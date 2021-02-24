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Бизнес ,  
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Руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки покинет пост

Осаму Судзуки занимал должность председателя совета директоров групппы, до этого был президентом и гендиректором Suzuki Motor. После ухода с поста он будет назначен старшим советником
Осаму Судзуки
Осаму Судзуки (Фото: Laszlo Balogh / Reuters)

Председатель совета директоров Suzuki Motor Corporation Осаму Судзуки покинет должность, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на релиз компании. Он руководил компанией 43 года.

Перестановки в руководстве намечены на июнь, Судзуки уйдет с поста главы совета директоров после общего собрания акционеров. Он будет назначен старшим советником, пишет Kyodo.

Как сообщает Reuters, после ухода своего нынешнего главы компания намерена сосредоточиться на производстве электрокаров и собирается конкурировать с Tesla и Apple.

После ухода Осаму Судзуки руководить компанией останется его сын Тосихиро Судзуки, который занимает должность президента группы с 2015 года. В среду Судзуки-младший заявил, что компании необходимо отреагировать на разворот мира в сторону снижения углеродных выбросов, сообщает Reuters.

Глава Suzuki Motor назвал новым президентом компании своего сына
Бизнес

Осаму Судзуки 91 год. Он не урожденный Судзуки, а взял эту фамилию после того, как женился на внучке основателя Suzuki Motor Corporation Мичио Судзуки. Поскольку в семье Судзуки не было наследника мужского пола, им, следуя японской традиции, стал вошедший в семью Осаму Мацуда.

Он начал работать в корпорации в 1958 году, к 1967-му стал младшим директором одного из подразделений. в 1972 году — старшим директором. В 1978 году Осаму Судзуки дослужился до поста президента и генерального директора корпорации. Позже он ушел с должности генерального директора и возглавил совет директоров. В 2015 году он назначил новым президентом компании своего сына Тосихиро.

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В 2016 году Осаму Судзуки оказался вовлечен в скандал из-за использования компанией фальсифицированных данных при определении пробега автомобилей. На фоне скандала был вынужден уволиться исполнительный вице-президент Осаму Хонда. Автопроизводитель заверял, что внесет изменения в систему тестов.

Автор
Мария Лисицына
Suzuki кадровые перестановки совет директоров
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