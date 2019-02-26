АвтоВАЗ остановил главный конвейер из-за проблем с горячей водой

На предприятии произошла коммунальная авария, в результате остановлена работа главного конвейера. Это уже вторая подобная авария на предприятии с начала года

Фото: Александр Чиженок / Интерпресс / ТАСС

Несколько подразделений АвтоВАЗа остановили производство из-за разрыва трубы водоснабжения, сообщил агентству «РИА Новости» представитель концерна. На месте работают службы предприятия и аварийные службы, которые устраняют последствия аварии, заверили в компании.

По словам представителя независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонида Емшанова, слова которого приводит «Интерфакс», речь идет об остановке линии B0 — главного конвейера завода.

Собеседник уточнил, что сотрудников предприятия отпустили по домам. «Произошла авария на окраске кузовов, опять нет горячей воды, а без горячей воды кузова не красят», — приводит агентство слова представителя профсоюза.