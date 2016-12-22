Румынский суд оправдал «дочек» ЛУКОЙЛа

Компании обвинялись в злоупотреблении капиталом и отмывании денег. Речь идет о постановлении суда первой инстанции. У обвинения есть 10 дней на обжалование решения

НПЗ ​Petrotel-Lukoil (Фото: Bogdan Cristel / Reuters)

Суд первой инстанции в румынском уезде Прахова вынес оправдательный приговор в отношении двух дочерних компаний ЛУКОЙЛа, а также шестерых фигурантов дела, которые обвинялись в отмывании денег. Об этом сообщает румынское агентство Agerpres.

В частности, судом оправданы генеральный директор компании Petrotel Lukoil Ploieti Андрей Богданов, его заместители Алексей Воинцев, Ольга Кузина и Дан Дэнулеску, а также член совета директоров компании Андрей Рацэ и главный бухгалтер Дорел Дуцу. Все они обвинялись в злоупотреблении капиталом компании, отмывании денег или соучастии в этих преступлениях.

Суд также оправдал саму компанию Petrotel Lukoil Ploieti, которая подозревалась в отмывании денег, а также еще одну «дочку» ЛУКОЙЛа — SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda. Ее подозревали в соучастии в злоупотреблении капиталом компании и отмывании денег.

Обвинения в отношении этих компаний были выдвинуты в августе 2015 года. По версии румынской прокуратуры, компании своими действиями нанесли ущерб в размере более €1,7 млрд. В декабре того же года, суд Плоешти отклонил обвинительный акт, постановив, что он составлен с нарушениями и вернул его на доработку. В январе 2015 года уже исправленное обвинительное заключение вновь было передано в суд, уточняет агентство.

В июле 2015 года суд постановил арестовать румынские активы ЛУКОЙЛа на сумму €2 млрд, но компания отвергла претензии и обжаловала это решение.

Решение суда первой инстанции об оправдании фигурантов дела не является окончательным и может быть обжаловано в течение десяти дней, добавляет Agerpres.