СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Следствие обвинило трех бывших менеджеров газовой компании в создании искусственных препятствий в подключении объектов к газораспределительным путям, за преодоление которых предприниматели платили вознаграждение

Бывшему начальнику управления газовых сетей «Мособлгаза» Наталье Сенаторовой и бывшему советнику генерального директора компании Антону Шаповалову следствие предъявило обвинения в получении взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК), сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. Вместе с ними фигурантом по уголовному делу о коррупции проходит экс-директор филиала «Мособлгаз Север» Антон Раков, которому инкриминируют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), говорят источники РБК.

По словам собеседников РБК, расследованием дела занимается Главное следственное управление СКР по Московской области. Задержанию фигурантов предшествовала двухлетняя оперативная разработка, которая началась с заявлений предпринимателей на сотрудников «Мособлгаза». По данным следствия, в результате действий обвиняемых были нарушены права более 100 физических и юридических лиц, утверждают собеседники РБК. Предполагаемые преступления относятся к событиям 2021-2025 годов.

Сенаторова и Раков были заключены под стражу в ноябре 2025 года, вину они не признали. Шаповалов, заключивший, по данным источников РБК, досудебное соглашение о сотрудничестве, дает показания и содержится под домашним арестом.

Затягивание подключения и «ускорение» процедур

Следствие считает, что обвиняемые создавали административные препятствия при подключении объектов к газораспределительным сетям и предлагали заявителям «ускорение» процедур за вознаграждение. При этом формально процедуры соответствовали регламенту, однако на практике процесс искусственно усложнялся — сроки рассмотрения заявлений затягивались, перечень замечаний расширялся, а решения откладывались на неопределенный срок, рассказали источники РБК.

На фоне этого, полагает СКР, предпринимателям предлагали выплатить вознаграждение, чтобы завершить процесс. Оно передавалось как напрямую, так и через аффилированные с обвиняемыми компании. Деньги, по версии следствия, выплачивались за ускорение выдачи технических условий, подключение к газопроводу и пуск газа, а также за увеличение объемов мощности. В отдельных случаях заявителям сообщали об отсутствии технической возможности газификации, однако впоследствии вопрос решался на уровне неформальных договоренностей. По словам собеседников РБК, уголовное дело о коррупции в «Мособлгазе» насчитывает более 100 эпизодов взяточничества на сумму более 500 млн руб. Если вина фигурантов уголовного дела будет доказана, Антону Ракову грозит до 15 лет, Наталье Сенаторовой — до 12 лет, а Антону Шаповалову — до 10 лет лишения свободы.

«Роль Сенаторовой заключалась только в документальном «ускорении» процедуры подключения к сетям. Сведения о вымогательстве взяток со стороны моей подзащитной не соответствуют действительности. Денежные средства она в последующем передавала иным лицам. В действиях Сенаторовой сторона защиты усматривает состав преступления, предусмотренный ст. 291.1 УК (посредничество во взятке)», — заявил РБК адвокат Сенаторовой Вадим Шахов. Адвокат Шаповалова не ответил на звонки и сообщения РБК.

РБК направил запросы в «Мособлгаз» и ГСУ СКР по Московской области.

В материалах уголовного дела, говорят источники РБК, также фигурирует бывший руководитель Ногинского филиала и председатель научно-технического совета «Мособлгаза» Владимир Марк. По их утверждению, в ходе предварительного следствия на него дал показания бывший подчиненный, которому уже предъявлены обвинения во взяточничестве, — Антон Раков. После этого несколько предпринимателей подали заявления с просьбой допросить их по другим эпизодам возможного вымогательства взяток, говорят собеседники РБК.

Следствие считает, что в период, когда Марк возглавлял Ногинский филиал «Мосблгаза», а затем стал председателем научно-технического совета компании, по его указанию несколько коммерсантов направлялись к конкретным юридическим лицам для оформления договоров на сопутствующие услуги. В частности, по словам источников РБК, следствие проверяет работу ООО «Мирель эстейт».

20 января 2026 года Марку предъявили обвинение по делу мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, осенью 2022 года Марк совместно с «неустановленными лицами» получил от потерпевшей 6,5 млн руб. под предлогом продажи квартиры в Москве. Как считают следователи, он знал о зарегистрированной в квартире недееспособной гражданке, что впоследствии стало основанием для отказа Росреестра в регистрации перехода права собственности. Деньги, однако, возвращены не были. Марк находится под запретом определенных действий и вину не признает.