Власти назвали сроки появления плана восстановления порта Мариуполя

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 62,29 (+0,11) Инвестиции, 23 ноя, 16:24
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 60,5 (-0,15) Инвестиции, 23 ноя, 16:24
Москалькова показала видео возвращения российских военнопленных с Украины Политика, 01:12
Боррель сообщил о соглашении Косово и Сербии по автомобильным номерам Политика, 01:00
Трейдеры оценили убытки в случае введения ЕС потолка цен на газ Бизнес, 00:52
Разработчик «Сармата» назвал ракету «надежным щитом» России на 50 лет Политика, 00:43
Песков заявил об отсутствии решений о встрече Эрдогана и Асада в России Политика, 00:12
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 00:07
Сборная Бельгии с победы стартовала на чемпионате мира в Катаре Спорт, 00:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Рекорды Испании и провал Германии. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 00:06
Первая драматическая роль Ивлеевой. Каким получился сериал «Монастырь» Life, 00:04
Аналитики предсказали наименьший за 10 лет ввод торговых центров в Москве Недвижимость, 00:04
Роналду и Дзюба стали безработными. Кто еще из футболистов ищет клуб Спорт, 00:00
Власти назвали сроки появления плана восстановления порта Мариуполя Бизнес, 00:00
Посольство сочло враждебными планы ЦРУ вербовать недовольных операцией Политика, 23 ноя, 23:48
Песков призвал Казахстан не слушать «неловкие» высказывания политологов Политика, 23 ноя, 23:42
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти назвали сроки появления плана восстановления порта Мариуполя

Росморречфлот: власти до конца года подготовят план восстановления порта Мариуполя
Росморречфлот подготовит мастер-план восстановления портов Мариуполя и Бердянска до конца 2022 года, обещает глава ведомства Захарий Джиоев. Инвестиции в эти два проекта составят «гораздо меньше» 10 млрд руб., сказал он
Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС

Мастер-план восстановления портовой инфраструктуры новых регионов, присоединенных к России 30 сентября по итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, будет готов до конца 2022 года. Об этом заявил в интервью РБК руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Джиоев.

Сейчас идет этап обследований состояния инфраструктуры, в фокусе агентства два порта — Мариуполь и Бердянск. «Гидротехнические сооружения и крановое хозяйство в Мариуполе в достаточно хорошем состоянии. Есть необходимость приведения в порядок акватории, средств навигационного обеспечения, тыловой инфраструктуры — складского хозяйства и перегрузочных машин», — сказал чиновник.

Росморречфлот находится в «достаточно плотном контакте» с властями ДНР по вопросу восстановления порта Мариуполя, со стороны федерального правительства тоже идут запросы на его загрузку, рассказал он.

Мариупольский морской торговый порт расположен на побережье Азовского моря. Акватория порта включает в себя внутренний и внешний рейды, а также подходные каналы Угольной гавани и порта «Азовстали». По данным «ПортНьюс», порт способен принимать суда длиной до 240 м. Глубина акватории порта и канала Угольной гавани составляет 9,75 и 9,15 м соответственно. После начала спецоперации России на Украине 24 февраля Мариуполь превратился в главный очаг сопротивления украинских военных. Город полностью перешел под контроль России 20 мая.

Бердянский морской порт, расположенный в Запорожской области, вместе с одноименным городом перешел под контроль российских военных еще в конце февраля. Там установлено девять грузовых причалов, длина грузового причального фронта — 1,8 км. По словам Джиоева, инвестиции в портовую инфраструктуру Мариуполя и Бердянска изначально оценивались в «двузначные цифры». «Но сейчас мы видим, что такой необходимости нет: гидротехника в хорошем состоянии. Чтобы привести в порядок оба порта, не потребуется больших средств», — сказал он, отметив, что планируемые затраты «гораздо меньше» 10 млрд руб. Если у стивидоров будет желание развивать транспортировку грузов, которые требуют сложных перегрузочных машин или особого складского хозяйства, тогда будут другие инвестиции, добавил глава Росморречфлота.

Кроме того, ведомство работает над тем, чтобы сформировать систему управления портами в новых регионах, аналогичную остальным территориям России. «Тут все очень просто: капитан порта, который выполняет административные полномочия, обеспечивает безопасность судоходства. Инфраструктурный оператор, который предоставляет дорогостоящую тяжелую инфраструктуру в пользование оператору. И, наконец, коммерческий оператор, который непосредственно работает, перегружает и осуществляет отправку грузов. Вот эту конструкцию мы как раз обсуждаем», — объясняет Джиоев.

Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Артём Кореняко Артём Кореняко
Мариуполь порт Украина Военная операция на Украине ДНР Росморречфлот
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Путин назвал Мариуполь древним русским городом, где есть над чем работать
Политика
В Петербурге объяснили ограничение доступа к выставке о боях за Мариуполь
Политика
Хуснуллин допустил восстановление домов в Мариуполе на год раньше срока
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter