РФПИ приостановил переговоры о покупке доли в Eurasia Drilling

После отказа Schlumberger купить 51% Eurasia Drilling срывается и вторая сделка по продаже доли в компании. РФПИ попросил ФАС приостановить рассмотрение своей заявки на покупку акций крупнейшего нефтесервисного подрядчика России

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Почему РФПИ отозвал ходатайство на покупку EDC

Сделка по продаже до 30% Eurasia Drilling (EDC) консорциуму РФПИ с участием арабских и китайских фондов может не состояться. Переговоры о продаже актива приостановлены, сообщили РБК три источника, близких к разным сторонам сделки.

РФПИ подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приостановлении рассмотрения заявки на покупку акций EDC, сообщил РБК источник, близкий к ФАС.

Представитель службы отказался это комментировать, ссылаясь на постановление правительства от 28 мая 2019 года № 680 («Об определении случаев, в которых антимонопольным органом не осуществляется размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений, подлежащих размещению в соответствии со ст. 32 федерального закона «О защите конкуренции». — РБК).

Приостановлено рассмотрение ходатайства на покупку 16,1% EDC, поданного еще в прошлом году, пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. В 2019 году «поменялись запросы потенциальных покупателей» (структура сделки и доля, которую могли купить РФПИ с партнерами), но новых заявок в ФАС насчет этого актива пока не подавалось, добавил он. «РФПИ заинтересован в развитии бизнеса российских нефтесервисных компаний на рынках Ближнего Востока и сохраняет интерес к приобретению до 30% в капитале Eurasia Drilling Company. В настоящий момент стороны продолжают обсуждение параметров возможного соглашения, окончательных решений еще не принято», — сказал РБК представитель РФПИ.

EDC является крупнейшей нефтесервисной компанией в России (крупнейший российский актив — буровая компания «Евразия» — занимает 12% на рынке бурения на суше). Ранее от покупки контрольного пакета Eurasia Drilling отказалась американская Schlumberger. Продажа миноритарного пакета нефтесервисного подрядчика консорциума РФПИ и партнеров должна была стать второй частью этой сделки.

В ходе переговоров Schlumberger c российским правительством было выставлено десять обязывающих условий, в частности, иностранцам пришлось согласиться на меньший пакет — не более 49%. А когда Schlumberger решил не продлевать заявку, РФПИ и партнеры, которые изначально претендовали на 16,1% EDC, заявили о готовности приобрести дополнительный пакет. «Мы готовы остаться и на 16,1% [акций], если компании [EDC] интересно увеличить нашу долю до 30%, то мы готовы подать новое ходатайство», — заявил тогда гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. В середине 2017 года эксперты оценивали контрольный пакет EDC в $1,9 млрд, то есть за 30% РФПИ с партнерами могли заплатить $1,14 млрд.

Почему акционеры подрядчика передумали его продавать

«Сделки в том формате, когда долю должны были выкупить Schlumberger и РФПИ, конечно, уже не будет», — сказал РБК источник, близкий к EDC. С тех пор как переговоры о сделке в этом формате завершились, акционеры компании не получали новых предложений о покупке ни от РФПИ, ни от других инвесторов, сказал он. Собеседник отказался уточнить, по-прежнему ли акционеры EDC (крупнейшие из них — Александр Джапаридзе с долей около 31% и Александр Путилов с 22,4%) заинтересованы в продаже компании или миноритарного пакета.

Представитель EDC не ответил на запрос РБК.

Собственники Eurasia Drilling не собираются продавать миноритарный пакет в EDC после выхода из переговоров Schlumberger, говорит источник, близкий к одной из сторон сделки. По его словам, у крупнейшей дочерней структуры EDC в России заключен трехлетний договор на сервисные работы с основным клиентом — ЛУКОЙЛом, объем буровых работ растет, и собственники, которые хотели привлечь в бизнес стратегического партнера и владельца технологий Schlumberger, больше не заинтересованы продавать миноритарную долю РФПИ иностранным фондам.

Акционеры EDC в перспективе хотели бы продать мажоритарный пакет в компании, это показывают многолетние переговоры с властями и Schlumberger, сказал РБК президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков. «Появление в капитале компании миноритарного инвестора (РФПИ с арабскими фондами. — РБК) с пакетом выше блокирующего может создать в будущем препятствия для вхождения в EDC более крупного инвестора. С позицией такого акционера придется считаться», — поясняет эксперт.

Сейчас интерес потенциальных инвесторов к покупке доли в EDC мог снизиться из-за того, что Россия заключила со странами ОПЕК сделку о сокращении добычи и неясны перспективы продления этого соглашения, замечает аналитик рейтингового агентства АКРА Василий Танурков. Из-за этого нефтяные компании оптимизируют бурение, чтобы при меньших издержках поддерживать добычу. Это уже привело к существенному сокращению объемов бурения в 2018 году и в первом квартале 2019 года: за январь—март 2019 года EDC снизила объем бурения на 17%, до 311 нефтяных и газовых скважин.

Но это краткосрочное явление, оговаривается Танурков. В долгосрочной перспективе введение налога на добавленный доход будет способствовать разработке сложных месторождений, что приведет к росту инвестиций в добычу углеводородов, указывает эксперт. «Это повлечет за собой рост геологоразведки и бурения, что позитивно отразится на нефтесервисных компаниях, их доходы начнут расти даже быстрее, чем у нефтяников», — прогнозирует он.

Рынок российского нефтесервиса в 2019 году вырастет и может превысить $25 млрд (рост на 51% к уровню 2015 года в $15,6 млрд), отмечает партнер TerraVC Петр Лукьянов. «Цены на услуги бурения и разведки восстанавливаются на фоне умеренного, но уверенного роста стоимости нефти (цены на Brent выросли с $52 в январе до $65 за баррель к июню 2019 года). Эта тенденция характерна для Восточного полушария: общий рынок Ближнего Востока, России и Африки достигнет почти $90 млрд», — ожидает эксперт.