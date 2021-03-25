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Абрамченко поручила разработать сметы рекультивации свалок на ₽124 млрд

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды разработать сметы для оценки затрат на рекультивацию несанкционированных свалок, исходя из их площади и накопленных отходов. Общая стоимость проекта составляет 124 млрд руб.
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует экологию) поручила Минприроды и Российскому экологическому оператору к 26 апреля разработать и утвердить типовые сметы по рекультивации несанкционированных свалок.

Это следует из поручения вице-премьера, копия которого есть у РБК. Его подлинность подтвердила представитель Абрамченко Марта Галичева.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» (входит в нацпроект «Экология») необходимо рекультивировать 191 свалку до 2024 года, на эти цели выделено 124 млрд руб.

Минприроды выполнило поручение Абрамченко по подготовке методики определения смет для рекультивации полигонов, исходя из их площади и количества накопленных отходов, и направило ее в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства. Представитель Российского экологического оператора (РЭО) сказал, что это поручение «прорабатывается и подлежит исполнению».

Как Минприроды и РЭО должны подготовить сметы

В поручении вице-премьера речь идет о методологических рекомендациях по технологическим решениям, материалам и оборудованию, применяемым при ликвидации (рекультивации) несанкционированных свалок, а также других опасных объектов накопленного экологического вреда (например, заброшенных промплощадок вредных производств).

Минприроды и РЭО совместно с «заинтересованными федеральными органами исполнительной власти» (их названия не приводятся) нужно будет проработать стоимость рекультивации свалок по аналогии с нормативами, используемыми при строительстве промышленных объектов. Но в отношении свалок за основу будет взята их площадь и объем накопления отходов.

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Ведомства должны будут просчитать такие сметы на основе ранее реализованных проектов рекультивации свалок, входящих в федеральный проект «Чистая страна».

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Так, на рекультивацию только одной свалки в Челябинске площадью 74 га, которая работала с 1949 года, в 2019 году было выделено около 5 млрд руб. Стоимость рекультивации трех свалок в Нижегородской области — «Игумново» (112 га), «Белое море» (73,5 га) и «Черная дыра» (около 3,5 га) — составила 7,2 млрд руб., работы по их рекультивации начаты в 2018 году. На рекультивацию Владикавказского полигона в Северной Осетии площадью 83 га выделено 2,12 млрд руб.

Реально ли единообразие в затратах на рекультивацию свалок

Совладелец одного из крупнейших игроков на рынке отходов в Санкт-Петербурге «Автопарк № 1 «Спецтранс» и полигона твердых бытовых отходов в Ленинградской области «Новый Свет — Эко» (площадью 46,7 га) Анатолий Язев считает правильным решение усреднить сметы рекультивации свалок на основе нормативов. «Сейчас бюджеты проектов по рекультивации полигонов сильно отличаются и зависят от стоимости работ в разных регионах, тарифов на захоронение отходов, которые применялись, и т.д. Бюджеты часто необоснованно растут, и денег всем может не хватить», — отмечает он. Язев оценивает рекультивацию крупного полигона не менее чем в 1 млрд руб. при накоплении 10–15 млн т отходов в год.

Но единообразия в стоимости рекультивации полигонов не достичь из-за географического, климатического и инфраструктурного различия территорий, на которых располагаются свалки, предупреждает заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. «Можно дать рекомендации по составлению сметы с указанием тех критериев, которые надо оценить, рассчитывая стоимость затрат, необходимых для работ по рекультивации, и предоставлением инструментария по оценке», — считает она.

Росприроднадзор по поручению Абрамченко должен будет проверять обоснованность и достоверность смет, составленных Минприроды, на основе экспертиз по Градостроительному кодексу. РБК направил запрос в пресс-службу Росприроднадзора.

Автор
Людмила Подобедова
ликвидация свалки смета Виктория Абрамченко
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