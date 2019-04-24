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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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«Дочка» ВТБ оспорит кадастровую оценку объектов «ВТБ Арена Парка»
«Дочка» ВТБ — УК «Динамо» — решила оспорить кадастровую оценку недвижимости в составе проекта «ВТБ Арена Парк». Если Росреестр согласует снижение оценки, компания сможет ежегодно экономить на налогах 120–160 млн руб.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Дочерняя компания банка ВТБ, УК «Динамо», решила оспорить оценку своей недвижимости в рамках проекта «ВТБ Арена Парк» на Ленинградском проспекте в Москве. Компания заказала проведение альтернативной оценки кадастровой стоимости для приведения ее «на уровень рыночной стоимости», следует из данных сайта госзакупок.

Кадастровая оценка недвижимости важна для коммерческих объектов и земли, на которой они расположены, потому что служит базой для начисления налога. С каждым годом собственники должны платить все больший налог. В Москве ставка налога на коммерческую недвижимость для юрлиц на 2019 год установлена в размере 1,6% от кадастровой стоимости, в 2020-м ставка составит 1,7%, а к 2023-му вырастет до 2%. Налог на землю, занятую коммерческой недвижимостью, составляет 1,5%, уточнил заместитель гендиректора по правовым вопросам НЮС «Амулекс» Юлия Галуева.

Компании могут оспорить стоимость, обратившись в комиссию при управлении Росреестра по Москве. Это стандартная процедура, споры рассматриваются каждый год. Однако количество обращений увеличилось после проведения новой кадастровой оценки недвижимости в Москве, которая завершилась в ноябре 2018 года. В результате на четвертый квартал прошлого года пришлось 55% из всех обращений, поданных в комиссию за прошлый год. Всего в 2018-м для изменения стоимости своих объектов в Росреестр обратились 3,6 тыс. раз, рассказали РБК в пресс-службе столичного управления Росреестра. Положительные решения о снижении были приняты по 20% обращений.

УК «Динамо» намерена оспорить оценку восьми строений общей площадью 56 тыс. кв. м и земельного участка площадью 30,9 га — их текущая кадастровая стоимость составляет 26,7 млрд руб. Самый дорогой объект недвижимости — земельный участок, на котором расположен в том числе стадион «ВТБ Арена» — он оценен в 21,3 млрд руб. УК «Динамо» ранее уже пыталась оспорить кадастровую стоимость земли на Ленинградском проспекте: в 2017 году компания подала заявку, чтобы снизить ее с 28 млрд до 16 млрд руб., но тогда Росреестр отказал компании.

Стоимость самого стадиона, которая сейчас установлена на уровне 3,6 млрд руб., в УК «Динамо» оспаривать пока не планируют. Самые дорогие здания, стоимость которых планируется понизить, — гостиница Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park (31 тыс кв. м; оценка по кадастру — 3,6 млрд руб.) и бизнес-центр (9 тыс кв. м, оценен в 1,1 млрд руб.)

Исходя из налоговых ставок, за свои объекты ежегодно УК «Динамо» должна будет платить более 400 млн руб. В УК «Динамо» не прокомментировали, на сколько рассчитывают снизить стоимость объектов. ​По данным управления Росреестра по Москве, собственники недвижимости за прошлый год в среднем просили понизить ее кадастровую стоимость на 44%, но в итоге среднее снижение составляло 32%. Если УК «Динамо» удастся снизить стоимость объектов на 30–40%, то это позволит компании сэкономить 120–160 млн руб. в год на налогах.

Средние показатели новой кадастровой оценки в Москве оказались ниже предыдущей оценки, которая проводилась в 2016 году, на 10%, приводил «Коммерсантъ» данные Consul Group. При этом многие коммерческие объекты получили серьезное увеличение стоимости, например, Центральный детский магазин на Лубянке был оценен в 14,5 млрд руб., хотя ранее его владельцу компании «Галс Девелопмент» удалось снизить предыдущую оценку с 16,6 млрд до 9 млрд руб., а цена бизнес-центра «Президент плаза» повысилась с 17,7 млрд до 19,7 млрд руб.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость
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