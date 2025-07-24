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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Управляющий «Домодедово» заявил об отмене «крепостного права» в аэропорте

Управляющий «Домодедово» Иванов заявил об отмене «крепостного права» в аэропорте
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Управляющий Домодедово Андрей Иванов рассказал о действовавшей в аэропорте «карательной системе» — следователи и судьи в штате компании, тысячи штрафов, Р1,5 млрд в год на адвокатов и система, настроенная на невыплату 80% зарплаты
Андрей Иванов
Андрей Иванов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава управляющей компании «Домодедово» Андрей Иванов в интервью РБК заявил об отмене «крепостного права» в аэропорте. Существовавшие в компании практики работы с персоналом он сравнил с «карательной системой».

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Андрей Иванов — РБК: «В «Домодедово» законы России не действовали»
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Андрей Иванов

«Меня искренне поразила карательная система, которая обслуживала этот аппарат. Более тысячи разновидностей бесконечных штрафов, избыточные регламенты, методики, порядки, свои законы, так называемые «суды следователей», — перечислил он.

В качестве примера Иванов привел ситуацию, когда одного из работников, «который сейчас занимает весьма важную должность», оштрафовали на 20% зарплаты за то, что у него на столе была конфета, и на 5% от зарплаты за то, что открыта дверь в кабинет.

«В приказах о приёме на работу и в трудовых договорах было зафиксировано только 20% от общего месячного вознаграждения. Вся система работала над тем, чтобы не заплатить оставшиеся 80%. Ни о каком стимулировании или положительной мотивации сотрудников не было иначе. Безусловно, это грубейшее нарушение трудового законодательства. Можно смело сказать, что с приходом Российской Федерации крепостное право в Домодедово было отменено», — заключил Андрей Иванов.

Топ-менеджер говорит, что будет стремиться к тому, чтобы количество сотрудников было оптимальным. По его словам, в числе сотрудников, отвечающих за стабильное функционирование аэропорта как производственного комплекса, никаких изменений не произошло.

«В части операционной работы и безопасности состояние аэропорта штатное. Никаких отрицательных последствий ни для пассажиров, ни для контрагентов смена собственника не принесла», — подчеркивает Иванов, говоря, что ориентируется на «профессионалов, которые не занимаются политикой».

«Все, кто связан с производственной деятельностью, находятся на своих постах и весьма добросовестно исполняют свои обязанности. И дальше, кто надлежащим образом это будет делать, продолжат занимать свои посты в Домодедово. Никакой охоты на ведьм в связи с работой с предыдущими собственниками не предполагается», — заметил он.

Из компании ушли глава службы безопасности, финансовый директор, часть управленцев, занимающихся вопросами персонала, ряд сотрудников финансового блока, но «их количество не так значительно, и на производственную работу аэропорта это не повлияло», говорит Иванов. На пост заместителя по вопросам безопасности он пригласил Вадима Ткаченко, отвечавшего за экономическую безопасность в S7.

Но в управляющей компании, по словам Иванова, работают около 2 тыс. человек при общей штатной численности группы 10 тыс. человек. «В числе сотрудников холдинга оказалось около 700 методистов, контролёров, дознавателей, офицеров-следователей, арбитров и судей. Это наименования должностей в соответствии со штатным расписанием, приказами о приеме на работу и должностными инструкциями. Более того, в штате сейчас находится около ста юристов. При этом Домодедово тратило на внешних адвокатов ежегодно более 1,5 млрд рублей помимо сотни юристов в штате. В управляющей компании 400 финансистов», — отметил он.

Домодедово — четвертый аэропорт в стране по пассажиропотоку после Шереметьево, Пулково (Санкт-Петербург) и Внуково. В 2024 году пассажиропоток Домодедово упал с 20 млн человек до 15,5 млн человек. По итогам 2025 года, по словам Иванова, показатель может снизиться еще на 2 млн пассажиров.

Выручка группы упала с 34 млрд руб. в 2023 году до 31 млрд руб. в 2024 году, по итогам 2025 года может снизиться до 30 млрд руб. Убыток вырос с 7 млрд руб. в 2023 году до (по неаудированным данным, — РБК) 7,2 млрд руб. в 2024 году, прогноз на 2025-й 10 млрд.

Группа Домодедово была передана в собственность государства Арбитражным судом Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры.

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Домодедово Дмитрий Каменщик национализация трудовое законодательство Генпрокуратура
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Дмитрий Каменщик
бизнесмен
26 апреля 1968 года
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