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Бизнес ,  
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Компания Ротенберга отремонтирует трассу М1 «Беларусь» за 31 млрд руб.
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга получил контракт на реконструкцию участка 33–84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией на 31 млрд руб. После реконструкции этот участок станет платным
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга выиграла контракт на строительство и реконструкцию участка автомобильной дороги М1 «Беларусь», который разыграла госкомпания «Автодор». Это следует из данных сайта госзакупок.

Трасса М1 идет от Москвы через Смоленск до границы с Белоруссией (на Минск и Брест). Контракт, который выиграл «Мостотрест», предполагает реконструкцию участка на 33–84-м км в Московской области. Компания Ротенберга предложила выполнить работы за 30,82 млрд руб., начальная стоимость контракта составила почти 30,98 млрд руб. Таким образом, подрядчик согласился выполнить контракт на 0,5%, или 155 млн руб., дешевле изначальной суммы заявки. Контракт предусматривает не только реконструкцию участка дороги, но и его последующую эксплуатацию на платной основе.

Сейчас на платной основе эксплуатируется участок трассы «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь» Москва — Минск» протяженностью 18,5 км (оператор — компания «Новое качество дорог», принадлежащая УК «Лидер»). Разрешенная скорость здесь составляет 90 км/ч. Базовый дневной тариф для проезда по этому участку составляет от 350 руб. для легкового автомобиля до 1120 руб. для грузовика или автобуса с прицепом, базовый ночной тариф — от 20 руб.

Госкомпания «Автодор» занимается развитием и эксплуатацией сети платных скоростных автомобильных дорог. Контракт с «Мосторестом» для нее — один из крупнейших за последнее время: совокупная стоимость всех контрактов «Автодора» за 2018 года составила 34,4 млрд руб.

Трасса М1 «Беларусь» — автомобильная дорога федерального значения, соединяющая Москву с Белоруссией. Она является частью европейского маршрута E30 и азиатского AH6. В пределах России проходит по территории Московской и Смоленской областей. Протяженность действующей дороги М1 составляет почти 450 км, число полос движения на разных участках — от четырех до восьми.

Заявка «Мостотреста» была не единственной. Еще одну заявку стоимостью 27,88 млрд руб. разместила другая компания, название которой на сайте госзакупок не раскрыто. РБК направил запросы в пресс-службы «Автодора» и «Мостотреста».

Итоговая оценка по критерию «квалификация участника конкурса» у «Мостотреста» оказалась выше, следует из материалов госзакупок, с которыми ознакомился РБК. Например, подтвержденный опыт выполнения работ в стоимостном выражении у другого претендента составил 79,6 млрд руб., а у «Мостотреста» — 276,4 млрд руб. Одним из критериев оценки заявок стало наличие у участника необходимого для выполнения работ персонала, указано в документах. У «Мостотреста» было засчитано 175 инженеров, 1046 рабочих строительных специальностей, в том числе 111 машинистов строительной техники, а у его конкурента — 87 инженеров и 566 рабочих строительных профессий, в том числе 52 машиниста. Еще одним важным критерием при выборе победителя стали соотношение арендованной и находящейся в собственности техники: у «Мостотреста» — 15,48 и 84,52% соответственно, у второго претендента — 26,98 и 73,02% соответственно.

Предыдущая реконструкция дороги М1 завершилась в 2011 году. Тогда участок на 33–84-м км был разбит на несколько лотов. Работы по ремонту участка на 32–45-м км выполнила «Корпорация Инжтрансстрой» Ефима Басина.

Автор: Галина Казакулова
Теги: «Мостотрест», М1, «Автодор», Аркадий Ротенберг
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