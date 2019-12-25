Евтушенков ответил анекдотом на вопрос о росте доли в белорусской МТС

Евтушенков ответил анекдотом на вопрос о росте доли в белорусской МТС

В настоящее время подконтрольный «Системе» мобильный оператор МТС владеет 49% белорусской сотовой компании

Владимир Евтушенков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Основной акционер АФК «Система» и глава совета директоров компании Владимир Евтушенков ответил анекдотом на вопрос о возможности расширения ее бизнеса в Белоруссии: «Это как с тем анекдотом про слона: «А слон 300 кг съест?» — «Съесть-то он съест, но кто ж ему даст?»

Анекдотом Евтушенков ответил на вопрос корреспондента РБК о возможности увеличения доли, которую «Система» контролирует в белорусском сотовом операторе СООО «Мобильные ТелеСистемы».

Сейчас подконтрольный «Системе» мобильный оператор МТС владеет 49% белорусской сотовой компании, а еще 51% принадлежит госпредприятию электросвязи «Белтелеком».

Кроме того, в Белоруссии работает подконтрольная «Системе» группа компаний «Детский мир».