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Владельцы Auchan продали бизнес автосервисов в России
Компания Mobivia, принадлежащая владельцам Auchan Retail семье Мюлье, не смогла построить в России крупную сеть автосервисов с магазинами Norauto. Часть своих земельных и торговых активов она продала сети автозапчастей «Кэмп»
Фото: Zuma / ТАСС

Французская сеть Norauto, специализирующаяся на автосервисах с магазинами автозапчастей, ушла из России. Российское подразделение компании в июне купила сеть магазинов автозапчастей «Кэмп», данные о смене владельца отразились в системе СПАРК. Также сделку подтвердили гендиректор «Кэмпа» Антон Ефимов и директор по проектам компании-консультанта Goetzpartners Эмиль Закиров (Goetzpartners сопровождала сделку).

Norauto, основанная в 1986 году, — бренд французской группы Mobivia, одного из крупнейших европейских игроков на рынке обслуживания и оснащения автомобилей. Бизнес, ставший впоследствии группой Mobivia, основал Эрик Дервиль — бывший супруг одной из дочерей Мюлье, владеющей Auchan Retail. Семье Мюлье по-прежнему принадлежит доля в Mobivia (размер пакета не раскрывается). Компания работает как в b2b-, так и в b2c-сегменте в 20 странах. У нее 2070 мастерских и магазинов под различными брендами — Norauto, ATU, Midas и Carter-Cash. По собственным данным, ее выручка в 2018 году составила €3,2 млрд, 55% из них составили международные продажи.

К выходу на российский рынок Mobivia готовилась долго. По данный системы СПАРК, операционную компанию ретейлер зарегистрировал еще в середине 2007 года, но свою первую точку под брендом «Норавто» открыл только в 2011 году в Климовске.

На старте Mobivia планировала активное развитие — готовилась открыть десять автосервисов стоимостью около €20 млн. «Компания заходила на рынок основательно и заранее приобретала земельные участки под будущие сервисы», — рассказал РБК Эмиль Закиров.

Всего было приобретено пять участков: три в Подмосковье, а также в Рязани и Ярославской области. В 2013 году в Ногинске на участке в 0,6 га компания открыла второй автокомплекс. Все свои точки компания размещала рядом с магазинами для дома и ремонта Leroy Merlin (сеть также принадлежит семье Мюлье). Концепция Norauto заключалась в том, что потребитель, приехав в магазин, на несколько часов оставит свой автомобиль в сервисе и, завершив покупки, заберет его.

По словам Эмиля Закирова, теперь Mobivia решила сосредоточиться на международных технологических проектах, связанных, в частности, с каршерингом, а офлайн-бизнес сфокусировать на развитых западноевропейских рынках.

Как французы выходили на российский рынок и почему отказались от развития, в материале «РБК Pro»

Авторы: Анна Левинская, Надежда Федорова
При участии: Елена Сухорукова
Теги: автосервис, Ашан
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