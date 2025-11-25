СУЭК получит ₽2,5 млрд неустойки за сорванную поставку вагонов

Объединенная вагонная компания должна выплатить СУЭК 2,5 млрд руб. по решению суда. Такой размер неустойки определен в деле о срыве контракта на поставку угольной компании грузовых вагонов общей стоимостью 46,4 млрд руб.

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Девятый арбитражный суд постановил взыскать со структуры Объединенной вагонной компании (ОВК) 2,5 млрд руб. в пользу СУЭК в качестве неустойки за несостоявшуюся поставку около 9 тыс. полувагонов, планировавшейся в 2023-2024 годах. Ранее вагоностроитель уже вернул заказчику аванс в размере 1,4 млрд руб., также год назад угольная компания выиграла суд о взыскании с поставщика 965 млн руб. за срыв контракта в 2022 году. Новое требование удовлетворено частично (полная сумма — 4 млрд руб.), следует из текста соответствующего постановления от 18 ноября.

Общая стоимость так и не исполненного контракта — 46,4 млрд руб., реализовать его планировалось в 2022-2024 годах. В общей сложности СУЭК должны были направить 12 тыс. вагонов, получатель внес аванс в размере 1,5 млрд руб. (40% от стоимости 1 тыс. единиц товара), но за 2022-2023-й угольная компания получила только 13 вагонов из ожидаемых 7 тыс. единиц. Это в ОВК объяснили санкционным режимом, ограничившим поставки комплектующих: в 2022-м критические комплектующие — кассетные подшипники — были в дефиците после ухода с российского рынка шведской SKF и американских Тimken и Amsted Rail, филиалы которых работали на базе вагоностроительных предприятий в Твери, Тихвине и Саратове. Деятельность Тихвинского вагоностроительного завода (входит в ОВК, это предприятие производит большую часть полувагонов в России) приостановилась тогда, как следовало из ранних материалов суда, с мая по декабрь, в результате чего компании группы «несли колоссальные убытки». При этом первое сообщение о возобновлении работы завода появилось спустя два с половиной месяца простоя.

Первый суд состоялся в 2024 году: на тот момент сумма требований со стороны СУЭК составляла 1,6 млрд руб. за просрочку в поставке вагонов в 2022 году (согласно условиям договора), но суд первой инстанции снизил ее до 50 млн руб. и признал договор расторгнутым, согласившись с доводами производителя и признав обстоятельства 2022 года форс-мажорными. Кроме того, вагоностроитель уведомлял о невозможности реализации договора и предлагал другие условия поставки, ранее отмечали в суде. Девятый арбитражный суд по этому делу тем не менее отменил предыдущее решение, и СУЭК смог добиться взыскания в размере 964,8 млн руб.

Иск на 4 млрд руб., поданный угольной компанией в августе текущего года за непоставку полувагонов с начала 2023 года по 7 августа 2024-го, был отклонен полностью первой инстанцией в силу того, что суд счел достаточной компенсацией возвращенный аванс и неустойку, взысканную по первому делу. Девятый арбитражный суд, в свою очередь, отметил отсутствие «непосредственной зависимости» поставок запчастей для предприятия от политики зарубежных стран. Обстоятельств непреодолимой силы, «чрезвычайных и непредотвратимых», при рассматриваемых обстоятельствах не установлено, констатировал суд и взыскал 2,5 млрд руб.

«Из объяснений представителя истца в суде апелляционной инстанции следует, что непоставка товара ответчиком вызвана лишь нежеланием передать в собственность товар по согласованной договором цене, а не невозможностью изготовления продукции. Материалы дела не содержат доказательств, опровергающих указанные обстоятельства», — говорится в тексте постановления.

Суд апелляционной инстанции обоснованно увеличил размер неустойки за счет увеличения срока, за который она должна рассчитываться, считает Владимир Хантимиров, управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск». «Суд первой инстанции проигнорировал существенные обстоятельства дела, а именно факт того, что неустойка должна была начисляться помимо 2022 года, еще и за 2023-2024 годы, то есть до даты расторжения договора», — поясняет он. Кроме того, снижение неустойки ниже ставки рефинансирования допускается в «исключительных ситуациях». Такое снижение, продолжает Хантимиров, допустимо, когда убытки кредитора компенсируются за счет того, что размер платы за пользование денежными средствами, предусмотренными условиями обязательства (заем, кредит, коммерческий кредит), значительно превышает обычно взимаемые в подобных обстоятельствах проценты. В анализируемом же случае суд апелляционной инстанции таких обстоятельств не выявил.

Судом апелляционной инстанции также учитывается, что в рамках рассмотрения дела убытки СУЭК за нарушение сроков поставки вагонов в 2022 году оцениваются в 4,6 млрд руб., указано в судебной документации. Компания указала, что за весь период «ненадлежащего исполнения» ОВК контракта размер убытков угольной компании, по предварительным расчетам, составил почти 19 млрд руб. Себестоимость производства спорных вагонов за этот период между тем выросла на 1,5-1,7 раза.

Ранее также заходила речь о невозможности поставки по старым ценам: на момент заключения контракта вагоны продаваемой СУЭК модели стоили примерно 3 млн руб. за штуку, к апрелю 2023-го подорожали вдвое. В сентябре прошлого года угольная компания в связи с этим просила Федеральную антимонопольную службу проверить ОВК на предмет нарушения антимонопольного законодательства (предполагалось, что вагоностроитель действовал в сговоре со своими дочерними предприятиями — Тихвинским вагоностроительным заводом и Тихвинским сборочным заводом «Титран-Экспресс»). В итоге и служба, и Арбитражный суд Москвы этого фактора не нашли, следует из постановления от 22 мая этого года.

РБК направил запросы в пресс-службы ОВК и СУЭК.