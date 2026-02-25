 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Следствие обвинило трех бывших менеджеров газовой компании в создании искусственных препятствий в подключении объектов к газораспределительным путям, за преодоление которых предприниматели платили вознаграждение

Бывшему начальнику управления газовых сетей «Мособлгаза» Наталье Сенаторовой и бывшему советнику генерального директора компании Антону Шаповалову следствие предъявило обвинения в получении взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК), сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. Вместе с ними фигурантом по уголовному делу о коррупции проходит экс-директор филиала «Мособлгаз Север» Антон Раков, которому инкриминируют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), говорят источники РБК. 

По словам собеседников РБК, расследованием дела занимается Главное следственное управление СКР по Московской области. Задержанию фигурантов предшествовала двухлетняя оперативная разработка, которая началась с заявлений предпринимателей на сотрудников «Мособлгаза». По данным следствия, в результате действий обвиняемых были нарушены права более 100 физических и юридических лиц, утверждают собеседники РБК. Предполагаемые преступления относятся к событиям 2021-2025 годов.

Сенаторова и Раков были заключены под стражу в ноябре 2025  года, вину они не признали. Шаповалов, заключивший, по данным источников РБК, досудебное соглашение о сотрудничестве, дает показания и содержится под домашним арестом.

Затягивание подключения и «ускорение» процедур

Следствие считает, что обвиняемые создавали административные препятствия при подключении объектов к газораспределительным сетям и предлагали заявителям «ускорение» процедур за вознаграждение. При этом формально процедуры соответствовали регламенту, однако на практике процесс искусственно усложнялся — сроки рассмотрения заявлений затягивались, перечень замечаний расширялся, а решения откладывались на неопределенный срок, рассказали источники РБК.

На фоне этого, полагает СКР, предпринимателям предлагали выплатить вознаграждение, чтобы завершить процесс. Оно передавалось как напрямую, так и через аффилированные с обвиняемыми компании. Деньги, по версии следствия, выплачивались за ускорение выдачи технических условий, подключение к газопроводу и пуск газа, а также за увеличение объемов мощности. В отдельных случаях заявителям сообщали об отсутствии технической возможности газификации, однако впоследствии вопрос решался на уровне неформальных договоренностей. По словам собеседников РБК, уголовное дело о коррупции в «Мособлгазе» насчитывает более 100 эпизодов взяточничества на сумму более 500 млн руб. Если вина фигурантов уголовного дела будет доказана, Антону Ракову грозит до 15 лет, Наталье Сенаторовой — до 12 лет, а Антону Шаповалову — до 10 лет лишения свободы.

«Роль Сенаторовой заключалась только в документальном «ускорении» процедуры подключения к сетям. Сведения о вымогательстве взяток со стороны моей подзащитной не соответствуют действительности. Денежные средства она в последующем передавала иным лицам. В действиях Сенаторовой сторона защиты усматривает состав преступления, предусмотренный ст. 291.1 УК (посредничество во взятке)», — заявил РБК адвокат Сенаторовой Вадим Шахов. Адвокат Шаповалова не ответил на звонки и сообщения РБК.

РБК направил запросы в «Мособлгаз» и ГСУ СКР по Московской области.

В материалах уголовного дела, говорят источники РБК, также фигурирует бывший руководитель Ногинского филиала и председатель научно-технического совета «Мособлгаза» Владимир Марк. По их утверждению, в ходе предварительного следствия на него дал показания бывший подчиненный, которому уже предъявлены обвинения во взяточничестве, — Антон Раков. После этого несколько предпринимателей подали заявления с просьбой допросить их по другим эпизодам возможного вымогательства взяток, говорят собеседники РБК.

Следствие считает, что в период, когда Марк возглавлял Ногинский филиал «Мосблгаза», а затем стал председателем научно-технического совета компании, по его указанию несколько коммерсантов направлялись к конкретным юридическим лицам для оформления договоров на сопутствующие услуги. В частности, по словам источников РБК, следствие проверяет работу ООО «Мирель эстейт». 

20 января 2026 года Марку предъявили обвинение по делу мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, осенью 2022 года Марк совместно с «неустановленными лицами» получил от потерпевшей 6,5 млн руб. под предлогом продажи квартиры в Москве. Как считают следователи, он знал о зарегистрированной в квартире недееспособной гражданке, что впоследствии стало основанием для отказа Росреестра в регистрации перехода права собственности. Деньги, однако, возвращены не были. Марк находится под запретом определенных действий и вину не признает.

Акционерное общество «Мособлгаз» — одна из крупнейших газораспределительных компаний России и основной оператор газораспределительных сетей в Подмосковье. В конце прошлого года пресс-служба Министерства энергетики Московской области сообщила, что специалисты компании в полном объеме выполнили программу «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» на 2025 год. Согласно сообщению ведомства, за этот период «Мособлгаз» газифицировал 70 населенных пунктов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Компании
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
взяточничество Следственный комитет газификация уголовное дело Мособлгаз Подмосковье
АО "МОСОБЛГАЗ"
Материалы по теме
Около 25 человек эвакуировали в Махачкале после пожара с утечкой газа
Общество
Программа социальной газификации в России стала бессрочной
Политика
Путин поручил утвердить графики газификации СНТ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Люксовый бренд Aston Martin сократит штат из-за пошлин Трампа на авто Экономика, 16:42
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза» Бизнес, 16:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:39
Экс-игрок сборной России оценил роль Хайкина в успехах норвежского клуба Спорт, 16:36
Пять крупных криптовалют рухнули почти на 100% от рекорда Крипто, 16:33
Победитель Олимпиады Шайдоров не попал в заявку на чемпионат мира Спорт, 16:30
МИД Германии заявил о снятии с повестки темы российских активов Политика, 16:30
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В КБР осудят начальника обрушившейся канатной дороги Общество, 16:29
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции Экономика, 16:29
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
В Минцифры объяснили предложение ввести сбор с операторов доставки Технологии и медиа, 16:21
Цифровую платформу МТС Exolve включили в реестр российского ПО Пресс-релиз, 16:20
В ВТБ допустили, что на решение вопроса скидок маркетплейсов уйдут годы Финансы, 16:15
Генпрокуратура взыскала ₽1,5 млрд с застройщиков, обманувших дольщиков Недвижимость, 16:15