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Reuters узнал о сговоре производителей Budweiser и Сarlsberg в Индии
Власти Индии раскрыли, что Anheuser-Busch InBev, Carlsberg и United Breweries заключили сговор о фиксированных ценах на пиво в стране, сообщили источники агентства. По данным Reuters, компаниям грозит штраф до $280 млн
Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Следственный отдел Комиссии по конкуренции Индии (ССI) пришел к выводу, что пивоваренные корпорации Anheuser-Busch InBev (Budweiser, Bud Luight), Carlsberg и United Breweries (Kingfisher, London Pilsner) заключили сговор о фиксированных ценах на пиво в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Расследование показало, что 15–20 руководителей трех компаний участвовали в обсуждении цен на пиво, прежде чем они были официально представлены индийским государственным регуляторам, тем самым нарушив антимонопольное законодательство Индии.

Представители гиганта AB InBev, поставляющего на индийский рынок пиво марок Budweiser и Corona, отказались комментировать итоги расследования регулятора, однако отметили, что «очень серьезно относятся к соблюдению антимонопольного законодательства». Carlsberg, которая продает пиво под собственной маркой, также не отреагировала на решение Комиссии по конкуренции Индии.

По данным источников Reuters, три пивоваренные компании, на которых, согласно IWSR Drinks Market Analysis, приходится около 85% потребления пива на индийском рынке, могут столкнуться со штрафом в размере около $280 млн. Carlsberg и United Breweries подали заявления о смягчении наказания за нарушение антимонопольного законодательства.

В 2017 году AB InBev по итогам внутренней проверки сообщила Индии о наличии «отраслевого сговора» в рамках так называемой «программы снисхождения». Тогда же компания обнаружила, что индийские предприятия годами фиксировали цены на пиво Carlsberg и United Breweries.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Индия, Carlsberg, AB InBev, пиво
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