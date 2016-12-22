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Эксперты предсказали повышение цен на одежду и обувь на 5–20%
Бизнес, 07:01
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Эксперты предсказали повышение цен на одежду и обувь на 5–20%
Ослабление курса рубля и планируемое повышение ставки НДС с 18 до 20% может стать причиной роста цен на одежду и обувь в 2019 году. Повышение может составить 10–20% в премиальном сегменте и 5–10% в бюджетном
Фото: Алексей Сухоруков / Zuma / ТАСС

Фешен-ретейл ожидает очередного повышения цен на одежду и обувь после «затишья» в 2017 году. По словам гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, в отличие от цен на продукты питания цены на одежду и обувь обычно растут с некоторой отсрочкой, поскольку увеличение расходов на базовые продукты приводит к «режиму экономии», в первую очередь на развлечениях и обновлении гардероба. Модные бренды откладывают повышение цен на одежду, чтобы удержать покупателей.

Стабилизировавшийся в 2017 году рубль снова заметно упал в текущем году, причем в два этапа: в апреле он снизился на 12% (с 57 до 64 руб. за доллар), а с начала августа по середину сентября — еще более чем на 12% (максимум — 12 сентября — 69,97 руб.; курс на 25 сентября — 66,15 руб. за доллар). Вторым важным фактором для удорожания будет повышение с 1 января 2019 года основной ставки НДС с 18 до 20%, которое повлияет на рост инфляции, а заявления Центробанка о невозможности контролировать инфляцию еще сильнее усугубляют атмосферу нестабильности, отмечают в Fashion Consulting Group.

«Несмотря на то что розничные операторы до минимума сжимают свою маржу, «оттягивают» момент переоценки товара и стараются максимально «завуалировать» рост цен, чтобы не потерять покупателей, ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году, — говорит Лебсак-Клейманс. — И поскольку бизнес не может работать в ущерб себе, аналогичный по качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене». По ее оценкам, при сохранении текущего курса рубля речь может идти о росте цен на аналогичный товар на 10–20% в премиальном сегменте и на 5–10% в бюджетном, где покупатель особенно чувствителен к цене.

Ценообразование в фешен-сегменте сильно зависит от валютного курса, соглашается президент BAON Илья Ярошенко. С ослаблением рубля и повышением НДС себестоимость коллекций неизбежно вырастет, а значит, и цены тоже вырастут на 5–10%, считает он. Что касается ценообразования западных брендов — оно целиком и полностью зависит от валютных колебаний, российские ретейлеры могут снизить зависимость от курса, размещая заказы на российских фабриках, но сырье все равно приходится импортировать, поэтому основная часть закупочной цены также привязана к валюте, объяснил он.

«Последнее слово остается за клиентом, который совершит покупку только по цене, которая будет для него приемлемой, поэтому ретейлерам приходится жертвовать маржинальностью, чтобы удержать уровень цен, — говорит Ярошенко. — Тем не менее запас прочности у компаний небезграничен, и прошлые кризисы уже привели к тому, что дальше держать цены за счет собственных ресурсов становится нереально, поэтому в 2019 году цены в рознице могут подняться так же, как и валюта».

Для импортеров непредсказуемость курса рубля — самая основная проблема, поскольку контракты заключаются в евро, а продажи осуществляются в рублях, объяснил генеральный директор BNS Group (дистрибьютор Michael Kors, Topshop, Calvin Klein Jeans, Mexx и др.) Денис Богатырев. Соответственно, при ослаблении рубля цены в магазинах практически всегда поднимаются пропорционально курсу, а единственная возможность для компании снизить затраты при резком ослаблении курса рубля — это скорректировать объем закупки, закупить меньше товара, чем было изначально запланировано.

Не курсом единым

Связь между курсом рубля и ценами на одежду непрямая, отмечает Лебсак-Клейманс, и грамотные ретейлеры осуществляют неизбежные повышения цен максимально мягко. Так, по ее словам, сегодня существует немало способов, которые позволяют отвлечь внимание от повышения цены и акцентировать внимание на выгодности покупки — акции, акцент в рекламе на периоды распродаж, персонализированные программы лояльности.

Кроме того, многие ретейлеры находят возможности предложить в коллекциях отдельные модели по низким ценам в основном за счет более дешевых материалов и простоты дизайна, а наличие в коллекциях таких позиций, если они грамотно представлены в торговом зале и помечены яркими ценниками, делает общее повышение цен менее очевидным и позволяет покупателям даже в момент жесткой экономии находить в любимом магазине что-то приемлемое, что удерживает их от «перетекания» в более дешевые магазины, заключила она.

В фешен-ретейле выигрывает тот, кто грамотно сочетает способы регулирования финальных цен на коллекции — акционные предложения, периоды распродаж, программы лояльности, соглашается Ярошенко. Тем не менее курс валюты не единственный важный фактор, определяющий стабильность компаний фешен-сегмента: например, для BAON осенне-зимний сезон — самый важный, поскольку компания традиционно специализируется на верхней одежде, и поэтому холодная зима для нее важнее стабильного курса валют, заключил он.

Автор: Ольга Дубравицкая.
Теги: одежда , рост цен , курс рубля , рубль
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