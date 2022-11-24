Росморречфлот оценил дефицит судов для транспортной независимости

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 62,29 (+0,11) Инвестиции, 23 ноя, 16:24
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 60,5 (-0,15) Инвестиции, 23 ноя, 16:24
Эмма Д'Арси отказалась от роли в фильме об Анне Политковской Life, 10:33
Будущее искусственного интеллекта. Главное с первого дня AI Journey Новая экономика, 10:31
Дипломат России при ООН осудил оскорбительный жест украинского дипломата Политика, 10:31
Как вырастут налоги для сотрудников, работающих на удаленке из-за границы Pro, 10:30
Когда электрокары заменят машины с ДВС и при чем здесь литий и никель РБК и Норникель, 10:26
В Москве арестовали троих украинцев по подозрению в подготовке теракта Политика, 10:25
ЦИАН назвал города с наибольшим ростом предложения жилья в 2022 году Недвижимость, 10:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Синоптики пообещали похолодание и снегопады в выходные в Москве Life, 10:19
Российский боец проведет бой с поляком за титул чемпиона UFC Спорт, 10:18
FT узнала, что глава Евросовета впервые за четыре года посетит Китай Политика, 10:08
В России выросло число угонов автомобилей бизнес-класса Авто, 10:07
Как дискаунтер «Победа» за один год открыл 123 новых магазина. Кейс РБК и СберАналитика, 10:03
Красное вино и волейбол на батуте: секреты хорошей формы Роджера Федерера Pro, 10:03
24.02–24.11. Инфографика Политика, 10:00
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

Росморречфлот оценил дефицит судов для транспортной независимости

В Росморречфлоте заявили о нехватке 400 судов для транспортной независимости
России необходимо 400 сухогрузов и танкеров для независимости от иностранных перевозчиков, считает глава Росморречфлота Захарий Джиоев. Эти суда нужны для экспорта и импорта грузов
Захарий Джиоев
Захарий Джиоев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

По оценкам Росморречфлота и Минтранса, России нужно 400 сухогрузов и танкеров, исходя из существующего объема внешнеторговых грузов, рассказал в интервью РБК глава Росморречфлота Захарий Джиоев.

«Исходя из структуры грузов, это количество распределяется на сухогрузы и танкеры примерно пополам. Контейнеровозы, естественно, там тоже есть», — сказал он. Нужно приблизительно 30–35 контейнеровозов вместимостью 2,5–3 тыс. TEU (twenty-foot equivalent unit; контейнер 20-футового эквивалента) каждый.

Ранее группа «Дело», которой принадлежит крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер», подсчитала, что для организации бесперебойных поставок товаров российским логистическим компаниям нужно 32 морских контейнеровоза вместимостью 1,8–5 тыс. TEU к 2025 году. По данным Strategy Partners, ранее от 80 до 90% всего объема контейнеров полностью или частично перевозилось с использованием флота иностранных компаний, которые отказались от работы с Россией после начала военной спецоперации на Украине.

В общей сложности 400 судов — это то количество флота, которое в будущем обеспечит России «определенную независимость» — экспортное и импортное сообщение грузов, продолжает Джиоев. По его словам, экспортеры, которые занимаются отгрузкой сухих грузов (зерно, удобрения), тоже приводят примерно такие оценки. Но, возможно, они будут скорректированы из-за изменения логистики под влиянием западных санкций. «Увеличиваются так называемые транспортные плечи, больше грузооборота с азиатскими странами. Это приведет к тому, что возрастет и количество требуемого флота», — объясняет он.

Глава Росморречфлота затруднился оценить стоимость такого флота, отметив, что некоторые компании говорят, что сейчас нет необходимости строить новые суда, они могут приобрести их на вторичном рынке.

Оценка в 400 судов выглядит реалистичной, соглашается руководитель отдела аналитики отраслевого агентства «ПортНьюс» Виталий Чернов. Россия остро нуждается в таких судах, как небольшие и средние контейнеровозы (грузоподъемностью до 6–7 тыс. TEU), балкеры типоразмеров Handysize и Panamax, танкеры (Aframax, газовозы) и суда «река-море», перечислил он.

Читайте на РБК Pro
Закат эпохи SPAC: почему инвесторы больше не верят токсичным активам
Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют
У каких специалистов в России зарплаты выросли и на сколько
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Артём Кореняко Артём Кореняко
суда Росморречфлот санкции
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
FESCO заявила о планах начала доставки бананов на фоне ухода Maersk
Бизнес
США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта «Сахалин-2»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter