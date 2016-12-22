Банк Intesa не увидел проблем в сделке по продаже акций «Роснефти»

Банк Intesa, который предоставлял кредит консорциуму Glencore и QIA для покупки пакета акций «Роснефти», не видит проблем в сделке по его продаже китайскому фонду CEFC

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В интервью агентству «РИА Новости» глава совета директоров итальянского банка Intesa Антонио Фаллико заявил, что не видит проблем со сделкой по продаже консорциумом Glencore и катарского QIA акций «Роснефти» китайскому фонду CEFC.

«Стороны обо всем договорились. Китайская компания имеет достаточно средств для покупки», — уверен Фаллико.

При этом банкир уверен, что после завершения сделки консорциум погасит задолженность перед Intesa Sanpaolo.

Glencore и QIA купили 19,5% акций «Роснефти» в начале января 2017 года. Партнеры заплатили за пакет €10,2 млрд, большую часть которых привлекли в кредит. Так, итальянский банк Intesa выделил им €5,2 млрд, еще €2,2 млрд предоставили неназванные кредиторы (среди них был российский Газпромбанк, как писали РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники).

Меньше чем через год у консорциума возникли сложности с обслуживанием кредита, а потому он начал переговоры о перепродаже большей части пакета (14,16 из 19,5%). В качестве покупателя выступил китайский CEFC, а в сентябре 2017 года исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что сделка будет закрыта до конца года. Однако в отчете Glencore, который был опубликован 21 февраля, назывался другой срок — конец первого полугодия 2018 года.

Источники РБК сообщали о том, что у CEFC возникли проблемы с финансированием сделки. «CEFC усердно работает над решением проблемы с финансированием», — рассказал собеседник РБК.