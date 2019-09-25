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IKEA протестирует в России доставку товаров на электромобилях
С конца ноября доставлять товары из молла IKEA на юге Москвы в рамках тестирования будут электрокары. Компания хочет проверить, как машины будут работать в русскую зиму
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

IKEA в конце ноября запустит пилотный проект доставки товаров покупателям на электрокарах, заявил гендиректор компании в России Понтус Эртнелл, передает корреспондент РБК.

«Мы хотим протестировать, как автомобили будут работать в зимних условиях», — пояснил он. Сроки окончания пилота пока не известны.

На первом этапе доставка будет осуществляться двумя электромобилями из торгового центра в Теплом Стане. Там уже установлено оборудование для зарядки. Следующей будут испытывать доставку из магазина в Химках. Партнера, который закупает парк машин для IKEA, ретейлер не раскрывает. Сейчас группа Ingka (управляет глобальной сетью магазинов IKEA) переходит во всем мире на доставку на последней миле при помощи электромобилей.

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IKEA также планирует открыть пять новых точек в Москве и Санкт-Петербурге. «Нам нужно быть ближе к жителям, к центру города», — сообщил Эртнелл. По его словам, сейчас компания ведет переговоры о площадках.

В IKEA сообщили, что доля онлайн-продаж в российской выручке в 2018/2019 году превысила 10–11%. Общая выручка компании увеличилась на 17%, рассказали в IKEA, не назвав конкретных показателей.

В прошлом году в IKEA сообщили, что планируют к 2020 году использовать для доставки только электромобили в пяти городах — Амстердаме, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже и Шанхае. Полный переход к электрокарам на последней миле планируется в 2025 году.

IKEA входит в число компаний, подписавших открытое письмо в ООН, в котором представители более 2 тыс. фирм и организаций обещали помочь снизить к 2025 году выбросы углерода в атмосферу на 26%.

Авторы: Анна Левинская, Константин Нагаев
Теги: IKEA, доставка, электромобили
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