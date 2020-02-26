Bloomberg узнал об отстранении от работы трейдера БКС после жалобы

Бывший главный трейдер «Ренессанс Кэпитал» Алексей Бачурин всего пять месяцев проработал в БКС. На работе он не появляется с начала февраля

Алексей Бачурин (Фото: РБК-ТВ)

BCS Global Markets (входит в группу БКС) отстранила от работы главу по торговле акциями в лондонском офисе компании бывшего главного трейдера «Ренессанс Кэпитал» Алексея Бачурина, который пришел на работу туда пять месяцев назад, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех собеседников, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, причиной стала претензия от третьей стороны, в связи с которой в компании проводится расследование.

По данным Bloomberg, Бачурин не появлялся на работе с начала февраля, как и работавший в Москве трейдер Алексей Рыжков. Последний отсутствует на работе с января, а его телефон выключен.

Главный исполнительный директор BCS Global Markets Роман Лохов передал РБК через пресс-службу компании, что Бачурин покинул ее по личным причинам. «На бизнес компании это решение никак не повлияло. Бизнес идет в обычном режиме», — добавил он.

Бачурин до 2017 года был главным трейдером «Ренессанс Кэпитал». После ухода из компании он заявил об отъезде с семьей в Португалию, выразив надежду, что искать новую работу ему больше никогда не придется, сообщали «Ведомости».

Однако в октябре прошлого года стало известно, что Бачурин поступил в BCS Global Markets, где он должен был курировать российские и международные дески по торговле акциями.