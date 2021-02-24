У ТЦ «Гименей» в Москве вновь сменился владелец

Совладельцем стал бывший первый вице-президент «Транснефти» Михаил Арустамов. По оценке экспертов, стоимость «Гименея» и соседнего с ним комплекса «Якиманка, 26» может составлять до 6,5 млрд руб.

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Совладельцем компаний, владеющих люксовыми торговыми комплексами «Гименей» и «Якиманка, 26» в центре Москвы, стал бывший первый вице-президент «Транснефти» Михаил Арустамов, сообщает газета «Ведомости».

По данным СПАРК, Арустамову с середины декабря 2020 года принадлежит 50% в капитале ООО «Якиманка, 22» и «Якиманка, 26», второй половиной в обеих компаниях владеет Валентина Долженкова.

Ранее торговыми комплексами владел предприниматель Александр Удодов, бывший до декабря 2020 года мужем сестры премьер-министра Михаила Мишустина Натальей Стениной. В феврале 2020 года в интервью «Известиям» он подтвердил, что вкладывался в торгово-офисные комплексы «Гименей» и «Якиманка, 26», однако заявил, что уже продал оба центра.

Официально владеющие комплексами компании с сентября 2019 года числились за кипрскими офшорами, но, по данным источников «Ведомостей», новым собственником обоих после Удодова стал основной владелец Евразийского трубопроводного консорциума Александр Карманов. Собеседники издания назвали Арустамова партнером Карманова, предположив, что доли в «Гименее» и «Якиманке, 26» тот мог получить «в рамках каких-то внутренних расчетов».

По оценке опрошенных «Ведомостями» экспертов, стоимость «Гименея» и «Якиманки, 26» может составлять 4,2–6,5 млрд руб.