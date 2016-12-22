ЧМ-2018 испортил квартальные продажи гипермаркетов «О'Кей»

Группа компаний «О'Кей» объяснила снижение продаж в своих в гипермаркетах во втором квартале 2018 года негативным влиянием Чемпионатом Мира по футболу, следует из опубликованной сегодня отчетности компании. Продажи гипермаркетов «О'Кей» в указанный период снизились на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 34,037 млрд рублей. Продажи канала дискаунтеров, сети «ДА!», напротив, выросли на 34,9% — до 3,336 млрд рублей. В компании отметили, что в большинстве ключевых для нее регионах во втором квартале доминировала аномальная жара, что также повлияло на сопоставимый трафик.

За второй квартал сегодня также отчитался ретейлер «Лента» из Петербурга, который также отметил негативное влияние ЧМ-2018 на работу своей сети гипермаркетов. «LFL трафик рос в течение всего квартала, но был частично нивелирован замедлением роста покупательской корзины, что было обусловлено другим по сравнению с прошлым годом набором промо-активностей, а также Чемпионатом мира по футболу, который оказал позитивное влияние на наши супермаркеты, но негативно сказался на наших гипермаркетах. Мы очень довольны существенным улучшением сопоставимых продаж в супермаркетах, достигнутым за счет изменений в предложении, которые были сделаны в этом формате ранее в этом году», — прокомментировал гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг. В то же время, работой супермаркетов компания, напротив, осталась довольна.

Ранее крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group, управляющий сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», отметил рост продаж пива, прохладительных напитков и снеков на 15–20% в июне 2018 года из-за чемпионата.