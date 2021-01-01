Власти Карелии потребовали закрытия фирмы из-за выброса сточных вод в лес

Компания «Русское море — Аквакультура» выбрасывала отходы от переработки рыбы прямо в лес, заявили в минприроды Карелии. В самой компании сообщили, что приостановили работу предприятия до пуска новой очистной системы

Река Сегежа (Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости)

Минприроды Карелии попросило суд запретить деятельность компании «Русское море — Аквакультура», сообщается на сайте правительства республики.

Такую меру ведомство приняло после проверки сотрудниками сообщений местных жителей о выбросах сточных вод вблизи производственной площадки компании. Место этих выбросов обнаружили в Сегежском районе, неподалеку от поселка Попов Порог.

В ходе проверки минприроды установило нарушения лесного и природоохранного законодательства. «С территории форелевого хозяйства сбрасываются неочищенные сточные воды в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу Сегежского водохранилища», — говорится в сообщении. Кроме того, компания самовольно заняла лесной участок и «повредила деревья до степени прекращения роста», указали в ведомстве.

Несмотря на проверку, компания быстро не устранила нарушения и продолжила выброс сточных вод в лесу, сообщили в минприроды. По данным ведомства, она установила трубу, по которой производственные отходы от переработки рыбы выбрасываются прямо в лес. «Ситуацию также не исправил административный штраф в 150 тыс. руб. за нарушение правил санитарной безопасности в лесах», — отметили в минприроды.

В компании «Русская аквакультура» (ранее группа компаний «Русское море») сообщили РБК, что остановили производство на предприятии до завершения пуска новой очистной системы, в строительство которой вложили около 20 млн руб. «Компания строго придерживается принципов устойчивости в своей работе и в координации с местными властями делает все возможное для расследования причин сложившейся ситуации, устранения ее последствий и недопущения повторения в будущем», — сказали в «Русской аквакультуре». В компании утверждают, что по итогам выездной проверки было установлено, что на прилегающих территориях уже не осталось следов органического загрязнения.