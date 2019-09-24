Акционером «Алтайвагона» оказался совладелец двух портов

«Центр развития портовой инфраструктуры», участвующий в строительстве портов, получил 25% «Алтайвагона», одной из крупнейших вагоностроительных компаний. Центр связывают с интересами Ротенбергов, их представитель это опроверг

Кто стал новым акционером «Алтайвагона»

«Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ), который источники РБК и «Коммерсанта» связывали с интересами семьи бизнесменов Ротенбергов, получил 25% в вагоностроительной компании «Алтайвагон», подконтрольной холдингу «Сибирский деловой союз» (СДС, его основные активы в области добычи угля) Михаила Федяева и Владимира Гридина. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора НПК «АлтайМаш» (владеет 100% «Алтайвагона») Александра Мирошника.

ЦРПИ был создан только в сентябре 2018 года и формально принадлежит его гендиректору Борису Гутцову, который также владеет компанией «Сила Сибири» (не имеет отношения к одноименному газопроводу), а ранее владел долей в издательском доме «ТН-Столица». Источники «Коммерсанта» говорили в феврале 2019 года, что конечный бенефициар ЦРПИ неизвестен, но «речь может идти о структурах Бориса и Аркадия Ротенбергов». Пять источников в вагоностроительных и угольных компаниях сказали РБК, что ЦРПИ мог купить долю в «Алтайвагоне» в интересах сына Аркадия Ротенберга Игоря. Представитель Ротенберга опроверг РБК его связь с ЦРПИ.

Мирошник рассказал, что новые собственники у «Алтайвагона» появились в апреле 2019 года, тогда подразделение холдинга «СДС-Маш» было переименовано в «АлтайМаш», и теперь компания не входит в СДС. При этом прежние собственники «СДС-Маша» остались в составе переименованной компании, добавил он. Их доли менеджер не назвал, он также не сообщил, кто выступил продавцом пакета ЦРПИ. РБК направил запрос в «АлтайМаш».

По данным СПАРК, собственниками НПК «АлтайМаш» являлись основатель и один из основных владельцев СДС, экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, его сын Андрей, а также Светлана Рыбальченко. В феврале 2019 года источники РБК сообщали о намерении Гридина выйти из состава акционеров СДС: в Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство о приобретении 47,5% холдинга от физического лица, имя которого не раскрывалось. По словам источников РБК, Гридин давно отошел от управления холдингом и его активами. «Он большую часть времени проводит в Европе и мечтает о пенсии», — говорил один из собеседников РБК. Два собеседника РБК, близких к угольным компаниям Кузбасса, рассказали, что Владимир Гридин решил выйти из бизнеса, продав свою долю в нем давнему партнеру и совладельцу компании Михаилу Федяеву.