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Глава судоверфи «Звезда» уволился по собственному желанию
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Глава судоверфи «Звезда» уволился по собственному желанию
Бизнес, 10:37
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Глава судоверфи «Звезда» уволился по собственному желанию
Юрий Фильченок, руководивший строительством судоверфи «Звезда» в Приморье, уволился по собственному желанию. По данным РБК, уголовные дела за этим не последуют, а для завершения масштабного проекта нужен «более активный» человек
Юрий Фильченок (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Глава крупнейшего судостроительного предприятия, Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Юрий Фильченок, который также курировал строительство крупнейшей судовой верфи России на территории военного завода «Звезда» в Приморье, уволился по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ДЦСС Сергея Викторова.

По словам Викторова, на оба предприятия назначены временные руководители. «Исполняющим обязанности [главы на] ДЦСС сейчас является заместитель по финансам и экономике Людмила Лившиц, а на Дальневосточном заводе «Звезда» сейчас обязанности исполняет первый заместитель директора, Владимир Горяйнов», — сообщил пресс-секретарь агентству. 

В разговоре с РБК он подтвердил, что Фильченок действительно уволился, а также пояснил, что экс-глава предприятия перешел на другую работу. 

Высокопоставленный источник, близкий к акционерам «Звезды», сообщил РБК, что за увольнением Фильченка вряд ли последует уголовное дело. По его словам, для завершения масштабного проекта по строительству судоверфи нужен «более активный» человек. ​

Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС) входит в состав группы «Роснефть» и является самым крупным предприятием отрасли в этом регионе. Предприятие координирует работы по строительству крупнейшей в России верфи «Звезда» в бухте Большой Камень, около Владивостока, которая строится на деньги «Современных технологий судостроения» (СТС) — консорциума «Роснефти», Газпромбанка и «Роснефтегаза». Проект реализуется на территории действующего дальневосточного военного завода (ДВЗ «Звезда»).

Ожидается, что верфь обеспечит внутренний рынок судами и техникой для работы на шельфе, которые Россия пока покупает в Южной Корее и Китае. На верфи можно будет строить также танкеры, элементы буровых платформ, суда сейсморазведки и снабжения.

Строительство верфи считает важной задачей президент Владимир Путин, который присутствовал на «Звезде» во время закладки первых четырех судов снабжения усиленного ледового класса, которые заказала «Роснефть». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин держит строительство предприятия под личным контролем.

В марте 2017 года судостроительная верфь «Звезда» разорвала все контракты с одним из крупнейших подрядчиков — ООО «Комплексные энергетические решения» (КЭР) Игоря Лукашенко, рассказали РБК источник, близкий к одному из акционеров «Звезды», и собеседник, близкий к одному из подрядчиков стройки. Это были контракты на строительство четырех крупных цехов, а также камеры для чистки, ​сушки и окраски конструкций танкеров, газовозов и других судов на общую сумму более 17,5 млрд руб.

Как сообщал тогда РБК, Юрий Фильченок пожаловался в письме курирующему стройку вице-президенту «Роснефти» Андрею Шишкину на то, что ​на «Звезде» сложилась тяжелая ситуация с подрядчиками. По его словам, план капитальных вложений и план закупок для «Звезды» систематически не выполняются, поэтому есть риск отстать от графика реализации проекта. Летом того же года были разорваны еще три контракта с КЭР на 4,1 млрд руб., а в январе 2018 года «Звезда» разорвала еще три контракта с КЭР на сумму более 13,4 млрд руб., мотивировав это тем, что сроки выполнения заказа истекли, а работы заказчику так и не были предъявлены. После этого «Звезда» объявила о проведении новых конкурсов на выполнение подрядов, не реализованных предыдущими подрядчиками, сдвинув при этом срок осуществления проектов.

В марте 2018 года ООО «Комплексные энергетические решения»​ объявило о намерении обратиться в суд, чтобы подать заявление о банкротстве. Глава «Роснефти» Игорь Сечин тогда заявлял, что суммарные инвестиции в проект «Звезда» составят 200 млрд руб.

Авторы: Наталья Демченко, Людмила Подобедова, Егор Губернаторов.
Теги: «Роснефть» , судоверфь , «Звезда»
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