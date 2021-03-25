Абрамченко поручила разработать сметы рекультивации свалок на ₽124 млрд

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды разработать сметы для оценки затрат на рекультивацию несанкционированных свалок, исходя из их площади и накопленных отходов. Общая стоимость проекта составляет 124 млрд руб.

Виктория Абрамченко (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует экологию) поручила Минприроды и Российскому экологическому оператору к 26 апреля разработать и утвердить типовые сметы по рекультивации несанкционированных свалок.

Это следует из поручения вице-премьера, копия которого есть у РБК. Его подлинность подтвердила представитель Абрамченко Марта Галичева.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» (входит в нацпроект «Экология») необходимо рекультивировать 191 свалку до 2024 года, на эти цели выделено 124 млрд руб.

Минприроды выполнило поручение Абрамченко по подготовке методики определения смет для рекультивации полигонов, исходя из их площади и количества накопленных отходов, и направило ее в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства. Представитель Российского экологического оператора (РЭО) сказал, что это поручение «прорабатывается и подлежит исполнению».