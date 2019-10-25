Как Xiaomi победила кризис с помощью микроменеджмента

Xiaomi прошла путь от никому не известной компании до самого дорогого стартапа, а потом выбралась из кризиса благодаря склонному к микроменеджменту владельцу. Ее опыт может оказаться полезным и в российских бизнес-реалиях

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Компания стала продавать намного больше, чем просто смартфоны. Через корпоративный венчурный фонд Xiaomi получила доли в сотнях стартапов. Тысячи инженеров создавали музыкальные, видеоприложения, а также приложения для браузера, которые встраивались в прошивку для операционной системы Android MIUI. Под брендом Xiaomi начали выходить скутеры, зарядные устройства, очистители воздуха, чемоданы, а также приложения для видеостриминга и облачные хранилища. А компания ежемесячно продавала более 500 наименований товаров и сервисов 190 млн покупателей в 70 странах мира.

Топ-менеджеры Xiaomi сравнивают свой подход к бизнесу с моделью американского ретейлера Costco Wholesale, который продает кетчуп и диетическую колу со скидкой, жертвуя прибылью ради того, чтобы завоевать покупателей. Costco зарабатывает на том, что берет деньги за клубные карты магазина, а также продает турпакеты и предоставляет прочие услуги.

70% продаж Xiaomi приходится на смартфоны, и, по данным аналитической фирмы Counterpoint Research, производитель зарабатывает по $2 на каждом девайсе (для сравнения, Apple получает по $250 с каждого телефона, Samsung — по $19). Еще 20% доходов компания получает от гаджетов вроде очистителей воздуха, скутеров и рисоварок. В апреле прошлого года в Xiaomi заявили, что намерены вечно удерживать прибыль от продаж смартфонов и других девайсов на уровне 5%. А вот маржинальность предзагруженных приложений, которые составляют одну десятую долю выручки компании, колеблется на уровне 45–60%, говорят близкие к ней источники. Судя по этим цифрам, общая маржинальность у Xiaomi примерно такая же, как и у Samsung.

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