Прокуратура проверит цены на лекарства в аптеках Москвы и Петербурга

Московская прокуратура начала проверку обоснованности роста цен на лекарства в аптеках, сообщили в территориальном подразделении ведомства. Проверка начата по поручению Генпрокуратуры. Ранее ведомство уже провело проверки на цены в крупнейших торговых сетях по всей стране

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О начале проверки аптечных цен Интерфаксу в понедельник сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина.

«Прокуратура города организовала проверку обоснованности повышения цен на лекарства и медикаменты в аптечных сетях», – сказала она, отметив, что данные мероприятия начаты по поручению Генпрокуратуры. По словам Россохиной, цель проверок заключается в выявлении фактов «необоснованного завышения цен на жизненно необходимые медицинские препараты и продовольствие».

В Петербурге также начались проверки в аптеках, сообщил в понедельник РБК-Петербург.

Цены на лекарства в российских аптеках в 2014 году выросли на 12,7%, а в последние 1,5 месяца рост доходил до 20%. Об этом писали «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитиков компании DSM Group, занимающейся мониторингом фармацевтического рынка. Основной причиной всплеска цен на лекарства стало резкое падение курса рубля.

Это не первые проверки ведомства, касающиеся ценообразования. На прошлой неделе генпрокурор Юрий Чайка поручил подчиненным с 20 по 23 января провести проверки в магазинах крупнейших торговых сетей для «выявления и пресечения нарушений законодательства в сфере ценообразования на внутреннем продовольственном рынке».

Вскоре в магазинах сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Дикси», «Лента» и «Ашан» сразу в нескольких регионах прошли масштабные проверки. В частности, в магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») рейды прошли в Москве, Ярославле, Рязани, Самаре и Северо-Западном округе. В «Ашане» проверки прошли в Казани, Самаре, Екатеринбурге, в «Ленте» – в Санкт-Петербурге, в «Дикси» – в регионах Центрального и Северо-западного округов.

В универсаме сети «Спар» в Москве был выявлен необоснованный рост цен на сельскохозяйственную продукцию и зафиксирован рост цен на гречневую крупу.

Как ранее писал РБК со ссылкой на данные Росстата, за первые двенадцать дней 2015 года общий рост цен на товары и услуги составил 0,8%. Год назад этот показатель равнялся 0,3%. Быстрее всего в начале года дорожали продукты питания: рост стоимости иногда достигал 15%.