 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0
Эксклюзив

Куратор энергетики «Роснефти» Никонов покинул компанию

Василий Никонов, с 2025 года занимавший должность вице-президента «Роснефти» по энергетике, покинул компанию, узнал РБК. Сейчас он остается главой генерирующей компании «Юнипро», актива немецкой Uniper под управлением Росимущества
«Роснефть» ROSN ₽391,15 -1,14% Купить
Василий Никонов
Василий Никонов (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Вице-президент «Роснефти» Василий Никонов, с середины 2025 года курировавший вопросы энергетики и многие годы до этого назначения возглавлявший профильный департамент, в феврале покинул свою должность и компанию, сообщили РБК три источника на энергорынке. Собеседники не назвали причин ухода топ-менеджера и пока не слышали о том, кто его заменит.

В «Роснефти» Никонов также отвечал за вопросы научно-технологического развития и занял позицию вице-президента после ухода из компании Андрея Шишкина в конце 2024 года, в том числе курировавшего работу судостроительного комплекса «Звезда».

По словам одного из собеседников РБК, у Никонова также заканчивается контракт на должность генерального директора «Юнипро», российского актива немецкой Uniper. На должность главы компании, которая занимается генерацией электро- и теплоэнергии, он был назначен в апреле 2023 года. Чуть ранее 83,73% акций Uniper в «Юнипро» перешли под временное управление Росимущества. При этом второй собеседник РБК рассказал, что Никонов продолжит возглавлять «Юнипро».

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти» и «Юнипро».

Василий Никонов родился в Куйбышеве в 1972 году. Начиная с 2000-х годов он занимал различные руководящие должности в сфере энергетики. Так, согласно публичной информации, в 2000 году он был заместителем генерального директора по вопросам собственности и акционерного капитала ОАО «Самарэнерго». В 2004 году — заместитель управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России», затем в 2005 году стал гендиректором ОАО «Волжская ТГК», а в 2010-м — советником председателя правления ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Экспорт российской нефти в Турцию упал на фоне дорогого фрахта
Подписка на РБК
Фото:Bondart Photography / Shutterstock

Также в 2010 году Никонов возглавил департамент развития электроэнергетики Минэнерго. Тогда же замминистра энергетики стал Андрей Шишкин, который в 2008–2009 годах был вице-президентом «КЭС-холдинга» (сейчас «Т Плюс), владевшего долей в «Волжской ТГК». В 2012 году оба перешли на работу в «Роснефть»: Шишкин на позицию вице-президента, а Никонов — главы департамента энергетики.

С января по июнь 2015 года Никонов возглавлял ОАО «Ленэнерго». Его руководство пришлось на период острого финансового кризиса в компании, связанного с потерей 16,5 млрд руб. в банке «Таврический», и некорректного тарифного регулирования, писал «Коммерсантъ». После этого он получил рекомендацию одного из членов совета директоров «Россетей», войдя в комитет по стратегии компании.

Как отзывается о нем один из собеседников РБК на энергорынке, Никонов — «один из немногих топ-менеджеров отрасли, успешно выполнявший одновременно малосопоставимые функции кризис-менеджера и стратега».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Татьяна Киселева Татьяна Киселева, Герман Костринский Герман Костринский
Роснефть электроэнергия
Материалы по теме
«Роснефть» ответила на санкции ЕС против НПЗ Nayara Energy
Политика
Минприроды скорректирует «Чистый воздух» под интересы энергетиков
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
Уиткофф рассказал об обсуждении «сильных гарантий» для Украины Политика, 22:21
Bloomberg назвал победившего Трампа в торговой войне африканского злодея Политика, 22:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:07
США воздержались от голосования по антироссийской резолюции в ООН Политика, 22:01
Рублев вслед за Медведевым и Хачановым победил на старте турнира в Дубае Спорт, 21:58
США расширили санкционный список по России Политика, 21:57
Лидер «Металлурга» Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы Спорт, 21:55
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
СКА вышел в плей-офф КХЛ Спорт, 21:50
ЕС заявил, что доставит €90 млрд Украине «тем или иным путем» Политика, 21:50
Agerpres рассказало об иске «дочки» ЛУКОЙЛа в румынском суде Бизнес, 21:46
Помощник Дика Адвоката сообщил о завершении карьеры тренера Спорт, 21:45
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
Отстраненный от ОИ за алкоголь тренер финнов пропустит этапы Кубка мира Спорт, 21:27