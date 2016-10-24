Директор «Модного континента» пожаловался на угрозы со стороны фонда UCP

Гендиректор «Модного континента» (сети Incity и Deseo) Александр Попов, руководивший компанией почти восемь лет, покидает ее. Менеджер утверждает, что ему угрожает один из акционеров компании — фонд UCP Ильи Щербовича. Владелец компании говорит, что Попов оказался неэффективным менеджером

Гендиректор ОАО «Модный континент» (ретейлеры одежды Incity и белья Deseo) Александр Попов, 2012 год (Фото: Митя Алешковский/ТАСС)

Гендиректор ОАО «Модный континент» (ретейлеры одежды Incity и белья Deseo) Александр Попов не будет продлевать трудовой договор после его окончания 15 ноября 2016 года. Об этом говорится в его письме от 20 октября, которое он разослал членам совета директоров (есть в распоряжении РБК). Подлинность письма подтвердили сам Попов и председатель совета директоров компании — Сергей Лобашков, на имя которого оно было отправлено.

Был ли Груздев

Причиной своего ухода из компании Попов называет состоявшийся у него 19 октября, во время очередного заседания совета директоров ОАО, «конфиденциальный разговор» с Александром Ковалем — членом совета и исполнительным директором фонда UCP (владеет 25,97% акций ретейлера). Как утверждает Попов в письме, Коваль пригрозил ему «проблемами», если топ-менеджер не даст ответы «определенным образом» на предстоящем в конце октября заседании Арбитражного суда Воронежской области, куда он вызван в качестве свидетеля. Что именно Коваль просил сказать на заседании, Попов в письме не указывает и РБК также раскрывать отказался.

В письме Попов имеет в виду судебный процесс между структурой фонда UCP, совладельцем которого​ является Илья Щербович, — кипрской «Юнайтед Кэпитал Партнерс Селекте Эссетс Лимитед» — и зарегистрированной на Сейшелах Sisal Artis Holdings Inc, бенефициары которой не раскрываются. Как следует из материалов суда, Sisal в январе 2016 года планировала приобрести у структур Щербовича 10% «Модного континента» и заключила соответствующее опционное соглашение. Премия за такое соглашение составила $150 тыс., а самого ретейлера Sisal оценила в рекордные $385,1 млн. Важным условием для покупателя была достоверность данных о структуре собственников: 50% компании принадлежало Нелли Груздевой — матери бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева, 25,97% — фонду UCP, остальное — у миноритариев. Но, как утверждает теперь в суде Sisal, продавец ввел ее в заблуждение — контролирующим акционером с момента основания является сам Владимир Груздев.

Груздев был одним из основателей компании еще в 2003 году, а в 2007-м, став депутатом Госдумы, «он имел причину скрыть свое участие в управлении компанией», пишет Sisal в своем иске. «Он перевел свою долю в компании на мать», которая является лишь «формальным участником компании», уверяет истец. Кроме того, члены совета директоров компании — Коваль и Виктория Лазарева (управляющий директор UCP) — и вовсе сами заявили суду, что «Груздев лично принимает участие в управлении компанией», говорится в материалах дела.

В 2016 году доля Нелли Груздевой увеличилась в компании почти до 65% за счет акций миноритариев. Кроме того, в сентябре в состав акционеров «Модного континента» вошел экс-владелец Собинбанка и Русского ипотечного банка и соучредитель кофеен «Кофемания» Сергей Кириленко — он получил около 5% акций компании.

Сергей Лобашков и Александр Попов отказались комментировать спор между UCP и Sisal. Разбирательство является «коммерческим спором относительно взыскания с уплаченной опционной премии и не более того», уверяет Ирина Ланина, управляющий директор ГК UCP, отказавшись от остальных комментариев по поводу судебного процесса.

Ожидаемое увольнение

Как заявил РБК Сергей Лобашков, ​«Модный континент» будет «реагировать в рамках действующего законодательства» на письмо гендиректора. Даже если контракт будет предложено продлить (он истекает 15 ноября), Александр Попов уверяет, что из-за поступивших в его адрес угроз он откажется от продолжения работы.

«Компания была готова к тому, что он может не продлить контракт, — рассказывает Сергей Лобашков. — Вероятность этого, в частности, и обсуждалась советом директоров. Новая кандидатура будет предложена, скорее всего, из действующих сотрудников компании».

«Заявления Попова являются клеветой», — заявила РБК Ирина Ланина. По ее словам, Коваль уже написал официальный ответ Попову (есть в распоряжении РБК), в котором он требует его извиниться за распространение «заведомо ложных сведений» и опровергнуть их до 25 октября 2016 года. В противном случае последуют обращение в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст.128 ч.1 УК (клевета) и подача в суд иска о защите чести и достоинства, отмечается в письме. Коваль может обратиться с подобным иском не только к Попову, но и к самому ретейлеру.

Александр Попов руководил «Модным континентом» в «два захода»: с 2007 по 2015 год и вернулся на пост гендиректора в апреле 2016 года. Как комментировала компания его возвращение, за время руководства «Модным континентом» Александру Попову удалось с минимальными потерями пройти экономический кризис 2008 года, а впоследствии продемонстрировать кратный рост ключевых финансовых показателей. По итогам 2006 года выручка сети составляла 600 млн руб., по итогам 2015 года — 7,6 млрд руб. На текущий момент сеть объединяет 450 точек против 24 собственных (и еще 47 франчайзинговых) в 2007 году. ​ Но, как заявила РБК Ирина Ланина, Попов не справился с управлением «Модного континента» в кризис и «пытается найти повод уйти из компании, переложив вину за это с больной головы на здоровую».