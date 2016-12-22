Microsoft заподозрили во взятках и откатах при продаже Word в Венгрии

При продаже программ Microsoft правительственным учреждениям Венгрии, возможно, имели место случаи коррупции и подкупа, сообщает WSJ. Расследование ведут Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам

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Американские власти ведут расследование в отношении корпорации Microsoft по подозрению в подкупе и коррупции при продаже программного обеспечения правительственным учреждениям Венгрии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Собеседники издания рассказали, что Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ​ изучают, как Microsoft в 2013 и 2014 годах продавала программное обеспечение, в частности программы Word и Excel, посредническим фирмам в Венгрии, которые затем продавали эти продукты правительственным учреждениям.

Посредники получали продукты компании с большой скидкой, а затем продавали ПО правительственным учреждениям Венгрии, но уже по цене, близкой к полной. Следователи заподозрили, что посредники использовали образовавшуюся разницу, чтобы платить взятки и откаты чиновникам.

Как уточняет издание, Microsoft в 2012 году предприняла попытку отговорить венгерское правительство от использования бесплатных текстовых редакторов и электронных таблиц от конкурентов. В ноябре 2012 года тогдашний главный операционный директор Кевин Тернер встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который привез с собой группу владельцев небольших компаний. В течение следующих двух лет Microsoft ежегодно продавала таким компаниям ПО на $30 млн, иногда со скидками, которые могли достигать 30%. При этом газета отмечает, что пока невозможно определить, какая часть из этих продаж подвергалась проверке.

В Microsoft заявили, что компания сотрудничает с Минюстом и SEC​. По словам ее представителя, четверо сотрудников, связанных со сделками в Венгрии, включая ее странового менеджера Иштвана Паппа, уже уволены. Компания также сообщила, что в прошлом году прекратила деловые отношения с четырьмя партнерами в Венгрии, заявив, что они нарушили ее политику. ​

Сам Папп в ходе общения с редакцией по WhatsApp заявил, что он был «уважаемым членом семьи Microsoft». Он уточнил, что «получал только положительные отзывы от руководства» и отказался от дальнейших комментариев. Представители венгерского правительства не ответили на неоднократные просьбы о комментариях.

Закон США о коррупции за рубежом запрещает предприятиям давать взятки, чтобы развивать или сохранять свой бизнес.

Ранее власти изучали отношения Microsoft с деловыми партнерами в Китае, Румынии, Италии, России и Пакистане. Звучали предположения, что эти партнеры занимались подкупом правительственных чиновников или предоставляли откаты. Источники издания также рассказали, что в настоящее время власти Чехии расследуют обвинения Microsoft в антиконкурентном поведении. В компании заявили, что знают о расследовании чешских властей и сотрудничают с ними.

Обвинение в отмывании денег и пособничестве в злоупотреблении служебным положением предъявлено также одному из бывших менеджеров Microsoft в Румынии. По мнению следователей, он помогал посредникам, продающим программное обеспечение Microsoft правительственным структурам, получить «неоправданное преимущество» с помощью коррупции.