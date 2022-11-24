Росморречфлот оценил дефицит судов для транспортной независимости

России необходимо 400 сухогрузов и танкеров для независимости от иностранных перевозчиков, считает глава Росморречфлота Захарий Джиоев. Эти суда нужны для экспорта и импорта грузов

Захарий Джиоев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

По оценкам Росморречфлота и Минтранса, России нужно 400 сухогрузов и танкеров, исходя из существующего объема внешнеторговых грузов, рассказал в интервью РБК глава Росморречфлота Захарий Джиоев.

«Исходя из структуры грузов, это количество распределяется на сухогрузы и танкеры примерно пополам. Контейнеровозы, естественно, там тоже есть», — сказал он. Нужно приблизительно 30–35 контейнеровозов вместимостью 2,5–3 тыс. TEU (twenty-foot equivalent unit; контейнер 20-футового эквивалента) каждый.

Ранее группа «Дело», которой принадлежит крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор «Трансконтейнер», подсчитала, что для организации бесперебойных поставок товаров российским логистическим компаниям нужно 32 морских контейнеровоза вместимостью 1,8–5 тыс. TEU к 2025 году. По данным Strategy Partners, ранее от 80 до 90% всего объема контейнеров полностью или частично перевозилось с использованием флота иностранных компаний, которые отказались от работы с Россией после начала военной спецоперации на Украине.

В общей сложности 400 судов — это то количество флота, которое в будущем обеспечит России «определенную независимость» — экспортное и импортное сообщение грузов, продолжает Джиоев. По его словам, экспортеры, которые занимаются отгрузкой сухих грузов (зерно, удобрения), тоже приводят примерно такие оценки. Но, возможно, они будут скорректированы из-за изменения логистики под влиянием западных санкций. «Увеличиваются так называемые транспортные плечи, больше грузооборота с азиатскими странами. Это приведет к тому, что возрастет и количество требуемого флота», — объясняет он.

Глава Росморречфлота затруднился оценить стоимость такого флота, отметив, что некоторые компании говорят, что сейчас нет необходимости строить новые суда, они могут приобрести их на вторичном рынке.

Оценка в 400 судов выглядит реалистичной, соглашается руководитель отдела аналитики отраслевого агентства «ПортНьюс» Виталий Чернов. Россия остро нуждается в таких судах, как небольшие и средние контейнеровозы (грузоподъемностью до 6–7 тыс. TEU), балкеры типоразмеров Handysize и Panamax, танкеры (Aframax, газовозы) и суда «река-море», перечислил он.