Власти назвали сроки появления плана восстановления порта Мариуполя

Росморречфлот подготовит мастер-план восстановления портов Мариуполя и Бердянска до конца 2022 года, обещает глава ведомства Захарий Джиоев. Инвестиции в эти два проекта составят «гораздо меньше» 10 млрд руб., сказал он

Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС

Мастер-план восстановления портовой инфраструктуры новых регионов, присоединенных к России 30 сентября по итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, будет готов до конца 2022 года. Об этом заявил в интервью РБК руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Джиоев.

Сейчас идет этап обследований состояния инфраструктуры, в фокусе агентства два порта — Мариуполь и Бердянск. «Гидротехнические сооружения и крановое хозяйство в Мариуполе в достаточно хорошем состоянии. Есть необходимость приведения в порядок акватории, средств навигационного обеспечения, тыловой инфраструктуры — складского хозяйства и перегрузочных машин», — сказал чиновник.

Росморречфлот находится в «достаточно плотном контакте» с властями ДНР по вопросу восстановления порта Мариуполя, со стороны федерального правительства тоже идут запросы на его загрузку, рассказал он.

Мариупольский морской торговый порт расположен на побережье Азовского моря. Акватория порта включает в себя внутренний и внешний рейды, а также подходные каналы Угольной гавани и порта «Азовстали». По данным «ПортНьюс», порт способен принимать суда длиной до 240 м. Глубина акватории порта и канала Угольной гавани составляет 9,75 и 9,15 м соответственно. После начала спецоперации России на Украине 24 февраля Мариуполь превратился в главный очаг сопротивления украинских военных. Город полностью перешел под контроль России 20 мая.

Бердянский морской порт, расположенный в Запорожской области, вместе с одноименным городом перешел под контроль российских военных еще в конце февраля. Там установлено девять грузовых причалов, длина грузового причального фронта — 1,8 км. По словам Джиоева, инвестиции в портовую инфраструктуру Мариуполя и Бердянска изначально оценивались в «двузначные цифры». «Но сейчас мы видим, что такой необходимости нет: гидротехника в хорошем состоянии. Чтобы привести в порядок оба порта, не потребуется больших средств», — сказал он, отметив, что планируемые затраты «гораздо меньше» 10 млрд руб. Если у стивидоров будет желание развивать транспортировку грузов, которые требуют сложных перегрузочных машин или особого складского хозяйства, тогда будут другие инвестиции, добавил глава Росморречфлота.

Кроме того, ведомство работает над тем, чтобы сформировать систему управления портами в новых регионах, аналогичную остальным территориям России. «Тут все очень просто: капитан порта, который выполняет административные полномочия, обеспечивает безопасность судоходства. Инфраструктурный оператор, который предоставляет дорогостоящую тяжелую инфраструктуру в пользование оператору. И, наконец, коммерческий оператор, который непосредственно работает, перегружает и осуществляет отправку грузов. Вот эту конструкцию мы как раз обсуждаем», — объясняет Джиоев.