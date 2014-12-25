Volkswagen назначил руководителем по маркетингу певца Робби Уильямса

Немецкий автопроизводитель Volkswagen, который является крупнейшим в Европе, назначил руководителем по маркетингу известного британского музыканта Робби Уильямса. В компании отмечают, что певец должен будет стать «ключевой фигурой» в рекламной кампании новой модельной серии Volkswagen – Сlub & Lounge

Музыкант Робби Уильямс (Фото: REUTERS 2014)

О назначении Уильямса сообщается в пресс-релизе Volkswagen. Компания планирует использовать для продвижения Club & Lounge, в который войдут девять моделей, слоган «Wie gut klingt das denn» («Как потрясающе это звучит»).

В новую серию войдут автомобили моделей Tiguan, Beetle, Golf и ряд других. По словам главы отдела маркетинга Volkswagen в Германии Лутца Кете, которые приводит Autobild.de, совместно с Робби Уильямсом уже было придумано около 20 креативных идей для продвижения Club & Lounge.

Робби Уильямс является одним из наиболее продаваемых современных музыкантов в Великобритании и Европе. За сольную карьеру Уильямса было продано около 77 млн копий его альбомов.

Предварительные продажи серии Club & Lounge в Германии начнутся 18 декабря. В России некоторые модели будут представлены в специальной модификации Club.

В конце ноября стало известно, что Volkswagen собирается потратить €85,6 млрд в ближайшие пять лет для того, чтобы догнать японскую Toyota Motor, которая является крупнейшим автопроизводителем в мире.