещение ущерба «Трансфин-М». Он сообщил, что принес извинения представителям предприятия, которые были приняты с их стороны. Отдельно бизнесмен сослался на помощь следствию в расследовании предполагаемых преступлений, совершенных в отношении лизинговой компании. По его словам, он дал свидетельские показания и участвовал в очной ставке по уголовному делу против бывшего совладельца «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, обвиняемого в хищении более 1 млрд руб. В сентябре 2025 года он выступил свидетелем уже в суде. Помимо этого, у бизнесмена трое несовершеннолетних детей и пожилая мать, которая нуждается в постоянном уходе. В связи с этим он просил заменить назначенное наказание на принудительные работы.

Представитель потерпевшей стороны, указано в постановлении, на заседание не явился, однако направил письменные возражения с просьбой отказать в удовлетворении ходатайства.

Представитель СИЗО-7 сообщил суду, что Зотов за время содержания под стражей зарекомендовал себя положительно, нарушений не допускает, к труду относится добросовестно и уже переведен на облегченные условия. Администрация изолятора сочла возможным заменить ему неотбытую часть наказания принудительными работами.

Прокуратура заняла противоположную позицию. Старший помощник люблинского межрайонного прокурора указала, что данные о личности Зотова, включая наличие детей и тяжелобольной матери, уже учитывались судом при назначении ему наказания. Правомерное поведение, настаивала государственный обвинитель, входит в обязанности осужденного, а перечисленные в счет возмещения ущерба суммы не компенсировали потери в полном объеме. С учетом позиции потерпевшей стороны представитель надзорного ведомства подчеркнула, что цели наказания пока не достигнуты.

Рассматривая ходатайство Зотова, судья Юлия Лихман пришла к выводу, что он не встал на путь исправления. У суда нет оснований полагать, что перевод на принудительные работы сможет обеспечить цели наказания и послужить дальнейшему исправлению и перевоспитанию осужденного за мошенничество бизнесмена, заключила она.

В ноябре 2021 года Дмитрия Зотова заочно приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере за хищение более 2,8 млрд руб., принадлежавших лизинговой компании «Трансфин-М». Незадолго до возбуждения уголовного дела бизнесмен уехал за границу и был объявлен в международный розыск. В июне 2020 года он вернулся в Россию по убеждению бывшего бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Тогда Зотова задержали в аэропорту, и вскоре ему предъявили обвинение по аналогичному преступлению. Ему вменили хищение еще 1,2 млрд руб. путем продажи нескольких тысяч вагонов аффилированным с ним компаниям. В апреле 2024 года Никулинский районный суд Москвы приговорил Зотова к четырем годам колонии общего режима, прокуратура просила более суровое наказание — восемь лет лишения свободы. По совокупности с приговором по первому делу бизнесмену назначили семь лет лишения свободы.