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Weibo $75 (+69,64%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+21,9%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
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Греф назвал возвращение в правительство «самым жутким исходом карьеры»
Глава Сбербанка подчеркнул, что не видит себя ни в каких госструктурах, потому что это не является его работой мечты. В качестве трех приоритетных направлений работы он назвал бизнес, образование и венчурное предпринимательство
Герман Греф (Фото: Евгений Разумный / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф не собирается возвращаться на работу в госструктуры. Об этом он заявил на пресс-конференции после годового общего собрания акционеров Сбербанка по итогам 2018 года, передает корреспондент РБК.

«Могу сказать, что я точно себя не вижу ни в каких государственных структурах: в правительстве, министерствах и так далее — это не для меня. Я говорил много раз. Это не является работой моей мечты», — сказал он.

Греф подчеркнул, что проработал в государственных структурах почти 12 лет и совсем не мечтает вернуться снова на какую-либо госдолжность. «Более того, это для меня самый жуткий исход моей карьеры», — признался он.

Отвечая на вопрос, где он себя видит, что является его работой мечты, глава Сбербанка отметил, что таких сфер много.

«В первую очередь — в бизнесе. Второе — мне очень интересное то, что связано со сферой образования. В венчурном предпринимательстве. Это то, чем я занимаюсь с удовольствием», — заявил Герман Греф, добавив, что он сейчас находится в том возрасте, когда ему не хочется заниматься тем, что ему не нравится.

Греф является председателем правления Сбербанка с октября 2007 года. До этого она работал главой Минэкономразвития при премьерах Михаиле Касьянове и Михаиле Фрадкове.

Авторы: Анна Трунина, Антон Фейнберг
Теги: Герман Греф, Сбербанк, госслужба
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