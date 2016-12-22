Налог на заправки: как «Роснефть» просит поддержать НПЗ

Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина разрешить перенести уплату акцизов с нефтеперерабатывающих заводов на АЗС. Сама «Роснефть» могла бы сэкономить 140 млрд руб., но это ударит по независимым владельцам заправок

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Риски для НПЗ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина поручить правительству перенести уплату акцизов с производителей нефтепродуктов (нефтеперерабатывающих заводов, НПЗ) на АЗС. Об этом говорится в его письме от 29 ноября 2017 года — у РБК есть копия, чью подлинность подтвердил федеральный чиновник.

На письме стоит резолюция Путина: «Новаку А.В. (министр энергетики. — РБК), Силуанову А.Г. (министр финансов. — РБК) доложить согласованную позицию».

Сечин уже больше года предлагает разные способы поддержки нефтепереработки. Но перенесение акцизов на АЗС появилось в списке предложений впервые. Представители «Роснефти» и ​Путина не ответили на запросы РБК.

По перерабатывающей отрасли ударили налоговые маневры, которые правительство провело в 2013–2016 годах, поясняется в письме к Путину. Отсутствие стимулов для эффективности этого бизнеса — один из ключевых факторов, давящих на котировки «Роснефти», добавляет Сечин. Он просит синхронизировать принятие нового налога на дополнительный доход (НДД, будет взиматься с финансового результата — выручки за вычетом расходов на добычу и транспортировку), который должен заработать с 1 января 2019 года, с поддержкой нефтепереработки. Действующая налоговая система «препятствует завершению программы модернизации заводов «Роснефти» и создает «системные риски в области стабильного обеспечения нефтепродуктами российских потребителей, включая наиболее уязвимые с точки зрения логистики регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока», предупреждает глава «Роснефти».

Риски для АЗС

Сейчас акцизы на топливо, которое продается на внутреннем рынке, платят НПЗ. «Роснефть» за девять месяцев 2017 года продала 82,5 млн т нефтепродуктов, из них на внутреннем рынке — около 15%, в том числе через собственные АЗС — 5%. Компания платит акцизы со всего объема продаж на внутреннем рынке, но если ее инициативу поддержат, налоги на топливо, которое компания продает оптом, станут платить его покупатели — владельцы независимых АЗС, объясняет аналитик АКРА Василий Танурков. Речь идет о сумме 140​ млрд руб., подсчитал он.

Другой вопрос — как этот «выигрыш» распределить, замечает Танурков. Вряд ли «Роснефть» оставит оптовые цены для АЗС на прежнем уровне — в таком случае заправкам придется увеличить стоимость бензина для автомобилистов на 9–10 руб. за литр или начнутся массовые банкротства, говорит он, подчеркивая, что это нереалистичный сценарий. «Роснефть» теоретически может снизить оптовые цены для АЗС, но не на размер акциза, а, например, на 80% и таким образом увеличит маржу своих заводов, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Впрочем, даже это при неизменных розничных ценах может спровоцировать банкротства частных автозаправочных сетей, которые и сейчас работают с маржой всего около 10% и на одном литре бензина зарабатывают примерно 3–5 руб., предупреждает Танурков.

АЗС фактически будут оплачивать модернизацию НПЗ, заключает эксперт. «У заводов вырастет оборотный капитал, а у компании не будет болеть голова, как максимально переложить рост акцизов в конечную стоимость топлива», — соглашается с ним федеральный чиновник, знакомый с письмом Сечина.

Угроза для потребителей

Перенос уплаты акцизов на АЗС приведет к проблемам с пополнением бюджета и дорожных фондов, сказал РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. «Мы это уже проходили: в начале 2000-х годов Министерство по налогам и сборам попыталось переложить акцизы на АЗС, но через полгода отказалось от этой схемы, потому что АЗС правдами и неправдами уходили от уплаты налогов», — напоминает он. Администрировать 28 заводов или 20 тыс. заправок — это огромная разница, объясняет эксперт. Вряд ли предложение «Роснефти» поддержат: нет смысла дважды наступать на одни и те же грабли, заключает он.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В 2017 году, по данным Росстата, цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в России выросли на 7,7 и 7%, до 38,01 и 41,09 руб. за литр, соответственно, говорит гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. При этом инфляция росла почти втрое медленнее, на 2,5%. Большое влияние на цены оказывают налоги — их составляющая в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%, разъяснила во вторник, 23 января, пресс-служба ФАС. В этом году акцизы вновь вырастут, кроме того, из-за роста мировых цен на нефтепродукты экспортировать из России бензин и дизтопливо сейчас выгоднее, чем продавать на внутреннем рынке. В результате в 2018 году цены на топливо могут продолжить рост и без переноса акцизов на АЗС, указывает Турукалов.

Минфин против предложения «Роснефти», оно не имеет смысла, следует из ответа РБК представителя министерства. Значительный объем нефтепродуктов (около 30%) в принципе не реализуется через розничную сеть, отсутствие контроля за движением нефтепродуктов, реализуемых без акцизов в опте, неизбежно привело бы к увеличению нелегального оборота этих товаров, объяснил он.

Представители Минэнерго и ФАС пока не ответили на запросы РБК.