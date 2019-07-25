Минкультуры предложило упростить условия для открытия буфетов в театрах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,30 +0,14 EUR Бирж. 70,50 +0,04 Brent 63,70 +0,95% USD Нал. 63,68 61,67 EUR Нал. 71,12 68,95 USD ЦБ 63,12 -0,01 EUR ЦБ 70,32 -0,31 EUR/USD 1,1136 -0,0018 BTC/USD Бирж. 10 057,00 +282,08 IMOEX 2 682,91 -0,67% RTSI 1 339,62 -0,44% DJIA 27 269,97 -0,29% Nasdaq 8 321,50 +0,85%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 63,12 (-0,01) Quote, 24 июл, 12:30
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 70,32 (-0,31) Quote, 24 июл, 12:30
Власти решили закрыть лагерь в Хабаровском крае с 25 июля Общество, 08:11 Минкультуры предложило упростить условия для открытия буфетов в театрах Бизнес, 08:00 ПредПосылки для скачка: что будет с доставкой интернет-покупок завтра Pro, 07:57 В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом Политика, 07:55 Футболист «Зенита» Нобоа отказался переходить в клуб Ротенберга Спорт, 07:38 Президента Туниса госпитализировали в третий раз за месяц Общество, 07:35 Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 07:10 По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из «молдавской схемы» Общество, 07:00 В Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек Общество, 06:50 Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к ответственности за работу иностранцев Общество, 06:47 В Минтруде предложили сделать бессрочным материнский капитал Общество, 06:18 В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах Общество, 05:51 К бегу какой сложности вы готовы. Тест РБК и Philips, 05:22 Следствие назвало сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны Общество, 05:20
Бизнес ,  
0 
Минкультуры предложило упростить условия для открытия буфетов в театрах
Минкультуры хочет упростить театрам условия открытия кафе и торговых точек. Если новые правила примут, то театры смогут без конкурсов заключать договоры с частными компаниями об открытии буфетов и сувенирных лавок
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Суть проекта

Минкультуры подготовило проект постановления правительства, упрощающий открытие в театрах торговых точек и кафе: министерство предлагает дать театрам право заключать договоры возмездного оказания услуг с операторами общественного питания и торговли. Документ вносит изменения в Положение о театре в России (это составная часть постановления правительства «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»), он размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

По действующим нормам театры могут или сами организовать буфет или ресторан на своей территории, или заключить для этого договор аренды со сторонними участниками. Новые правила дадут учреждению более гибкие инструменты по сравнению с договором аренды, говорится в пояснительной записке. Договор оказания услуг не требует проведения торгов и согласования такого договора с учредителем, например с Минкультуры.

По новому типу договора можно будет организовать театральный буфет и нестационарные торговые точки. Причем они должны быть нацелены именно на оказание услуг зрителям театров. Компания, которая заключит такой договор с театром, не получит, как в случае с договором аренды, в пользование помещение, и театр сможет при необходимости перемещать буфеты или лавки по своему усмотрению, не меняя оператора.

Изменится и формат ценообразования аренды. Сейчас при заключении договора независимый оценщик определяет рыночную ставку, по которой можно сдать конкретное помещение в театре. «На практике это приводит к тому, что [...] театры не могут найти арендатора, способного нести указанные расходы на аренду, а соответствующие площади простаивают», — говорится в пояснительной записке. Возможность заключения возмездных договоров оказания услуг позволит театрам предлагать более конкурентные условия и тем самым избежать простаивания площадей, уверены авторы инициативы.

Почему изменения нужны театрам

Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок уверен, что предлагаемые Минкультуры меры существенно упростят театрам жизнь из-за того, что не нужно будет проводить конкурс. «Кроме того, стоимость аренды формируется на базе рыночной цены, и конкурс идет на повышение этой цены. Конечно, это ограничивает круг арендаторов», — поясняет он.

Хотя сейчас закон не запрещает театрам самостоятельно заниматься организацией общественного питания, но не все театры имеют соответствующие компетенции и, как следствие, прибегают к услугам сторонних компаний, говорит Крок. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, новый тип договора позволит театрам контролировать наценку буфетов и качество оказания услуг, а театры смогут в том числе получать процент от продаж.

«Присутствие общепита в любом развлекательном заведении — это всегда хорошо. Люди к этому привыкли, пристрастились к еде вне дома, а перекусить в антракте в театре — это своего рода ритуал. Там, где нет еды или алкоголя в театральном буфете, например в учебных театрах, всегда есть недовольные посетители, которые привержены этой традиции», — говорит директор направления стрит-ретейл компании Knight Frank Виктория Камлюк.

Кто заинтересован в управлении театральными буфетами

Сейчас, по словам Камлюк, буфеты во многих российских театрах выглядят не совсем качественно и современно. «Можно было бы придумать здесь pop-up-корнеры от известных ресторанных брендов», — предполагает эксперт. Однако, по ее словам, профессиональным операторам общепита размещение в театрах будет интересно при пакетных предложениях по открытию точек сразу в нескольких учреждениях.

Профессиональные игроки берутся и за единичные проекты в знаковых театрах. Например, ресторанный холдинг Ginza Project занимался организацией питания в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Дочерняя компания холдинга — ООО «Петрос» — получила в управление буфеты для зрителей и столовые для персонала Мариинки без конкурса, как субъект малого предпринимательства.

По словам Бухарова, пример Ginza Project — единичный. «Сейчас заключить договор с любым бюджетным учреждением, в том числе с театром, фактически невозможно. Это миллион документов, конкурс и так далее, но если это станет проще, желающие найдутся, — говорит Бухаров. — Во всем мире в театрах обязательно есть качественный буфет или собственный ресторан, в котором можно после театра выпить бокал шампанского и обсудить постановку, а у нас ничего этого нет».

Сколько зарабатывают российские и зарубежные театры

В доступных материалах федеральных и муниципальных театров России указаны лишь субсидии, доходы от оказания услуг и сдачи помещений. В 2019 году Большой театр России, согласно информации о плане его финансово-хозяйственной деятельности, рассчитывает получить 5,1 млрд руб. субсидий, оказать платные услуги на 2,7 млрд руб. и получить еще 22 млн руб. от сдачи помещений в аренду. В целом доходы с учетом других поступлений ожидаются на уровне 8,4 млрд руб., расходы — 9,3 млрд руб.

Государственный академический театр им. Е.Б. Вахтангова рассчитывает на то, что в этом году его доходы составят 1,3 млрд руб. Из них 694 млн руб. будут субсидиями, 568 млн руб. — доходами от оказания услуг, 8 млн руб. — доходами от собственности. Расходы театра определены в 1,4 млрд руб. Сдача помещений в аренду не приносит театрам существенных доходов, основная статья доходов — это продажа билетов, признает Крок. По итогам 2018 года Театр им. Вахтангова заработал на продаже билетов 484,5 млн руб., от сдачи имущества — 7 млн руб., следует из годового отчета учреждения.

Принадлежащий правительству Москвы театр «Ленком» рассчитывает прежде всего на самого себя. Из столичного бюджета он в 2019 году получит всего 14 млн руб. Безвозмездные поступления от правительств других стран, международных финансовых и наднациональных организаций составят 20 млн руб. Сам театр заработает 340 млн руб. Еще 339 млн руб. в плане финансово-хозяйственной деятельности указаны как гранты. Доходы от аренды оцениваются в 29 млн руб. При этом у «Ленкома» расходы также превысят доходы: 845 млн руб. против 726 млн руб.

Поступления Лондонского королевского театра Ковент-Гарден в финансовом году, закончившемся 28 августа 2018 года, составили £138 млн, свидетельствует отчетность Royal Opera House Covent Garden Foundation. Из них непосредственно на продаже билетов театр заработал £45,5 млн, на коммерческой деятельности — £28,7 млн. Подавляющую часть поступлений составили пожертвования. Расходы Ковент-Гардена в предыдущем финансовом году — £131,8 млн. В прибыли от коммерческой деятельности на услуги общепита приходится £7,1 млн, на продажу аудиовизуальных материалов — £1,3 млн, на продажу других товаров — £0,5 млн.

У лондонского театра Old Vic прибыль в финансовом году, закончившемся 31 августа 2018 года, достигла £15,5 млн, из которых £7,5 млн театр заработал на продаже билетов, £3,9 млн — на коммерческой деятельности, а £4,2 млн получил в виде пожертвований. Конкретно поступления от кейтеринга и розничных продаж не раскрываются. Общие расходы составили £16,3 млн.

У театральной сети LW Theaters, созданной Эндрю Ллойдом Уэббером и включающей, в частности, Театр Адельфи в Вест-Энде, оборот за финансовый год, закончившийся 1 июля 2018 года, равнялся £45,2 млн. Продажи билетов обеспечили £32 млн, продажи сопутствующих товаров — £4,1 млн, доходы от аренды — £0,5 млн. Операционный убыток сети достиг £4,1 млн, но за счет поступлений от связанных предприятий было зафиксировано £10 млн чистой прибыли.

Авторы: Надежда Федорова, Мария Истомина, Сергей Соболев
Теги: театры, Минкультуры, общепит
Материалы по теме
Госдума поддержала закон о борьбе с перекупщиками билетов в театры
Общество
Минкультуры предложило увеличить налоговый вычет при покупке усадеб
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter