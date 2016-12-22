Nestle окончательно утратила монополию на форму батончиков KitKat

Европейский суд отклонил апелляцию Nestle, признав законной аннуляцию регистрации формы шоколадных батончиков 4 Finger KitKat в качестве товарного знака

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Европейский суд (European Court of Justice, ECJ) отклонил апелляцию швейцарской компании Nestle на решение Европейского суда общей юрисдикции, аннулировавшего в 2016 году регистрацию формы шоколадных батончиков KitKat в качестве торговой марки. Соответствующее решение опубликовано на сайте ECJ.

Заявку на регистрацию трехмерного символа в виде состоящего из четырех одинаковых частей батончика 4 Finger KitKat компания Nestle подала в орган ЕС, курирующий вопросы интеллектуальной собственности (EUIPO) в 2002 году. В 2006 году EUIPO принял решение о регистрации торговой марки, однако уже в 2007 году британская Cadbury (ныне «дочка» американской Mondelez) потребовала аннулировать регистрацию.

​Рассмотрение иска затянулось на несколько лет, однако в конце 2016 года Европейский суд общей юрисдикции отменил решение EUIPO о регистрации, сославшись на то, что при подаче заявки на регистрацию Nestle не доказала узнаваемости формы батончиков KitKat из четырех частей во всех входивших тогда в ЕС странах. Наличие у того символа так называемой различительной способности, благодаря которой потребители ассоциируют его с конкретным производителем, считается одним из главных условий для регистрации этого символа в качестве товарного знака. В Nestle настаивали, что шоколадные батончики из четырех одинаковых продолговатых частей однозначно опознаются потребителями, как KitKat, однако суд счел, что данный факт был доказан только для десяти стран ЕС — Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Швеции, в то время как узнаваемость еще в четырех странах (Бельгия, Греция, Ирландия и Португалия) доказана не была.

​На этом основании Европейский суд общей юрисдикции регистрацию товарного знака отменил, однако Nestle и EUIPO обжаловали это решение, указав в апелляции, что такой подход несовместим с принципом единства ЕС и самой сутью союза как единого рынка.

Тем не менее ECJ посчитал верным решение Европейского суда общей юрисдикции, подтвердив, что регистрируемый в качестве товарного знака символ должен обладать различительной способностью на всей территории ЕС. Суд также указал, что доказательство наличия такой способности должно быть представлено компанией, желающей зарегистрировать новый бренд, и при этом доказательства не покрывающего территории хотя бы одного входящего в ЕС государства для регистрации недостаточно.

ECJ — высшая судебная инстанция ЕС, ее решения не могут быть обжалованы.