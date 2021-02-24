Руководивший Suzuki более 40 лет Осаму Судзуки покинет пост

Осаму Судзуки занимал должность председателя совета директоров групппы, до этого был президентом и гендиректором Suzuki Motor. После ухода с поста он будет назначен старшим советником

Осаму Судзуки (Фото: Laszlo Balogh / Reuters)

Председатель совета директоров Suzuki Motor Corporation Осаму Судзуки покинет должность, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на релиз компании. Он руководил компанией 43 года.

Перестановки в руководстве намечены на июнь, Судзуки уйдет с поста главы совета директоров после общего собрания акционеров. Он будет назначен старшим советником, пишет Kyodo.

Как сообщает Reuters, после ухода своего нынешнего главы компания намерена сосредоточиться на производстве электрокаров и собирается конкурировать с Tesla и Apple.

После ухода Осаму Судзуки руководить компанией останется его сын Тосихиро Судзуки, который занимает должность президента группы с 2015 года. В среду Судзуки-младший заявил, что компании необходимо отреагировать на разворот мира в сторону снижения углеродных выбросов, сообщает Reuters.