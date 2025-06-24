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У крупнейшего производителя лосося в России сменится гендиректор

У крупнейшего производителя лосося в России — «Инарктики» — сменится гендиректор
Возглавлявший «Инарктику» в течение десяти лет Илья Соснов покинет пост гендиректора, но продолжит работу качестве советника. Главой крупнейшего производителя лосося станет первый заместитель гендиректора компании Сергей Лимаренко
«Инарктика» AQUA ₽591 +0,34% Купить
Илья Соснов
Илья Соснов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Совет директоров «Инарктики» (прежнее название «Русская аквакультура») утвердил решение о назначении нового генерального директора. С 1 июля 2025 года компанию, которая является крупнейшим в России производителем аквакультурного лосося и морской форели, возглавит Сергей Лимаренко, ранее занимавший позицию первого заместителя генерального директора. Об этом говорится в сообщении «Инарктики».

Илья Соснов, возглавлявший «Инарктику» в течение десяти лет с июля 2015 года, продолжит работу в компании в качестве советника. Он сфокусируется на дальнейшем укреплении вертикальной интеграции компании — развитии направлений по производству мальков и кормов, указано в сообщении. Соснов также остается акционером «Инарктики»: согласно отчету эмитента за 2024 год, ему принадлежит 17,53% капитала компании.

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За десять лет под руководством Соснова «Инарктика» стала не только флагманом аквакультуры в России, но и одним из важнейших публичных игроков агропромышленного комплекса, число акционеров компании превысило 200 тыс., отметила председатель совета директоров компании Екатерина Чернова. Новые назначения проводятся в рамках реализации программы по планированию преемственности ключевых работников группы, добавила Чернова.

«Инарктика» вышла на новый этап развития, указывает председатель совета директоров компании. За последние три года существенно усилилась вертикальная интеграция — к процессу выращивания рыбы в садках добавилось собственное производство малька в России, строится завод по выпуску рыбного корма. «Инарктика» планирует в среднесрочной перспективе удвоить производство до 60 тыс. т. Это, как поясняет Чернова, подразумевает дальнейшее развитие операционных процессов, освоение новых участков, расширение географии и форматов продаж, рост эффективности бизнеса, в том числе за счет внедрения новых решений на основе искусственного интеллекта

Развитие новых бизнесов, связанных с локализацией производства кормов и смолта (молоди лосося), которым займется Соснов, — одно из стратегических для «Инарктики». До 2022 года мальков для выращивания товарного лосося компания завозила из Норвегии, мирового лидера в области лососевой аквакультуры — там у нее было три собственных завода, производивших посадочный материал. Но после изменения геополитической ситуации «Инарктика» в декабре 2022 года объявила, что продала норвежские заводы менеджменту. Вместо предприятий в Норвегии компания купила три мальковых завода в России — два в Калужской области и один в Нижнем Новгороде.

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Илья Соснов

Санкции существенно ограничили поставки в Россию судов и оборудования для аквакультуры из Норвегии, а ряд иностранных компаний сами отказались от работы с Россией или существенно ее ограничили. От сотрудничества отказалось около 70% иностранных партнеров, рассказывал Соснов в интервью РБК. Среди тех, кто разорвал связи, были и поставщики рыбных кормов. «Какие выводы мы для себя сделали? В первую очередь, что надо формировать стратегию устойчивого роста. Если раньше мы фокусировались на более прибыльном сегменте аквакультуры — непосредственно на выращивании товарной рыбы в садках в море, то теперь мы ускорили вертикальную интеграцию. Мы приняли инвестиционное решение и начали реализовывать проекты по производству смолтового малька и корма в России», — объяснял Соснов.

Сергей Лимаренко, который теперь станет гендиректором «Инарктики», работает в компании с конца 2024 года. Он имеет более чем 20-летний опыт управления в производственных и финансовых компаниях. В 2021–2024 годах он работал в Объединенной вагонной компании: сначала заместителем гендиректора по финансам, затем — гендиректором. До этого был директором по экономике компании «Трансконтейнер» и работал в Банке Москвы.

Акции «Инарктики» на новости о кадровых изменениях в компании отреагировали слабо: по состоянию на 12:30 мск стоимость одной бумаги составляла 590 руб. (рост на 0,17% по сравнению с предыдущим торговым днем).

Группа «Инарктика» занимается товарным выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области (10 действующих ферм), а также товарным выращиванием форели в озерах Карелии (три фермы). В 2024 году производство товарной продукции составило 25,7 тыс. товарной продукции. Выручка «Инарктики» в 2024 году составила 31,5 млрд руб.

Акции «Инарктики» торгуются на Мосбирже. Среди крупнейших акционеров компании, по данным за 12 месяцев 2024 года, — ООО «УК «Свиньин и Партнеры» (24,99%) и Максим Воробьев (22,96%).

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