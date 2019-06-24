Компания Ротенберга отремонтирует трассу М1 «Беларусь» за 31 млрд руб.

«Мостотрест» Аркадия Ротенберга получил контракт на реконструкцию участка 33–84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией на 31 млрд руб. После реконструкции этот участок станет платным

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга выиграла контракт на строительство и реконструкцию участка автомобильной дороги М1 «Беларусь», который разыграла госкомпания «Автодор». Это следует из данных сайта госзакупок.

Трасса М1 идет от Москвы через Смоленск до границы с Белоруссией (на Минск и Брест). Контракт, который выиграл «Мостотрест», предполагает реконструкцию участка на 33–84-м км в Московской области. Компания Ротенберга предложила выполнить работы за 30,82 млрд руб., начальная стоимость контракта составила почти 30,98 млрд руб. Таким образом, подрядчик согласился выполнить контракт на 0,5%, или 155 млн руб., дешевле изначальной суммы заявки. Контракт предусматривает не только реконструкцию участка дороги, но и его последующую эксплуатацию на платной основе.

Сейчас на платной основе эксплуатируется участок трассы «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь» Москва — Минск» протяженностью 18,5 км (оператор — компания «Новое качество дорог», принадлежащая УК «Лидер»). Разрешенная скорость здесь составляет 90 км/ч. Базовый дневной тариф для проезда по этому участку составляет от 350 руб. для легкового автомобиля до 1120 руб. для грузовика или автобуса с прицепом, базовый ночной тариф — от 20 руб.

Госкомпания «Автодор» занимается развитием и эксплуатацией сети платных скоростных автомобильных дорог. Контракт с «Мосторестом» для нее — один из крупнейших за последнее время: совокупная стоимость всех контрактов «Автодора» за 2018 года составила 34,4 млрд руб.

Трасса М1 «Беларусь» — автомобильная дорога федерального значения, соединяющая Москву с Белоруссией. Она является частью европейского маршрута E30 и азиатского AH6. В пределах России проходит по территории Московской и Смоленской областей. Протяженность действующей дороги М1 составляет почти 450 км, число полос движения на разных участках — от четырех до восьми.