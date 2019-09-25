IKEA протестирует в России доставку товаров на электромобилях

С конца ноября доставлять товары из молла IKEA на юге Москвы в рамках тестирования будут электрокары. Компания хочет проверить, как машины будут работать в русскую зиму

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

IKEA в конце ноября запустит пилотный проект доставки товаров покупателям на электрокарах, заявил гендиректор компании в России Понтус Эртнелл, передает корреспондент РБК.

«Мы хотим протестировать, как автомобили будут работать в зимних условиях», — пояснил он. Сроки окончания пилота пока не известны.

На первом этапе доставка будет осуществляться двумя электромобилями из торгового центра в Теплом Стане. Там уже установлено оборудование для зарядки. Следующей будут испытывать доставку из магазина в Химках. Партнера, который закупает парк машин для IKEA, ретейлер не раскрывает. Сейчас группа Ingka (управляет глобальной сетью магазинов IKEA) переходит во всем мире на доставку на последней миле при помощи электромобилей.

IKEA также планирует открыть пять новых точек в Москве и Санкт-Петербурге. «Нам нужно быть ближе к жителям, к центру города», — сообщил Эртнелл. По его словам, сейчас компания ведет переговоры о площадках.