Сеть «Эльдорадо» выставлена на продажу

Продавец бытовой техники и электроники «Эльдорадо» выставлен на продажу, узнал РБК. Основным претендентом на покупку называют группу «Сафмар» семьи Гуцериевых — Шишханова, которая могла бы объединить «Эльдорадо» с принадлежащей ей сетью «Техносила»

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

«Эльдорадо» на продажу

Группа «Сафмар» (бывшая БИН) ведет переговоры о покупке ретейлера бытовой техники и электроники (БТиЭ) «Эльдорадо», рассказал РБК источник в одном из инвестфондов. Павел Зуна — представитель совладельца «Эльдорадо» компании Emma Capital (владеет 20% «Эльдорадо») — рассказал РБК, что ведутся «многосторонние» переговоры о продаже «Эльдорадо». Детали сделки и имена претендентов он не уточнил. Представитель второго совладельца компании — группы PPF — отказался от комментариев, посоветовав обратиться к Emma Capital. В группе «Сафмар» и в компании «Эльдорадо» не предоставили комментарий РБК. Генеральный директор «Техносилы» (принадлежит «Сафмар») Илья Тимченко отказался беседовать с РБК на эту тему.

Источник в инвестиционных кругах подтвердил РБК, что семья Гуцериевых-Шишханова проявляет интерес к покупке «Эльдорадо», но отметил при этом, что на сеть есть и другие претенденты.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в июне 2016 года у ООО «Эльдорадо» сменился владелец. Раньше компания на 100% принадлежала кипрской Facipero Investments Limited, головной компанией которой является голландская PPF Group B.V. 20 июня 2016 года владельцем 100% ООО «Эльдорадо» стала кипрская «Бовесто Лимитед». Ее владельцем на данный момент является Facipero Investments Limited, бенефициарами — PPF Group N.V. и Emma Omega Ltd.

По мнению старшего партнера коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Ирины Адамовой, перевод актива на дочернюю структуру прежней головной компании может косвенно указывать на предпродажную подготовку. «В том случае если нынешний собственник сети действительно принял решение о ее продаже и ведет соответствующие переговоры, то выделение компании из своего бизнеса с переводом на отдельную офшорную компанию выглядит наиболее логичным шагом, позволяющим эффективно структурировать будущую сделку, просто продав этот офшор будущему владельцу», — считает эксперт.

Чешские собственники Компания «Эльдорадо» на 20% принадлежит чешской компании Emma Capital бизнесмена Иржи Шмейца, на 80% — чешской инвестиционной группе PPF, бенефициаром которой является Петер Келнер. Помимо доли в «Эльдорадо» в России PPF является мажоритарным акционером Банка Хоум Кредит с долей 88,62%. Кроме того, в группу PPF входит компания PPF Real Estate Holding B.V., которая управляет своей и клиентской недвижимостью в России, Германии, Чехии, Нидерландах и нескольких других европейских странах на сумму €1,9 млрд. Среди российских активов компании — бизнес-центр Comcity (185 тыс. кв. м), торгово-развлекательные центры «М5 Молл Рязань» (81,5 тыс. кв. м) и «Ярмарка» (Астрахань, 37,5 тыс. кв. м), складской комплекс «Южные ворота» (550 тыс. кв. м) и 75% компании «ТГК-Трилоджи», управляющей логистическим комплексом Trilogy Park в подмосковном Томилино (107 тыс. кв. м). Компания развивает проект спортивно-оздоровительного комплекса «Митино Парк». Также совместно с американской Hines компания владеет двумя башнями бизнес-центра «Метрополис» общей площадью 80 тыс. кв. м.

По оценке генерального директора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, рыночная стоимость «Эльдорадо» с учетом долга составляет 24–26 млрд руб. ($370–378 млн). Без учета долга компания может стоить от 35 млрд до 48 млрд руб., считает управляющий партнер инвестиционной компании Falcon Advisers Игорь Кованов.

В 2013 году на покупку «Эльдорадо» претендовала компания «М.Видео». В середине июля 2013 года сделка была одобрена ФАС. Тогда регулятор выдал предписание закрыть магазины одной из сетей в 35 регионах, в том числе в Москве и Московской области, и отдать освободившиеся площади конкурентам. В августе 2013 года представитель «М.Видео» рассказал «Ведомостям», что компании не смогли прийти к согласию по существенным параметрам сделки. В итоге она так и не была закрыта. В 2013 году Михаил Бурмистров оценивал «Ведомостям» стоимость «Эльдорадо» в 5–8 млрд руб. ($150–240 млн) с учетом долга (18 млрд руб. без учета долга).

В погоне за лидером

Если «Сафмар» договорится о покупке с владельцами «Эльдорадо», то результатом сделки может стать объединение этой сети с «Техносилой», считают Игорь Кованов и партнер Strategy Partners Виталий Вавилов. «Техносила» оказалась в портфеле активов Гуцериевых — Шишханова в конце 2015 года, когда группа БИН закрыла сделку по покупке МДМ Банка, владельцам которого принадлежали 70% сети. За год до этого «Техносила» поглотила старейшего петербургского ретейлера «Техношок», став десятым по выручке продавцом техники и электроники в России и заявив об амбициях пробиться в топ-5.

«Акционеры компании «Сафмар» не привыкли быть миноритариями, — объясняет Кованов. — Они известные консолидаторы: активно покупают и недвижимые активы, и банковские. Очевидно, что и в ретейле им интересно быть одними из лидеров рынка, поэтому покупка «Эльдорадо» и последующее объединение компании с «Техносилой» было бы для них вполне логичным шагом».

Хотя, даже объединив продажи по объему выручки, объединенная компания будет уступать «М.Видео»; по числу розничных точек «Эльдорадо» даже без «Техносилы» является крупнейшей российской сетью по продаже электроники и бытовой техники. По состоянию на конец мая 2016 года у «М.Видео» было 379 магазинов в 161 городе России. У «Эльдорадо» — более 600 магазинов в 200 городах России, у «Техносилы» — 85 магазинов и 133 пункта выдачи в более чем 80 городах России.

Кроме того, консолидация с «Техносилой» позволила бы «Эльдорадо» стать лидером интернет-продаж на рынке БТиЭ: «По итогам первого полугодия совокупные интернет-продажи «Эльдорадо» и «Техносилы» составили бы 11 млрд руб., а продажи «М.Видео» — 9,3 млрд руб.», — подсчитал Михаил Бурмистров.

Как группа БИН Гуцериевых и Шишханова скупала активы В декабре 2011 года группа купила 100% ОАО «Гостиница «Националь», заплатив за акции 4,67 млрд руб. В апреле 2014 года Микаил Шишханов приобрел у крупнейшей финансовой группы Норвегии DNB 100% акций ОАО «ДНБ Банк» (Мурманск). Условия сделки не разглашаются. В апреле 2014 года Бинбанк купил Москомприватбанк на кредит Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в размере 12 млрд руб. В декабре 2014 года Бинбанк закрыл сделку по приобретению пяти банков группы «Рост»: Рост Банка, банка «Кедр», Аккобанка, СКА-Банка и Тверьуниверсалбанка. Кредит на покупку в размере 35,9 млрд руб. предоставило АСВ. В марте 2015 года Бинбанк купил Уралприватбанк у компаний, аффилированных с бывшими владельцами банковской группы «Рост». Сумма сделки не разглашалась. 24 июня 2015 года семья Гуцериевых и Шишханова купила у экс-сенатора Вадима Мошковича девелоперские компании «Авгур Эстейт» и «А101 Девелопмент», владеющие 2,4 тыс. га земли в районе поселка Коммунарка в Новой Москве. Источник РБК, знакомый с ходом переговоров, говорил, что сделка находится в диапазоне $1–4 млрд. В июне 2015 года Группа БИН купила индустриальный парк «PNK-Чехов» — комплекс складской недвижимости общей площадью 398 тыс. кв. м. Сделка оценивалась в $220 млн. В июле 2015 года акционеры Бинбанка купили 100% акций группы компаний «Европлан». Условия сделки не разглашаются. В июне 2015 года Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев заключили соглашение о приобретении контрольного пакета акций (58,33%) МДМ Банка у Сергея Попова. Сумма сделки могла составить около 17 млрд руб. Вместе с банком группе БИН достались 70% ретейлера «Техносила». В декабре 2015 года Шишханов и Гуцериев довели свою долю в банке до 84,38%. На данный момент группа БИН владеет более 98% акций МДМ Банка. В декабре 2015 года группа БИН стала владельцем Sheraton Palace на Тверской-Ямской улице. Сумма сделки не раскрывалась, но оценивалась экспертами в $100 млн.

Продажи в интернете для компаний сегмента БТиЭ сегодня являются важнейшим драйвером развития бизнеса: они растут быстрее, чем продажи в офлайне. Так, у «М.Видео» в первом полугодии 2016 года продажи выросли на 19% по сравнению с первым полугодием 2015 года, при этом продажи в онлайне выросли на 34%. «Эльдорадо» по итогам первого полугодия отчитывалась о росте продаж на 25%, в онлайне — на 56%. «Онлайн-сегмент уже несколько лет развивается быстрее, чем продажи офлайн, — комментирует директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. — Это очень удобный канал с точки зрения охвата аудитории и экономии времени. У людей появляется возможность сравнить товар на разных площадках и выбрать наилучшее предложение». Многие ретейлеры БТиЭ сейчас делают ставку на omni-channel — одновременное использование офлайн- и онлайн-каналов коммуникации, добавляет Гуськов: «Такая синергия дает наибольший эффект в плане продаж компаний».

Не исключено, что объединение с «Техносилой» поможет «Эльдорадо» в дальнейшем обогнать «М.Видео» по продажам и в офлайне, что в свою очередь даст возможность компании торговаться с поставщиками за лучшие ценовые условия, считает Кованов. «В переговорах важно быть игроком «номер один», это заставляет производителей техники быть более сговорчивыми», — объясняет он. Генеральный директор компании Candy Антон Харин говорит, что сейчас «Эльдорадо» и так получает хорошие скидки от производителей и объединение с «Техносилой» вряд ли существенно поменяет ситуацию для объединенной компании. Однако для «Техносилы» объединение станет безусловным плюсом и позволит торговаться за лучшие условия, считает Кованов. Сейчас скидки для крупных федеральных компаний и для менее крупных игроков рынка могут различаться на несколько процентных пунктов, что довольно существенно, заключает Харин.

Консолидация «Техносилы» прибавит «Эльдорадо» не более 15% стоимости, и объединенная компания будет стоить 28–30 млрд руб., подсчитал Бурмистров. Однако Кованов сомневается, что «Сафмар» станет продавать актив: «Акционеры компании много покупают, но мало продают. Да и найти покупателя на такой актив не так просто, хотя теоретически им могли бы заинтересоваться какие-нибудь инвестфонды».

Топ-5 крупнейших сделок на рынке ретейла за десять лет В 2006 году торговая сеть «Пятерочка» купила «Перекресток» за $1,365 млрд. В результате сделки оба бизнеса перешли на баланс публичной компании Perekriostok Holdings N.V. На втором этапе сделки «Альфа-Групп» купила 14,5 млн акций объединенной компании у акционеров «Пятерочки» за $1,2 млрд. В результате 54% акций холдинга получили владельцы «Перекрестка», «Альфа-Групп» и топ-менеджеры компании, 21,2% достались учредителям «Пятерочки», 24,8% акций остались в свободном обращении. Новая компания получила название X5 Retail Group. В 2010 году X5 Retail Group приобрела у главы ФК «Уралсиб» Николая Цветкова ретейлера «Копейка» за $1,6 млрд. В 2011 году «Дикси» купила у бизнесменов Николая Власенко, Александра Зарибко, Владимира Кацмана торговую сеть «Виктория». Сумма сделки составила 25,6 млрд руб. с учетом финансового долга. В 2011 году акционеры «Ленты» Август Мейер, Дмитрий Костыгин, Сергей Ющенко и Глеб Огнянников продали 44% торговой сети «Лента» фонду прямых инвестиций TPG, Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) и «ВТБ Капиталу» за $1,1 млрд. По итогам сделки TPG, «ВТБ Капитал» и ЕБРР получили около 85% акций «Ленты», остальные акции остались у миноритарных акционеров. В конце 2012 года «МегаФон» и основной акционер оператора, холдинг Garsdale, закрыли сделку по покупке 50% ОАО «Евросеть» у бизнесмена Александра Мамута. Сумма сделки составила $1,071 млрд.

Растущий рынок

После непростого 2015 года, когда рынок бытовой техники и электроники просел на 19,6% (в рублях), до 1,2 трлн руб., в нынешнем году продажи пошли вверх. По данным аналитической компании GFK, во втором квартале 2016 года российский рынок бытовой техники и электроники вырос на 14,2% по сравнению со вторым кварталом 2015 года (абсолютные цифры компания не раскрывает). Во втором квартале 2016 года все сегменты рынка улучшили свои результаты, за исключением сектора фототехники, оборот которого снизился на 17,9% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, указано в отчете GFK. Наибольший рост показал сектор телекоммуникаций (телефоны, смартфоны и аксессуары к ним): он вырос на 33,8% в рублях к прошлому году. При этом, как отмечают в GFK, спрос в офлайне в штуках вырос всего на 4%, в онлайне — более чем на 20%. На 15,4% выросли продажи крупной бытовой техники. Рост был во многом обеспечен за счет покупок онлайн, отмечается в отчете GFK.

По данным «INFOLine-Аналитики», в первом полугодии лидером рынка была компания «М.Видео» с выручкой 83,6 млрд руб. (доля рынка — 16,4%). Второе место занимала компания DNS с выручкой 63 млрд руб. (12,4%), третье — компания «Эльдорадо» с выручкой 50 млрд руб. (9,3%), четвертое — «Юлмарт» с выручкой 20,7 млрд руб. (3,8%), пятое — «Медиа Маркт» с выручкой 17,9 млрд руб. (3,5%).