Группа «Аэрофлот» в 2017 году увеличила перевозки до 50,1 млн пассажиров

Группа «Аэрофлот» в январе—декабре 2017 года перевезла 50,13 млн пассажиров, что на 15,4% больше, чем в 2016-м, говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте. Процент занятости пассажирских кресел в самолетах группы увеличился на 1,4 процентных пункта, до 82,2%.

В группу «Аэрофлот» помимо одноименной компании входят лоукостер «Победа», а также авиакомпании «Россия» и «Аврора».

29 декабря глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что перевозки всех российских авиакомпаний в 2017 году составили 105 млн человек (+21,7%). Таким образом, доля группы «Аэрофлот» составляет чуть менее 50%.

Международные перевозки группы выросли на 23,3%, до 22,55 млн человек, внутренние — на 9,7%, до 27,58 млн человек.

«Динамика показателей в международном сегменте обусловлена устойчивым спросом на фоне укрепления рубля», — говорится в сообщении компании. Международные перевозки выросли также за счет развития сотрудничества «России» с туристическими операторами и увеличения международной сети «Победы».

Сама авиакомпания «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров в 2017 году на 13,3%, до 32,85 млн человек, из них международные — на 15,3%, до 17,15 млн человек.