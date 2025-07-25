Конгломерат LVMH начал переговоры о продаже модного бренда Marc Jacobs
Французский люксовый конгломерат LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton ведет переговоры о продаже модного дома Marc Jacobs. Сумма потенциальной сделки может достичь $1 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, LVMH обсуждает условия продажи с несколькими потенциальными покупателями. Среди них — владелец Reebok компания Authentic Brands Group, а также Bluestar Alliance (владелец Brookstone) и WHP Global (материнская компания бренда Vera Wang).
Источники издания отмечают, что сделка может быть заключена в ближайшее время при условии успешного завершения переговоров.
Как подчеркивает WSJ, хотя LVMH традиционно известна как активный покупатель перспективных активов, компания демонстрирует готовность расставаться с брендами, переставшими соответствовать ее стратегическим приоритетам.
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