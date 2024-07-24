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В Минпроме сменят главу департамента судостроительной промышленности

Глава департамента судостроения Минпрома Алексей Исачкин может перейти в администрацию президента, в управление экс-замминистра Виктора Евтухова. Его место может занять Сергей Абдыкеров из Объединенной судостроительной корпорации
Алексей Исачкин
Алексей Исачкин (Фото: council.gov.ru)

В Минпромторге в ближайшее время уже второй раз за год может смениться глава департамента судостроительной промышленности и морской техники: действующий директор Алексей Исачкин может перейти на работу в аппарат Виктора Евтухова в администрации президента, рассказали РБК сразу несколько источников в разных судостроительных и судоходных предприятиях.

Один из них утверждает, что Исачкин уже получил соответствующее предложение от Евтухова. Два собеседника РБК при этом рассказали, что аналогичное предложение — переход в администрацию — получил заместитель директора департамента Алексей Серебряков, курирующий оборонную часть судостроительной отрасли.

В Минпромторге отказались от комментариев. Один из источников РБК, близкий к министерству, говорит, что на данный момент Исачкин продолжает работу в министерстве, а сейчас находится в отпуске.

Департамент судостроительной промышленности разрабатывает законодательную базу для отрасли, меры господдержки и их распределение, выделяет гранты на НИОКР, а в оборонном секторе выдает подтверждение единственному исполнителю — этот механизм применяется, когда госзаказчик (Минобороны или ФСБ) решает не проводить конкурс на выбор верфи для строительства военного корабля, пограничного катера или, например, подводной лодки, что сокращает время перед началом строительства.

Алексей Исачкин возглавил департамент в начале 2024 года, когда Виктор Евтухов был статс-секретарем, заместителем министра промышленности и торговли и курировал судостроительную отрасль. До назначения он много лет работал заместителем предыдущего директора Бориса Кабакова, который ушел из Минпромторга в конце 2023 года. Весной Кабаков получил должность заместителя директора дирекции Северного морского пути «Росатома» Вячеслава Рукши.

Виктор Евтухов ушел из Минпромторга в администрацию президента в июне 2024 года. В министерстве он курировал судостроение, металлургию, торговлю. В администрации возглавил управление по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Источники РБК утверждают, что на место Исачкина уже есть кандидат — Сергей Абдыкеров, глава департамента стратегического развития Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Он работал в Минпромторге в 2015–2016 годах, в должности заместителя директора департамента. В ОСК отказались от комментариев.

Еще одним претендентом, по словам источников РБК, был гендиректор калининградского «Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» (входит в ОСК) Илья Самарин, знакомый с действующим министром промышленности Антоном Алихановым по его работе в регионе. Но Самарин, по словам источников РБК, остался на предприятии по требованию заказчиков для завершения строительства госзаказов.

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Герман Костринский
ВТБ Минпромторг Денис Мантуров Алексей Рахманов
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