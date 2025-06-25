Власти вернутся к вопросу индексации внутренних цен на удобрения осенью

Власти вернутся к обсуждению индексации внутренних цен на удобрения в сентябре по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева. Сейчас эту идею поддерживают почти все профильные ведомства, контролирующие вопрос, но Минсельхоз против

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Профильные ведомства вернутся к рассмотрению вопроса об индексации внутренних цен на удобрения, зафиксированных на уровне начала третьего квартала 2022 года, в сентябре, рассказал журналистам гендиректор «ФосАгро» Михаил Рыбников в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Производители неоднократно просили проиндексировать цены в пределах 10–15%, в последний раз власти планировали прийти к решению до конца мая 2025 года. В итоге 22 мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о согласовании торговых политик производителей минудобрений, из чего следовало, что реализация продукции будет осуществляться по ценам не выше уровня сентября 2022 года.

«Было соответствующее поручение от вице-премьера [Дмитрия] Патрушева (курирует в кабмине агропромышленный комплекс и экологию. — РБК)», — пояснил Рыбников, говоря о планах по возобновлению дискуссии. По его словам, идея индексации нашла поддержку в ФАС, Минэкономразвития и Минпромторге, но против выступает Минсельхоз. Среди аргументов последнего — снижение доступности удобрений для сельхозпроизводителей и «существенное» увеличение себестоимости продукции вследствие повышения цен.

По данным главы «ФосАгро», отсутствие индексации не замедлило продовольственную инфляцию — напротив, стоимость «борщевого набора» «выросла в разы», некоторые овощи подорожали в три раза за период заморозки цен на удобрения. «Думаю, что все параметры будут заново пересчитаны», — заключил Рыбников.

В ФАС сообщили, что добровольное ограничение цен в торговых политиках производителей минудобрений продлено до 30 ноября 2025 года: «ФАС согласовала торговые политики производителей. Дальнейшее решение будет прорабатываться исходя из экономической ситуации».

РБК направил запрос в Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг.

Как ранее писал РБК со ссылкой на расчеты аналитиков компании «Яков и партнеры», разница между внутренними и экспортными ценами на минеральные удобрения привела к образованию «скрытой» субсидии агропрому в размере 50 млрд руб. в год (вывод основан на сравнении средних экспортных цен и максимальных внутренних) — именно столько производители недополучают, продавая свою продукцию по цене, «вполне материальной» для аграриев. Бóльшая часть этой субсидии, 41%, формируется за счет аммиачной селитры, самого востребованного удобрения в сельхозпромышленности. Еще 33% складывается из замороженных расценок на комплексные удобрения. Эксперты указывали, что особенно эта ситуация сказывается на крупнейших поставщиках, в портфеле которых все основные позиции для внутреннего рынка, — «ФосАгро» (доля компании во всех поставках составляет 27%), «Уралхиме» (22%), «Еврохиме» (14%) и «Акроне» (10%).

При этом, по оценкам Российской ассоциации производителей удобрений (объединяет крупнейших игроков рынка), себестоимость производства с октября 2022 года увеличилась до 25% за счет роста расходов компаний из-за подорожания в три раза природного газа (основное сырье для азотных удобрений) и повышения ставки НДПИ для калийной и фосфатной руды.

В 2025 году в отрасли производства удобрений существенно выросла налоговая нагрузка из-за введения акциза для покупки природного газа, подтверждает аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Нина Адамова. К тому же в последние годы действительно ускорилась индексация цен на газ для промышленных потребителей в России, в том числе для производителей удобрений.

Рост налоговой нагрузки привел к увеличению себестоимости производства удобрений в первом полугодии 2025-го. «В то же время рублевую выручку компаниям сектора, скорее всего, увеличить не удалось из-за значительного укрепления рубля, а, я напомню, большую долю выручки сектора (около 65% в целом по сектору удобрений) формируют именно продажи на экспорт, очень чувствительные к курсовым колебаниям», — отмечает Адамова.

В этих условиях желание представителей отрасли удобрений проиндексировать внутренние цены «весьма обосновано». Однако эксперт также напоминает, что рентабельность в российском сельском хозяйстве упала за последние несколько лет. Валовая рентабельность в производстве зерновых культур в стране была более 65%, согласно Росстату, а в 2024 году — около 20%.

По словам Адамовой, снизившаяся платежеспособность аграриев «сказывается косвенно» и на спросе на удобрения. «В связи с этим, даже если внутренние цены на удобрения проиндексируют, возникает вопрос, позволит ли это компаниям сектора удобрений увеличить внутренние продажи. При росте цен российские аграрии могут оптимизировать планы по закупкам удобрений, насколько это возможно», — заключает эксперт.