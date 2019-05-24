Компания Абрамовича выкупила бывшую землю МЧС у Мещерского парка

Millhouse Романа Абрамовича на торгах купила участок, примыкающий к Мещерскому лесу со стороны Солнцево. Купленная земля граничит с проектом бизнесмена «Сколково Парк», инвестиции в который составляют $1 млрд

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Государственное АО «Дом.рф» продало на торгах участок площадью 6,8 га на границе с Мещерским природным парком, расположенным между Солнцево и Сколково на западе Москвы. Победителем торгов стало ООО «Венец-1997», предложившее за лот 258 млн руб. Эта компания принадлежит Ronero Investment Holding, которое владеет юрлицами, связанными с Millhouse Романа Абрамовича. Абрамович занимает 10-е место в последнем рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes, его состояние оценивается в $12,4 млрд.

В Millhouse отказались от комментариев. Источник, близкий к компании, подтвердил РБК, что «Венец-1997» входит в Millhouse. По словам собеседника РБК, решение, как использовать купленный участок, пока не принято, и компания решила участвовать в торгах, поскольку земля примыкает к Мещерскому парку. Структура Романа Абрамовича в 2008 году на 49 лет арендовала Мещерский парк площадью 400 га и занимается его развитием. Эот пункт вошел в проект Millhouse «Сколково парк», где компания построила жилой комплекс и организовала гольф-поле. Инвестиции в весь проект в Millhouse оценивали в $1 млрд.

Из материалов аукциона следует, что решение о продаже участка было принято на правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования федеральных земель. На проданном участке находился гаражный комплекс МЧС. Здания комплекса остались, по градостроительной документации их можно использовать под склады, сейчас они пустуют. Участок также имеет статус «для дальнейшей эксплуатации складов». По оценке Knight Frank здесь можно построить 30-40 тыс кв.м. «Ориентируясь на другие объекты в этой районе, можно сказать, что спрос будет», — отмечают в компании.

Вероятно, новый собственник сможет изменить статус территории, чтобы ее можно было застроить жильем. В таком случае здесь можно будет возвести малоэтажный жилой комплекс площадью около 30 тыс кв.м, подсчитал партнер Colliers International Владимир Сергунин. Жилое строительство логично, учитывая близость Мещерского парка, дефицит высококачественных коттеджных поселков на этом направлении и развитую транспортную инфраструктуру, пояснил Сергунин.

Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова предупреждает: для возведения жилья нужно понимать, что будет расположено на смежном участке и как будут использоваться расположенные рядом промзоны. «В целом, это направление популярно с точки зрения строительства жилья, к тому же Millhouse хорошо знает Сколково и окружение», — добавила Широкова.