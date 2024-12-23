Сезонный бизнес-марафон: как устроен проект «Зима в Москве»

Фото: Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Проект «Зима в Москве» — это отличная возможность для предпринимателей повысить свою узнаваемость, наладить новые контакты, привлечь клиентов и укрепить свой бизнес. К участию в главном событии сезона с 1 декабря по 28 февраля приглашают производителей, магазины, рестораны и кафе, предприятия сферы услуг, образовательные и фитнес-центры, спортивные и творческие студии.

Власти Москвы запустили масштабную программу интеграции бизнеса в проект «Зима в Москве». Ее участники могут бесплатно забронировать одну из 144 городских площадок для своих мероприятий, воспользоваться информационной поддержкой и услугами консьерж-сервиса для бизнеса, а также проявить себя в конкурсах на лучшее зимнее оформление.

«В этом году мы большой командой подготовили много новых программ для поддержки, развития и вовлечения столичного бизнеса в программу «Зима в Москве», — сообщила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома на пресс-конференции, посвященной проекту.

Нарядная столица

Жители и гости Москвы отмечают, что в преддверии Нового года столица с каждым годом становится еще красивее и волшебнее. Об этом в том числе позаботились предприниматели при поддержке мэрии города.

«Мы предложили бизнесу в этом году начать чуть раньше оформлять предприятия торговли и рестораны, кафе к празднику. В центральной части города уже много красивых заведений, которые создают настроение и привлекают гостей», — прокомментировал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

С 1 декабря предприниматели подают заявки на конкурс на лучшее зимнее оформление. Благодаря конкуренции тематические инсталляции, праздничные витрины, украшение павильонов и общественных пространств в Москве выходят на новый уровень. Каждый старается превзойти другого в красоте и оригинальности, а заодно привлечь внимание к своим услугам и продуктам.

Одним из критериев оценки участников конкурса будет применение инновационной и высокотехнологичной продукции. Это касается специального оформления остекления и фасадов, мультимедийных и световых решений, благоустройства прилегающих территорий. Принять участие в конкурсе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Заявки рассматривает экспертное жюри, в составе которого — представители органов власти, бизнеса и лидеры общественного мнения. Общий призовой фонд составляет 700 млн руб. Итоги станут известны 31 марта.

Гранты до 2 млн руб. на зимнее оформление другой программы могут получить первые 100 участников из сферы общественного питания, гостиничного бизнеса, торговли и услуг. С помощью выплат можно будет фактически компенсировать понесенные затраты на дизайн-проект, приобретение оборудования и материалов, а также на работы по установке и монтажу оформления.

Еще в одном конкурсе на лучший проект праздничного и тематического оформления могут участвовать совершеннолетние физические лица и проектные коллективы, например дизайн-бюро, студенты архитектурных вузов и просто активные граждане. Для них подготовлены номинации: «Лучший проект оформления витрин и входных групп», «Лучший проект оформления здания» и «Лучший проект оформления общественных пространств». Победитель получит 3 млн руб., занявшие второе и третье места — 2 млн и 1 млн руб. соответственно.

«Мы ждем активных москвичей, дизайнерские студии, архитектурные бюро и команды, готовые создавать новые проекты, которые уже следующей зимой будут воплощены в Москве», — рассказывает Кристина Кострома.

С полными условиями проведения конкурсов можно ознакомиться на странице для предпринимателей https://decor.mos.ru/konkurs/.

Спецпроект «Заходи на огонек!»

Для сферы услуг команда мэра Москвы Сергея Собянина разработала специальный проект «Заходи на огонек!». В нем участвуют предприятия, которые использовали оформление проекта «Зима в Москве» и организовали различные активности на собственной площадке или подготовили новогодние предложения для клиентов.

Это могут быть тематические мастер-классы, семинары, лекции, комплименты для посетителей или дополнительные скидки на продукцию или услуги. Широкая информационная поддержка способствует тому, чтобы как можно большее количество гостей «заглянули на огонек».

«Ваш бизнес «заиграет» на общей карте проекта «Зима в Москве». Наша команда предлагает активную кампанию по продвижению в СМИ, информационных ресурсах, «Яндекс Картах», а также другие сервисы для развития бизнеса», — пояснила Кристина Кострома.

Информация о мероприятии размещается в афише проекта «Зима в Москве». Продвижение через сервисы таких партнеров, как «Яндекс Карты», поможет увеличить охват аудитории. Пиар-поддержка также предусматривает публикации в телеграм-каналах, фото- и видеосъемку участников. А заведения, которые разработают специальные предложения в рамках проекта, появятся на интерактивной карте в разделе сервиса RUSSPASS «Новогодняя Москва».

Для предпринимателей это уникальная возможность рассказать о себе, связать свой бренд с брендом правительства Москвы, запомниться москвичам и гостям столицы и получить бесплатную рекламу.

Чтобы стать участником проекта, нужно составить собственное уникальное предложение. Следующий шаг — оформление площадки или торговой точки в новогоднем стиле с использованием элементов бренда «Зима в Москве». Затем необходимо заполнить анкету и подать заявку на сайте business-zima.mos.ru/.

Выбор городских пространств

Проводить мероприятия можно как на собственной площадке, так и в одном из многочисленных общественных пространств, где сосредоточены новогодние активности.

С 1 декабря в том же разделе mos.ru участникам проекта доступны более 140 уличных и крытых комфортных площадок разной вместимости. Забронировать одну из них можно бесплатно за пять дней до проведения мероприятия. Слоты для проведения мероприятий начинаются от двух часов, для предприятий торговли — от суток.

Мастер-классы проводят в шале на фестивальных площадках. Концерты и выступления — в парках, там же есть помещения под лекции и мастер-классы. Кроме того, лектории организуют в культурных центрах и экоцентрах, а также в зданиях Северного и Южного речных вокзалов. Для торговли предназначены специальные шале на фестивальных площадках. Что касается направленности мероприятий, это также могут быть концерты и шоу-программы, лекции и семинары, спортивные тренировки, ярмарки, игры и конкурсы, а также благотворительные акции.

Сотни предпринимателей уже включились в новогодний марафон. Но еще можно подать заявку на участие. При ее заполнении указываются инициалы организатора, контактные данные, наименование и описание мероприятия, требования для посетителей и возрастные ограничения.

Торговые мероприятия должны соответствовать постановлению № 172-ПП от 04.05.2011 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы».

После подтверждения заявки на проведение мероприятия организатор сможет связаться с администратором площадки для уточнения деталей.

Маркет волшебства «Сделано в Москве»

Новогодние праздники традиционно сопровождаются ростом спроса на товары и услуги. Это время, когда гости и жители столицы активно покупают подарки для родных и близких, украшения и предметы интерьера для дома. А значит, предприниматели могут значительно увеличить доходы за короткий период.

Помогает им в этом «Маркет волшебства» проекта поддержки локальных брендов «Сделано в Москве». Формат арт-павильонов, зарекомендовавший себя на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030», с 20 декабря стартовал в новогоднем формате.

«Маркет «Сделано в Москве» пользовался большой популярностью этим летом. После его закрытия к нам поступало огромное количество обращений и от предпринимателей, и от жителей с просьбой сделать это еще раз — рассказать и показать, какие прекрасные товары производят в нашем городе. Огромное спасибо Сергею Семеновичу Собянину за то, что он поддержал инициативу и этой зимой откроются целых семь павильонов», — ранее рассказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

С 20 декабря павильоны «Маркета волшебства» поочередно появляются на популярных пешеходных улицах столицы: Старом и Новом Арбате, в Столешниковом переулке, на Никольской улице, Тверском бульваре, Кузнецком Мосту и Болотной площади.

В Репинском сквере на Болотной площади 25 декабря откроется флагманская площадка с маркетом локальных товаров, фуд-кортом, катком, зоной мастер-классов и другими развлечениями для всех возрастов. Главная тематика новогодней площадки — вокзал, поэтому для посетителей будет доступно бесплатное катание на сказочном поезде по предварительной записи.

Проект «Сделано в Москве» также охватит центральные пешеходные улицы, где будут представлены яркие тематические павильоны с товарами столичных производителей — от зимней одежды и косметики до детских игрушек и товаров для дома. Всего более 500 локальных брендов.

Консьерж-сервис

«Зима в Москве» объединяет малый, средний и крупный бизнес. Те участники, которые заинтересованы в организации действительно масштабных мероприятий, могут рассчитывать на индивидуальный консьерж-сервис.

Услуги для коммерческих партнеров включают персональный подбор площадок в зависимости от требований и пожеланий заказчика: площадь, формат мероприятия, наличие Wi-Fi или точки сбора отходов. Власти города помогут в подготовке мероприятия на всех этапах. Также компаниям гарантирована помощь с интеграцией фирменного стиля проекта «Зима в Москве».

Предложения по проведению мероприятий можно отправлять на почту business-zima@mos.ru. А на основной странице проекта «Зима в Москве» zima.mos.ru размещаются анонсы событий, афиша мероприятий и карта с указанием места их проведения.

Как отмечают в мэрии Москвы, организаторы учли успешный опыт фестиваля «Лето в Москве» и приложили немало усилий, чтобы сделать проект «Зима в Москве» не только ярким и запоминающимся для горожан и гостей столицы, но и максимально привлекательным для бизнеса. Сотрудничество взаимовыгодное: организация праздников с активным участием предпринимателей способствует развитию экономики и создает положительный имидж города.

Интересно, что фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» объединил 1,1 тыс. предпринимателей, которые провели тысячи мероприятий. Каждое четвертое событие в рамках проекта было организовано жителями города, представителями бизнеса или НКО.