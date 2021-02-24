Руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки покинет пост
Председатель совета директоров Suzuki Motor Corporation Осаму Судзуки покинет должность, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на релиз компании. Он руководил компанией 43 года.
Перестановки в руководстве намечены на июнь, Судзуки уйдет с поста главы совета директоров после общего собрания акционеров. Он будет назначен старшим советником, пишет Kyodo.
Как сообщает Reuters, после ухода своего нынешнего главы компания намерена сосредоточиться на производстве электрокаров и собирается конкурировать с Tesla и Apple.
После ухода Осаму Судзуки руководить компанией останется его сын Тосихиро Судзуки, который занимает должность президента группы с 2015 года. В среду Судзуки-младший заявил, что компании необходимо отреагировать на разворот мира в сторону снижения углеродных выбросов, сообщает Reuters.