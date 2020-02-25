Производитель «Тигров» решил отсудить у Хирурга бренд «Волк»

Производитель бронеавтомобилей хочет лишить лидера «Ночных волков» монополии на бренд «Волк», так как тот его не использует. Сам Хирург заявил РБК, что готов разрешить назвать новый броневик «Волком»

Бронеавтомобиль «Волк» (Фото: Сергей Суворов / ООО ВПК / ТАСС)

Суд по интеллектуальным правам (СИП) принял к производству иск Арзамасского машиностроительного завода (АМЗ) к предпринимателю и лидеру клуба байкеров «Ночные волки» Александру Залдостанову, известному под прозвищем Хирург. В определении СИП, опубликованном в картотеке судебных дел, указывается, что предварительное судебное заседание по иску назначено на 13 апреля.

Истец добивается досрочного прекращения правовой охраны принадлежащего Хирургу товарного знака вследствие его неиспользования. Согласно документам суда речь идет о товарном знаке, защищенном свидетельством Роспатента № 191341. Под этим номером в 2000 году на ассоциацию «Ночные волки» был зарегистрирован бренд «Волк» и его графическое выражение. В 2007 году «Ночные волки» уступили права на бренд Залдостанову, в 2019 году срок действия исключительного права на товарный знак был продлен до марта 2029 года.

Арзамасский машиностроительный завод, выпускающий в частности бронеавтомобили «Тигр» и гражданскую версию этих машин, просит суд о досрочном прекращение патента на бренд «Волк» для таких классов товаров и услуг, как «транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху», и «реализация транспортных средств». Согласно патенту бренд покрывает также товары, относящиеся к категории защитной одежды (включая каски, шлемы, очки, щитки, перчатки), а также услуги по продаже таких товаров и услуги тату-салонов.

В 2015 году Арзамасский машиностроительный завод сообщил о создании бронеавтомобиля «Волк». По словам директора по продажам АМЗ Олега Бирюкова, бронемашина разработана по заказу Министерства обороны, и после прохождения всех испытаний «Волк» будет запущен в серийное производство.

«Узнал сегодня об этом из прессы. Не было мне ничего известно о том, что такая проблема существует. На самом деле я думаю, что они меня просто не нашли или у них не получилось выйти со мной на связь. И они вот прибегли к такому методу общения, хотя это странно. Хотя вы же меня нашли, я ни от кого не скрываюсь», — рассказал РБК байкер Александр Хирург Залдостанов.