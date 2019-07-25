Минкультуры предложило упростить условия для открытия буфетов в театрах

Почему изменения нужны театрам

Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок уверен, что предлагаемые Минкультуры меры существенно упростят театрам жизнь из-за того, что не нужно будет проводить конкурс. «Кроме того, стоимость аренды формируется на базе рыночной цены, и конкурс идет на повышение этой цены. Конечно, это ограничивает круг арендаторов», — поясняет он.

Хотя сейчас закон не запрещает театрам самостоятельно заниматься организацией общественного питания, но не все театры имеют соответствующие компетенции и, как следствие, прибегают к услугам сторонних компаний, говорит Крок. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, новый тип договора позволит театрам контролировать наценку буфетов и качество оказания услуг, а театры смогут в том числе получать процент от продаж.

«Присутствие общепита в любом развлекательном заведении — это всегда хорошо. Люди к этому привыкли, пристрастились к еде вне дома, а перекусить в антракте в театре — это своего рода ритуал. Там, где нет еды или алкоголя в театральном буфете, например в учебных театрах, всегда есть недовольные посетители, которые привержены этой традиции», — говорит директор направления стрит-ретейл компании Knight Frank Виктория Камлюк. Кто заинтересован в управлении театральными буфетами

Сейчас, по словам Камлюк, буфеты во многих российских театрах выглядят не совсем качественно и современно. «Можно было бы придумать здесь pop-up-корнеры от известных ресторанных брендов», — предполагает эксперт. Однако, по ее словам, профессиональным операторам общепита размещение в театрах будет интересно при пакетных предложениях по открытию точек сразу в нескольких учреждениях.

Профессиональные игроки берутся и за единичные проекты в знаковых театрах. Например, ресторанный холдинг Ginza Project занимался организацией питания в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Дочерняя компания холдинга — ООО «Петрос» — получила в управление буфеты для зрителей и столовые для персонала Мариинки без конкурса, как субъект малого предпринимательства.

По словам Бухарова, пример Ginza Project — единичный. «Сейчас заключить договор с любым бюджетным учреждением, в том числе с театром, фактически невозможно. Это миллион документов, конкурс и так далее, но если это станет проще, желающие найдутся, — говорит Бухаров. — Во всем мире в театрах обязательно есть качественный буфет или собственный ресторан, в котором можно после театра выпить бокал шампанского и обсудить постановку, а у нас ничего этого нет».

Сколько зарабатывают российские и зарубежные театры

В доступных материалах федеральных и муниципальных театров России указаны лишь субсидии, доходы от оказания услуг и сдачи помещений. В 2019 году Большой театр России, согласно информации о плане его финансово-хозяйственной деятельности, рассчитывает получить 5,1 млрд руб. субсидий, оказать платные услуги на 2,7 млрд руб. и получить еще 22 млн руб. от сдачи помещений в аренду. В целом доходы с учетом других поступлений ожидаются на уровне 8,4 млрд руб., расходы — 9,3 млрд руб.

Государственный академический театр им. Е.Б. Вахтангова рассчитывает на то, что в этом году его доходы составят 1,3 млрд руб. Из них 694 млн руб. будут субсидиями, 568 млн руб. — доходами от оказания услуг, 8 млн руб. — доходами от собственности. Расходы театра определены в 1,4 млрд руб. Сдача помещений в аренду не приносит театрам существенных доходов, основная статья доходов — это продажа билетов, признает Крок. По итогам 2018 года Театр им. Вахтангова заработал на продаже билетов 484,5 млн руб., от сдачи имущества — 7 млн руб., следует из годового отчета учреждения.

Принадлежащий правительству Москвы театр «Ленком» рассчитывает прежде всего на самого себя. Из столичного бюджета он в 2019 году получит всего 14 млн руб. Безвозмездные поступления от правительств других стран, международных финансовых и наднациональных организаций составят 20 млн руб. Сам театр заработает 340 млн руб. Еще 339 млн руб. в плане финансово-хозяйственной деятельности указаны как гранты. Доходы от аренды оцениваются в 29 млн руб. При этом у «Ленкома» расходы также превысят доходы: 845 млн руб. против 726 млн руб.

Поступления Лондонского королевского театра Ковент-Гарден в финансовом году, закончившемся 28 августа 2018 года, составили £138 млн, свидетельствует отчетность Royal Opera House Covent Garden Foundation. Из них непосредственно на продаже билетов театр заработал £45,5 млн, на коммерческой деятельности — £28,7 млн. Подавляющую часть поступлений составили пожертвования. Расходы Ковент-Гардена в предыдущем финансовом году — £131,8 млн. В прибыли от коммерческой деятельности на услуги общепита приходится £7,1 млн, на продажу аудиовизуальных материалов — £1,3 млн, на продажу других товаров — £0,5 млн.

У лондонского театра Old Vic прибыль в финансовом году, закончившемся 31 августа 2018 года, достигла £15,5 млн, из которых £7,5 млн театр заработал на продаже билетов, £3,9 млн — на коммерческой деятельности, а £4,2 млн получил в виде пожертвований. Конкретно поступления от кейтеринга и розничных продаж не раскрываются. Общие расходы составили £16,3 млн.

У театральной сети LW Theaters, созданной Эндрю Ллойдом Уэббером и включающей, в частности, Театр Адельфи в Вест-Энде, оборот за финансовый год, закончившийся 1 июля 2018 года, равнялся £45,2 млн. Продажи билетов обеспечили £32 млн, продажи сопутствующих товаров — £4,1 млн, доходы от аренды — £0,5 млн. Операционный убыток сети достиг £4,1 млн, но за счет поступлений от связанных предприятий было зафиксировано £10 млн чистой прибыли.