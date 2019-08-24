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Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
CMA CGM объяснила отказ от маршрута вдоль российского побережья заботой об экологии
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.

Свое решение Сааде объяснил заботой об экологии. В заявлении CMA CGM указывается, что Арктика – уникальный по природе регион, который до конца по-прежнему не исследован. «Использование Северного морского пути может представлять серьезную опасность для уникальной экосистемы этой части планеты», - отметил Сааде.

В числе возможных угроз во французской компании назвали разливы нефти и гибель редких животных из-за столкновений с кораблями. В CMA CGM также подчеркнули, что позиция компании отвечает запросам ее клиентов.

Как отмечает Maritime Executive, французская компания и раньше не использовала Северный морской путь как альтернативу более длинному маршруту на Дальний Восток через Суэцкий канал. Из всех крупных контейнерных перевозчиков в прошлом году маршрут вдоль российского побережья протестировала Maersk Line, однако о регулярных контейнерных перевозках речи не шло.

Издание указывает, что свою позицию Сааде изложил в том числе и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, во время встречи последнего с представителями бизнес-элиты в пятницу.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Северный морской путь, Арктика
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