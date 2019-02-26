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Бизнес ,  
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АвтоВАЗ остановил главный конвейер из-за проблем с горячей водой
На предприятии произошла коммунальная авария, в результате остановлена работа главного конвейера. Это уже вторая подобная авария на предприятии с начала года
Фото: Александр Чиженок / Интерпресс / ТАСС

Несколько подразделений АвтоВАЗа остановили производство из-за разрыва трубы водоснабжения, сообщил агентству «РИА Новости» представитель концерна. На месте работают службы предприятия и аварийные службы, которые устраняют последствия аварии, заверили в компании.

По словам представителя независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонида Емшанова, слова которого приводит «Интерфакс», речь идет об остановке линии B0 — главного конвейера завода.

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Собеседник уточнил, что сотрудников предприятия отпустили по домам. «Произошла авария на окраске кузовов, опять нет горячей воды, а без горячей воды кузова не красят», — приводит агентство слова представителя профсоюза.

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На АвтоВАЗе остановили производство из-за прорыва трубы

В середине января на АвтоВАЗе уже была похожая авария. Речь тогда шла о прорыве трубы водопровода, авария тоже привела к остановке конвейера.

На платформе B0 производятся автомобили Lada Largus и Xray, а также Nissan и Renault.
Автор: Мария Бондаренко
Теги: АвтоВАЗ, авария, автомобили
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