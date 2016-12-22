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Структуры «Газпрома» купили 40 га на побережье Финского залива
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Структуры «Газпрома» купили 40 га на побережье Финского залива
Бизнес, 08:30
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Структуры «Газпрома» купили 40 га на побережье Финского залива
«Группа ЛСР» Андрея Молчанова продала структурам «Газпрома» и Газпромбанка 37,7 га и санаторий «Дюны» на берегу Финского залива. Участок находится менее чем в 30 км от «Лахта Центра» — будущей штаб-квартиры газового монополиста
«Лахта Центр»  (Фото: Анатолий Медведь / ТАСС)

«Газпром» в «Дюнах»

Санаторий «Дюны» на берегу Финского залива, принадлежавший девелоперской «Группе ЛСР» Андрея Молчанова, и участок под ним сменил собственника — владельцем актива стало ЗАО «Лидер», принадлежащее НПФ «Газфонд» и Газпромбанку, следует из данных СПАРК и ЕГРЮЛ. Новый собственник был зарегистрирован в документах в четверг, 21 июня.

Представитель «Группы ЛСР» подтвердил РБК, что актив продан, объяснив сделку тем, что «поступило выгодное предложение». Детали сделки в компании комментировать отказались «из-за взаимных договоренностей с покупателем». В компаниях «Лидер», НПФ «Газфонд», «Газпром» и Газпромбанке ​на момент публикации материала не ответили на запросы РБК.

Санаторий «Дюны», построенный в 1978 году, находится на берегу Финского залива в городе Сестрорецк (входит в административные границы Санкт-Петербурга). Площадь шестиэтажного здания санатория — 14,4 тыс. кв. м. На участке — парк с соснами, который выходит к пляжу на берегу залива. Территория, по данным Региональной геоинформационной системы Санкт-Петербурга, предназначена для рекреационных целей: здесь можно строить объекты туризма и санаторно-курортного лечения, гостиницы, пансионаты и дачи. Максимальная разрешенная высота — 15 м. Купленный участок находится менее чем в 30 км от «Лахта Центра» — строящейся штаб-квартиры газового монополиста. Структуры «Газпрома» планируют начать переезд в «Лахту» в 2019 году.

Как рассказал источник РБК, знакомый с деталями сделки, новый собственник планирует совместное развитие санатория «Дюны» и прилегающего санатория «Белые ночи», расположенного на территории площадью 33 га. В 2017 году пансионат «Белые ночи» до 2066 года арендовала у Санкт-Петербурга группа СОГАЗ, которая также связана со структурами «Газпрома». В группе анонсировали, что планируют увеличить количество номеров в санатории, построить новые спортивные и медицинские объекты и модернизировать оборудование.

Актив на вырост

Предыдущему владельцу, «Группе ЛСР», санаторий и территория принадлежали всего полгода — компания оформила актив в собственность только в декабре 2017 года. До этого компания выступала лишь арендатором: в 2013 году гендиректор и основной владелец «Группы ЛСР» Андрей Молчанов стал владельцем ООО «Санаторий «Дюны» — эта компания в 2005 году заключила договор аренды с Санкт-Петербургом до 2053 года.

Приватизировать участок компания пыталась почти три года. Еще в 2014 году ООО подало заявку на приватизацию недвижимости — компания хотела купить здание и участок по преимущественному праву, без торгов, на основании долгосрочной аренды. Актив был оценен в 750 млн руб., и компании даже удалось заключить договор о приватизации с Фондом имущества Петербурга и направить документы на регистрацию в Росреестр. Но губернатор города Георгий Полтавченко распорядился отменить передачу недвижимости, посчитав ее оценку заниженной. В прошлом году арендатор обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, чтобы обязать комитет имущественных отношений Петербурга продать недвижимость. В итоге стороны заключили мировое соглашение и дочерняя компания «Группы ЛСР» приватизировала здание санатория и землю, заплатив на 260 млн руб. больше, чем планировала, — 1,01 млрд руб.

В Becar Asset Management Group оценивают рыночную стоимость санатория «Дюны» с участком в 1,5–2 млрд руб., в инвестиционно-строительном холдинге AGG — в 3 млрд руб. «Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев санатории, пансионаты и пионерские лагеря в руках девелоперов и инвесторов превращаются в жилье или апартаменты, потому что это наиболее доходный вид недвижимости сегодня», — отметил гендиректор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков. По его оценке, на территории можно построить около 300 тыс. кв. м апартаментов.

«С учетом категории земель участок может быть использован под строительство санаторно-курортного объекта с функциями апарт-отеля или частных апартаментов. Кроме того, девелопер может реализовать проект, в котором оба варианта использования будут комбинированы», — предположил Алексей Бушуев, директор по продажам компании Seven Suns Development, которая строит апартаменты на территории пансионата​ в Финского заливе.​

Автор: Надежда Федорова.
Теги: Финский залив , апартаменты , Группа ЛСР , «Газпром»
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