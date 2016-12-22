Walt Disney выплатит своим сотрудникам по $1000 из-за реформы Трампа

Благодаря снижению налогов на прибыль для юрлиц американские компании получат дополнительные доходы. Walt Disney собирается потратить их на выплату бонусов всем сотрудникам

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Американская компания Walt Disney объявила о планах выплатить своим сотрудникам единовременный бонус в размере $1 тыс. Поводом к этому стала готовящаяся налоговая реформа президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Бонус получат около 125 тыс. сотрудников компании в США. Таким образом, Walt Disney потратит на премии около $125 млн. Кроме того, Disney планирует вложить $50 млн в фонд, средства из которого будут тратиться на помощь сотрудникам с почасовой оплатой с тратами на образование. Впоследствии компания будет направлять в этот фонд $25 млн ежегодно.

Во вторник, 23 января, лидер профсоюза Unite Here Эрик Клинтон обвинил компанию в удержании бонусов для 23 тыс. работников тематических парков в Орландо (штат Флорида), которые ведут переговоры о повышении зарплаты в рамках уже заключенных контрактов. Профсоюз оценивает доход компании от снижения налогов в $2 млрд в год. Компания не ответила на его заявления. В прошлом Disney обещала сотрудничать с представителями профсоюзов по вопросу распределения премий.

Реформа налогового законодательства (Трамп уже подписал соответствующий законопроект) сократит ставку налога на прибыль для компаний с 35% до 21%, что обеспечит их «непредвиденными деньгами», отмечает агентство. Некоторые компании планируют потратить свободные деньги на выплату премий. Например, Verizon Communications объявила о выдаче своим сотрудникам облигаций на $2,6 тыс.