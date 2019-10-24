Власти Москвы разработают общегородскую систему лояльности

Столичные власти намерены создать общегородскую программу лояльности, благодаря которой москвичи должны активнее пользоваться городскими порталами. Для этого надо провести ревизию уже существующих программ и изучить чужой опыт

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Правительство Москвы планирует разработать пилот общегородской программы лояльности, которая объединит уже существующие подобные проекты с коммерческими. Это следует из закупки государственного казенного учреждения города Москвы «Новые технологии управления», которое, в частности, занималось разработкой портала «Мой город».

Исполнитель, которого привлечет учреждение, должен разработать методологические и аналитические материалы, которые затем сформируют стратегию вовлечения жителей в использование интернет-проектов и электронных сервисов города.

Подрядчик в первую очередь должен провести исследование рынка коммерческих программ лояльности и их аудиторий, указано в техническом задании закупки. В основу исследования необходимо включить не менее семи существующих проектов, включая три городские программы: «Активный гражданин», «Помощник Москвы» и созданную для держателей карты «Тройка» программу «Город».

Запланированы интервью с представителями компаний, которые могут быть потенциальными партнерами программ, чтобы понять их ожидания от подобного сотрудничества. Надо будет также провести фокус-группы с жителями, чтобы выяснить, какие госуслуги, электронные сервисы, а также коммерческие товары и услуги они ожидают в общегородской программе лояльности.

Максимальная стоимость работ определена в 2,9 млн руб.