Абрамченко поручила разработать сметы рекультивации свалок на ₽124 млрд

Как Минприроды и РЭО должны подготовить сметы
В поручении вице-премьера речь идет о методологических рекомендациях по технологическим решениям, материалам и оборудованию, применяемым при ликвидации (рекультивации) несанкционированных свалок, а также других опасных объектов накопленного экологического вреда (например, заброшенных промплощадок вредных производств).
Минприроды и РЭО совместно с «заинтересованными федеральными органами исполнительной власти» (их названия не приводятся) нужно будет проработать стоимость рекультивации свалок по аналогии с нормативами, используемыми при строительстве промышленных объектов. Но в отношении свалок за основу будет взята их площадь и объем накопления отходов.
Ведомства должны будут просчитать такие сметы на основе ранее реализованных проектов рекультивации свалок, входящих в федеральный проект «Чистая страна».
Так, на рекультивацию только одной свалки в Челябинске площадью 74 га, которая работала с 1949 года, в 2019 году было выделено около 5 млрд руб. Стоимость рекультивации трех свалок в Нижегородской области — «Игумново» (112 га), «Белое море» (73,5 га) и «Черная дыра» (около 3,5 га) — составила 7,2 млрд руб., работы по их рекультивации начаты в 2018 году. На рекультивацию Владикавказского полигона в Северной Осетии площадью 83 га выделено 2,12 млрд руб.
Реально ли единообразие в затратах на рекультивацию свалок
Совладелец одного из крупнейших игроков на рынке отходов в Санкт-Петербурге «Автопарк № 1 «Спецтранс» и полигона твердых бытовых отходов в Ленинградской области «Новый Свет — Эко» (площадью 46,7 га) Анатолий Язев считает правильным решение усреднить сметы рекультивации свалок на основе нормативов. «Сейчас бюджеты проектов по рекультивации полигонов сильно отличаются и зависят от стоимости работ в разных регионах, тарифов на захоронение отходов, которые применялись, и т.д. Бюджеты часто необоснованно растут, и денег всем может не хватить», — отмечает он. Язев оценивает рекультивацию крупного полигона не менее чем в 1 млрд руб. при накоплении 10–15 млн т отходов в год.
Но единообразия в стоимости рекультивации полигонов не достичь из-за географического, климатического и инфраструктурного различия территорий, на которых располагаются свалки, предупреждает заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. «Можно дать рекомендации по составлению сметы с указанием тех критериев, которые надо оценить, рассчитывая стоимость затрат, необходимых для работ по рекультивации, и предоставлением инструментария по оценке», — считает она.
Росприроднадзор по поручению Абрамченко должен будет проверять обоснованность и достоверность смет, составленных Минприроды, на основе экспертиз по Градостроительному кодексу. РБК направил запрос в пресс-службу Росприроднадзора.