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FedEx $190 (+21,26%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
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Бизнес ,  
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В Татарстане отозвали указание магазинам поддержать продажи местной водки
Магазины в одном из районов Татарстана должны обеспечить местной водке не менее 96% продаж в категории, сообщили ретейлерам местные власти. Но после запросов РБК в аппарат главы республики и ФАС свою рекомендацию они отозвали
Фото: Сергей Вдовин / Интерпресс / ТАСС

Татарские власти выразили озабоченность недостаточной представленностью в ассортименте торговых сетей продукции местных производителей, в частности водки и пива татарского производства. Это следует из письма замруководителя исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района Ильдара Миннигулова от 19 июня, которое было направлено руководителям торговых сетей (каким — не уточняется; копия письма есть в распоряжении РБК).

В письме указано, что за «январь—май текущего года объем продаж алкогольной продукции, в том числе водки, производства Республики Татарстан заметно снизился из-за увеличения ассортимента продукции нетатарских производителей». «Жители района обеспокоены сложившейся ситуацией», — пишет Миннигулов. Поэтому магазины попросили с 20 по 30 июня обеспечить «100-процентную долю водки татарского производства в полочной выкладке», а с 1 июля — не менее 96% от общего объема реализуемой магазином водки (каждую последнюю субботу месяца предлагается также торговать только водкой, произведенной в Татарстане). Меры поддержки затронули не только водку, но и пиво — не менее 70% полочного пространства местные власти предложили отвести под татарское пиво, а также обеспечить ему не менее половины от общего объема продаж.

В приемной главы администрации Тюлячинского муниципального района РБК подтвердили подлинность письма. Но спустя несколько часов после запроса РБК и после обращения в аппарат президента Республики Татарстан, Федеральную антимонопольную службу и УФАС по Республике Татарстан в приемной главы администрации сообщили, что письмо от 19 июня аннулировано. В подтверждение представитель администрации направил копию письма от 20 июня, которое подписал руководитель исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района Ильнур Хамидуллин (в нем он просит считать письмо от 19 июня недействительным). Причины отзыва письма в приемной не прокомментировали.

Как рассказал РБК источник в одной из крупнейших розничных сетей, в компании слышали, что такая инициатива готовится. Ее активно продвигала Госалкогольинспекция Татарстана, уточнил собеседник РБК. Отзыв письма он объясняет тем, что предлагаемые инициативы — прямое нарушение антимонопольного законодательства.

Татарский протекционизм

Региональный протекционизм — распространенное явление в Татарстане. В сентябре 2016 года Союз производителей алкогольной продукции (СПАП), в который входят крупнейшие производители водки, попросил ФАС изучить ситуацию на алкогольном рынке Татарстана. Поводом стала информация о том, что Госалкогольинспекция Татарстана дала ретейлерам неформальное распоряжение устанавливать минимальную розничную цену (МРЦ) на водку, произведенную в других регионах, на уровне 321 руб. за пол-литра. В то же время цена на водку компаний — членов СПАП в других регионах тогда составляла 220–260 руб. Водка от местного производителя — «Татспиртпрома» («Наркомовская норма» и Starter), в свою очередь, стоила 256 руб. и 286 руб. соответственно. В СПАПе заявляли, что так продукция «Татспиртпрома» получает «неоправданные ценовые преимущества перед остальной водкой».

Но ФАС не возбудила дело по иску СПАПа. Служба объяснила это недостатком доказательств нарушений антимонопольного законодательства. В свою очередь, летом 2017 года СПАП подал иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать незаконным бездействие службы и ее отказ возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. Суд не удовлетворил требования.

В 2018 году компании «Татспиртпром» вновь предъявили обвинения — в участии в картеле. Три татарские компании — строительная «Марта» и две розничные компании «Корк» и «Центр» — пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Согласно их жалобам, из-за картеля во главе с «Татспиртпромом» с рынка ушла большая часть поставщиков.

Что такое «Татспиртпром»

«Татспиртпром» по итогам 2018 года был вторым по объемам производителем водки в России. За прошедший год компания нарастила объем производства с 8,58 млн дал на конец 2017-го до 8,75 млн дал. Самым крупным производителем стал холдинг Roust Рустама Тарико, его алкогольные заводы в 2018 году произвели 10,35 млн дал, что на 25,9% выше уровня прошлого года. Замыкала тройку лидеров Beluga Group с объемом производства 9,58 млн дал.

Несмотря на закрытость рынка, в регион удалось выйти крупнейшей сети алкомаркетов — «Красное&Белое». О выходе федерального игрока стало известно в начале 2017 года. Этому предшествовала встреча основателя ретейлера Сергея Студенникова с президентом республики Рустамом Миннихановым, также в переговорах принял участие гендиректор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов. Между «Татспиртпромом» и «Красное&Белое» были достигнуты договоренности о значительных объемах поставок, также розничная сеть взяла на себя обязательство построить в Татарстане свой распределительный центр для поставок в регионы Поволжья, что должно создать большое количество рабочих мест.

Авторы: Ольга Дубравицкая, Любовь Порываева
Теги: Водка, Республика Татарстан, алкогольный рынок
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