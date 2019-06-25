В Татарстане отозвали указание магазинам поддержать продажи местной водки

Магазины в одном из районов Татарстана должны обеспечить местной водке не менее 96% продаж в категории, сообщили ретейлерам местные власти. Но после запросов РБК в аппарат главы республики и ФАС свою рекомендацию они отозвали

Фото: Сергей Вдовин / Интерпресс / ТАСС

Татарские власти выразили озабоченность недостаточной представленностью в ассортименте торговых сетей продукции местных производителей, в частности водки и пива татарского производства. Это следует из письма замруководителя исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района Ильдара Миннигулова от 19 июня, которое было направлено руководителям торговых сетей (каким — не уточняется; копия письма есть в распоряжении РБК).

В письме указано, что за «январь—май текущего года объем продаж алкогольной продукции, в том числе водки, производства Республики Татарстан заметно снизился из-за увеличения ассортимента продукции нетатарских производителей». «Жители района обеспокоены сложившейся ситуацией», — пишет Миннигулов. Поэтому магазины попросили с 20 по 30 июня обеспечить «100-процентную долю водки татарского производства в полочной выкладке», а с 1 июля — не менее 96% от общего объема реализуемой магазином водки (каждую последнюю субботу месяца предлагается также торговать только водкой, произведенной в Татарстане). Меры поддержки затронули не только водку, но и пиво — не менее 70% полочного пространства местные власти предложили отвести под татарское пиво, а также обеспечить ему не менее половины от общего объема продаж.

В приемной главы администрации Тюлячинского муниципального района РБК подтвердили подлинность письма. Но спустя несколько часов после запроса РБК и после обращения в аппарат президента Республики Татарстан, Федеральную антимонопольную службу и УФАС по Республике Татарстан в приемной главы администрации сообщили, что письмо от 19 июня аннулировано. В подтверждение представитель администрации направил копию письма от 20 июня, которое подписал руководитель исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района Ильнур Хамидуллин (в нем он просит считать письмо от 19 июня недействительным). Причины отзыва письма в приемной не прокомментировали.

Как рассказал РБК источник в одной из крупнейших розничных сетей, в компании слышали, что такая инициатива готовится. Ее активно продвигала Госалкогольинспекция Татарстана, уточнил собеседник РБК. Отзыв письма он объясняет тем, что предлагаемые инициативы — прямое нарушение антимонопольного законодательства.