Куратор энергетики «Роснефти» Никонов покинул компанию

Василий Никонов, с 2025 года занимавший должность вице-президента «Роснефти» по энергетике, покинул компанию, узнал РБК. Сейчас он остается главой генерирующей компании «Юнипро», актива немецкой Uniper под управлением Росимущества

Василий Никонов (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Вице-президент «Роснефти» Василий Никонов, с середины 2025 года курировавший вопросы энергетики и многие годы до этого назначения возглавлявший профильный департамент, в феврале покинул свою должность и компанию, сообщили РБК три источника на энергорынке. Собеседники не назвали причин ухода топ-менеджера и пока не слышали о том, кто его заменит.

В «Роснефти» Никонов также отвечал за вопросы научно-технологического развития и занял позицию вице-президента после ухода из компании Андрея Шишкина в конце 2024 года, в том числе курировавшего работу судостроительного комплекса «Звезда».

По словам одного из собеседников РБК, у Никонова также заканчивается контракт на должность генерального директора «Юнипро», российского актива немецкой Uniper. На должность главы компании, которая занимается генерацией электро- и теплоэнергии, он был назначен в апреле 2023 года. Чуть ранее 83,73% акций Uniper в «Юнипро» перешли под временное управление Росимущества. При этом второй собеседник РБК рассказал, что Никонов продолжит возглавлять «Юнипро».

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти» и «Юнипро».

Василий Никонов родился в Куйбышеве в 1972 году. Начиная с 2000-х годов он занимал различные руководящие должности в сфере энергетики. Так, согласно публичной информации, в 2000 году он был заместителем генерального директора по вопросам собственности и акционерного капитала ОАО «Самарэнерго». В 2004 году — заместитель управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России», затем в 2005 году стал гендиректором ОАО «Волжская ТГК», а в 2010-м — советником председателя правления ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Также в 2010 году Никонов возглавил департамент развития электроэнергетики Минэнерго. Тогда же замминистра энергетики стал Андрей Шишкин, который в 2008–2009 годах был вице-президентом «КЭС-холдинга» (сейчас «Т Плюс), владевшего долей в «Волжской ТГК». В 2012 году оба перешли на работу в «Роснефть»: Шишкин на позицию вице-президента, а Никонов — главы департамента энергетики.

С января по июнь 2015 года Никонов возглавлял ОАО «Ленэнерго». Его руководство пришлось на период острого финансового кризиса в компании, связанного с потерей 16,5 млрд руб. в банке «Таврический», и некорректного тарифного регулирования, писал «Коммерсантъ». После этого он получил рекомендацию одного из членов совета директоров «Россетей», войдя в комитет по стратегии компании.

Как отзывается о нем один из собеседников РБК на энергорынке, Никонов — «один из немногих топ-менеджеров отрасли, успешно выполнявший одновременно малосопоставимые функции кризис-менеджера и стратега».