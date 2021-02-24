У ТЦ «Гименей» в Москве вновь сменился владелец

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:04
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
Российских легкоатлетов не допустили на зимний чемпионат Европы Спорт, 14:26 Протесты националистов у администрации Зеленского. Видео Политика, 14:26 СМИ узнали о штрафе для Большунова за столкновение с финским лыжником Спорт, 14:14 Как и зачем транспортные компании внедряют электронный документооборот Pro, 14:12 В Госдуме предложили легализовать криптовалюты по примеру наркопрепаратов Крипто, 14:11 Чек-листы здорового питания: как следить за прогрессом новых привычек РБК, Перекрёсток и Almette, 14:09 Rolls-Royce посвятил особый Phantom загадкам космоса и времени Авто, 14:04 Криптобиржа впервые станет публичной. Ее оценивают в $100 млрд Крипто, 13:58 Верховный суд уточнил нормы компенсации дольщикам за «акционные» метры Недвижимость, 13:54 Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей без билета Общество, 13:54 Ozon и Wildberries обошли Mail.ru в списке самых дорогих компаний Рунета Бизнес, 13:44 Власти Грузии назвали дату открытия границы для россиян Общество, 13:38 Успеть за «Яндексом»: как быстро обновлять ИТ-продукты Pro, 13:30 В Новосибирске укравшему выплаты ветеранам почтальону дали условный срок Общество, 13:25
Город ,  
0 

У ТЦ «Гименей» в Москве вновь сменился владелец

Совладельцем стал бывший первый вице-президент «Транснефти» Михаил Арустамов. По оценке экспертов, стоимость «Гименея» и соседнего с ним комплекса «Якиманка, 26» может составлять до 6,5 млрд руб.
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Совладельцем компаний, владеющих люксовыми торговыми комплексами «Гименей» и «Якиманка, 26» в центре Москвы, стал бывший первый вице-президент «Транснефти» Михаил Арустамов, сообщает газета «Ведомости».

По данным СПАРК, Арустамову с середины декабря 2020 года принадлежит 50% в капитале ООО «Якиманка, 22» и «Якиманка, 26», второй половиной в обеих компаниях владеет Валентина Долженкова.

Ранее торговыми комплексами владел предприниматель Александр Удодов, бывший до декабря 2020 года мужем сестры премьер-министра Михаила Мишустина Натальей Стениной. В феврале 2020 года в интервью «Известиям» он подтвердил, что вкладывался в торгово-офисные комплексы «Гименей» и «Якиманка, 26», однако заявил, что уже продал оба центра.

Официально владеющие комплексами компании с сентября 2019 года числились за кипрскими офшорами, но, по данным источников «Ведомостей», новым собственником обоих после Удодова стал основной владелец Евразийского трубопроводного консорциума Александр Карманов. Собеседники издания назвали Арустамова партнером Карманова, предположив, что доли в «Гименее» и «Якиманке, 26» тот мог получить «в рамках каких-то внутренних расчетов».

По оценке опрошенных «Ведомостями» экспертов, стоимость «Гименея» и «Якиманки, 26» может составлять 4,2–6,5 млрд руб.

Здание «Гименея» построено в 1988 году, а сам комплекс считается одним из известнейших торговых объектов в Москве. Сейчас его площадь составляет 13 869 кв. м, среди арендаторов — супермаркет «Глобус Гурмэ», Bosco di Ciliegi, Max Mara и др. Среди арендаторов «Якиманки, 26» — сеть клиник Acıbadem, коворкинг Wework, BMW M Boutique и т.д.

Автор
Евгений Калюков
Москва недвижимость Александр Удодов
Материалы по теме
Сестра Мишустина развелась с бизнесменом Удодовым
Общество
Владелец люксового ТЦ «Гименей» продаст свои девелоперские проекты
Бизнес
Эксперты отдали Москве второе место в мире по росту цен на элитное жилье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter